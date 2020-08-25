Зеленский об окончании войны на Донбассе: "Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит"
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в 2020 году.
"Вторая встреча в Нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну", - заявил он в интервью телеканалу Euronews, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только о украинцах - все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.
"Если он (переговорный формат - прим.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - указал президент Украины.
Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы
Глава государства отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.
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А претензии к Порошенко относительно обеспечения Армии то, какие?
Президент Порошенко стал первым президентом, кто не распродавал, а создавал украинскую армию.
В Украине годами не создавалось новых образцов оружия.
Технологически мы отставали не только от мира, от США, но и от России.
«Никто не сделал так много с точки зрения ускорения (мирного) процесса и оказания на него давления...
Я знаю , что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я».
Даже не представляем, что это - маниакальное расстройство или признательные показания?
Скорее все же второе, но не исключающее первое 😄
Агрессор победит нас. Мы, выполняя его требования, внесем изменения в Конституцию и дадим ордло статус экономической, языковой, культурно-исторической зоны, полную амнистию нашим убийцам, впустим на свою территорию российскую пропаганду, попсу, ширпотреб, уничтожим свою культуру и мову, обесценим мораль и нацию, мы назовем наших Героев убийцами, а наших убийц - героями, мы признаем "Украины никогда не было", и будем стесняться "телячей мовы шароварщиков", сюда хлынет наркота, шмурдяк, омон, нквд, а люди будут продавать свои души фсбшному дьяволу, строча доносы, потом нам подчистят Голодомором, и заселят земли "переселенцами" из рф. И будет мир!
Видите, как все просто. Мир победителя. Мир побежденного.
Большинству жителей нашей страны должно быть не все равно, какой будет мир завтра, и что будет после окончания войны.
И сколько бы мы не махали белыми трусами и флагами, и не крутили попами наших русскоязычных певцов-фонограмщиков, не принимали сладострастные позы гаремных куртизанок, надеющихся на любовь, а не насилие от клиента, мира не будет. Это рф бомбит наши города. Это армия рф находится на нашей земле.
Белый цвет - цвет капитуляции.
Сейчас мы активно капитулируем.
ГАДАЮ ЗЕБЕНСЬКОГО "УДАСТСЯ" ВІДПРАВИТИ У ВІДСТАВКУ ЩЕ У 2020 РОЦІ
ДЕБІЛ КРИВОРІЖСЬКИЙ - РОЗБОМБЛЕНИЙ ДОНБАС НА ХРЄН НЕ ВПАВ УКРАЇНІ, ДУМАЙ СВОЇМ КРИХІТНИМ КЛОУНСЬКИМ МОЗКОМ.
ЩОБ ЙОГО ВІДБУДУВАТИ ТИ КРЕДИТ В МОСКОВІЇ ВІЗЬМЕШ МІЛІАРДІВ ТАК 100 долярів ??, КУЙ КРИВОРІЖСЬКИЙ.
Это опять та же риторика предвыборной кампании, а не действующей власти.
Плюс чисто практический аспект: мир возможен разве что в три способа.
Капитуляция - за какую Зеленского порвут патриоты.
Победа - на которую в Зеленского нет ни ресурсов, ни желания.
И замораживание конфликта
То есть, Зеленский подает безальтернативное, по сути, решение как свое достижение и как воплощение его же идеи «мира».
На самом деле Зеленский ориентируется на 25 октября - опять поймать на абстрактную, но красивую риторику «за все хорошее» максимум избирателей, а дальше хоть трава не расти.
Обидно, но с украинскими избирателями такое до сих пор работает. Это доказанный факт.
таке пише ЗМІ за кордоном про Зеленського
Старший лейтенант Володимир Рудик загинув 21 серпня від кульового поранення, захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять Герою!
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського. Він https://bykvu.com/ua/bukvy/den-nezalezhnosti-golovne-z-promovi-prezidenta-zelenskogo/ виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності в якій зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.
ПРОКУРОРИ, АГОВ???!!!
«Нафтогаз України» підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ. У серпні ціна газу за тарифом «Річний» становила 4,73 грн за куб. м.
В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у «Нафтогаз України» зросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.
Питання абсолютно просте - нахера мені такий президент, який не може керувати країною? В усьому світі ціни падають, а в Україні одне риже мудло, яке керує прокладкою нафтогазом за підтримки президента збіднює народ України...