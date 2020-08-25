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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский об окончании войны на Донбассе: "Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит"

Зеленский об окончании войны на Донбассе:

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в 2020 году.

"Вторая встреча в Нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну", - заявил он в интервью телеканалу Euronews, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только о украинцах - все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

"Если он (переговорный формат - прим.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - указал президент Украины.

Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы

Глава государства отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+89
"Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - Зеленский об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 465
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25.08.2020 21:49
+76
Ой, тільки не потрібно нас лякати!
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25.08.2020 21:49
+67
Такое впечетление, что ЗЕ-президент живет в какой то параллельной реальности - сепары с россиянами новые оборонительные сооружения строят, минные поля расширяют, а этот клоун про мир и окончание войны рассказывает.
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25.08.2020 21:50
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Страница 5 из 5
зато мы знаем, что ты, ЗЕленый предатель, будешь драпать из Украины со всей своей зеленой антиукраинской швалью, быстрее, чем "овоща" кацапы в Ростов доставили...
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26.08.2020 19:04 Ответить
та тут 25% таких дурнів як він
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26.08.2020 19:19 Ответить
В твоей пустой башке - наверняка. В реале - наоборот.
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26.08.2020 19:41 Ответить
Зеленский об окончании войны на Донбассе: "Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит. Я сдамся самый первый".
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26.08.2020 19:50 Ответить
или планирует еще на пару сроков президентом быть
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05.10.2020 13:19 Ответить
Потому что поднять белый флаг можно за 5 минут, а победить надо усилия и кровь.
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26.08.2020 19:58 Ответить
Минус 3 области, можно мириться, кацапи еше и бабла подкинут.
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26.08.2020 20:17 Ответить
Я тут на днях жутко возмущался , что Осел Оманский из себя то почтальона строит , то физрука , но не хрена не хочет быть президентом . Еханный бабай как я ошибался , пусть лучше это безмозглое чмо из себя физруков строит , но не лезет туда где не хрена не понимает и не несет откровенный бред.
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26.08.2020 21:03 Ответить
быстрее Клоуна никто перед Рашкой булки не раздвинет - в переводе с криворожско-нелоховского языка
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26.08.2020 21:12 Ответить
Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 4108"Самый быстрый способ окончить войну - проиграть её" - Джордж Оруэлл
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26.08.2020 21:15 Ответить
Зеоманский постоянно ищет врага в лице Порошенко и его военного командования, таким образом, это обкуренное недоразумение освобождаете хйла пут-инаии его орков в пагонах от ответственности !!

А претензии к Порошенко относительно обеспечения Армии то, какие?
Президент Порошенко стал первым президентом, кто не распродавал, а создавал украинскую армию.
В Украине годами не создавалось новых образцов оружия.
Технологически мы отставали не только от мира, от США, но и от России.
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26.08.2020 21:21 Ответить
думаю очень скоро мы узнаем какую цену Украина заплатит за это т.н. "всеобічне перемир я" поэтому и было сказано "не путайтесь под ногами"...
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26.08.2020 21:23 Ответить
КРАЩЕ НЕ ЗНАТИ І КРАЩЕ ЩОБ зеленський БІЛЬШЕ НЕ БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
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26.08.2020 21:41 Ответить
О ситуации на Донбассе: тут, помимо обещания закончить войну на Донбассе после встречи с Путиным, идет ценный с клинической точки зрения кусок.
«Никто не сделал так много с точки зрения ускорения (мирного) процесса и оказания на него давления...
Я знаю , что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я».
Даже не представляем, что это - маниакальное расстройство или признательные показания?
Скорее все же второе, но не исключающее первое 😄
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26.08.2020 21:29 Ответить
Мы победим агрессора и вернем свои территории, контроль над границей, получим контрибуции и репарации от страны-агрессора рф, а агрессор получит наказание за содеянное. Мы станем европейской страной, не только географически, но и по развитию экономики и социума. Мы станем членами ЕС и НАТО. Мы проведем реформы образования, науки, здравоохранения, культуры и нации. Мы сделаем выводы и пойдем дальше. Это будет мир нашей победы. В нем победит Украина, мова, вера, нация, армия, культура, история. И после этой победы, которая будет Перемога, ми, завдяки нашій Армії, повернемо собі свої землі, історичні та культурні цінності, історичні пам'ятки, мову, віру, націю, історію, вкрадену окупантом, відновимо незалежність, політичну, мовну, економічну, культурну та історичну, й назавжди запам'ятаємо головне: росія - наш ворог. И будет мир!
Агрессор победит нас. Мы, выполняя его требования, внесем изменения в Конституцию и дадим ордло статус экономической, языковой, культурно-исторической зоны, полную амнистию нашим убийцам, впустим на свою территорию российскую пропаганду, попсу, ширпотреб, уничтожим свою культуру и мову, обесценим мораль и нацию, мы назовем наших Героев убийцами, а наших убийц - героями, мы признаем "Украины никогда не было", и будем стесняться "телячей мовы шароварщиков", сюда хлынет наркота, шмурдяк, омон, нквд, а люди будут продавать свои души фсбшному дьяволу, строча доносы, потом нам подчистят Голодомором, и заселят земли "переселенцами" из рф. И будет мир!
Видите, как все просто. Мир победителя. Мир побежденного.
Большинству жителей нашей страны должно быть не все равно, какой будет мир завтра, и что будет после окончания войны.
И сколько бы мы не махали белыми трусами и флагами, и не крутили попами наших русскоязычных певцов-фонограмщиков, не принимали сладострастные позы гаремных куртизанок, надеющихся на любовь, а не насилие от клиента, мира не будет. Это рф бомбит наши города. Это армия рф находится на нашей земле.
Белый цвет - цвет капитуляции.
Сейчас мы активно капитулируем.
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26.08.2020 21:30 Ответить
...Звідки воно таке неукраїнське взялося...
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26.08.2020 21:37 Ответить
Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 7289
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26.08.2020 21:39 Ответить
коронамаску забыли на него надеть, а в остальном схож
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27.08.2020 00:04 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в 2020 году. Источник: https://censor.net/n3215788

ГАДАЮ ЗЕБЕНСЬКОГО "УДАСТСЯ" ВІДПРАВИТИ У ВІДСТАВКУ ЩЕ У 2020 РОЦІ

ДЕБІЛ КРИВОРІЖСЬКИЙ - РОЗБОМБЛЕНИЙ ДОНБАС НА ХРЄН НЕ ВПАВ УКРАЇНІ, ДУМАЙ СВОЇМ КРИХІТНИМ КЛОУНСЬКИМ МОЗКОМ.

ЩОБ ЙОГО ВІДБУДУВАТИ ТИ КРЕДИТ В МОСКОВІЇ ВІЗЬМЕШ МІЛІАРДІВ ТАК 100 долярів ??, КУЙ КРИВОРІЖСЬКИЙ.
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26.08.2020 21:40 Ответить
Закончишь ты быстро... У нас укомплектованность боевых бригад часто не дотягивает до 50% (95% командный состав и 35% боевой, итого 50%). Осталось только каравай с солью к границе принести, и война будет окончена. Ты хоть бы знал причины этого, но ты не гоовой командующий, а жопой и **** ради аплодисментов. Висеть тебе на фонаре, ****
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26.08.2020 22:29 Ответить
"Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".
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26.08.2020 23:06 Ответить
Он позорит Украину, опускает ее ниже плинтуса
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27.08.2020 00:04 Ответить
Зеленский объявил, что закончит войну за 4 месяца - до конца 2020 года
Это опять та же риторика предвыборной кампании, а не действующей власти.
Плюс чисто практический аспект: мир возможен разве что в три способа.
Капитуляция - за какую Зеленского порвут патриоты.
Победа - на которую в Зеленского нет ни ресурсов, ни желания.

И замораживание конфликта
То есть, Зеленский подает безальтернативное, по сути, решение как свое достижение и как воплощение его же идеи «мира».
На самом деле Зеленский ориентируется на 25 октября - опять поймать на абстрактную, но красивую риторику «за все хорошее» максимум избирателей, а дальше хоть трава не расти.
Обидно, но с украинскими избирателями такое до сих пор работает. Это доказанный факт.
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27.08.2020 00:03 Ответить
Нас ждет "Придгнстровье". Зюзя, лучше бы ты не родился
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27.08.2020 00:06 Ответить
Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 5440Так

таке пише ЗМІ за кордоном про Зеленського
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27.08.2020 00:29 Ответить
зеленский - предатель.
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27.08.2020 00:29 Ответить
Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 9728
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27.08.2020 00:57 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fna-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-pro-ce-povidomili-cherez-tri-dni%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPxrscBM8cj3vC07mzI644bmVIEzpJSy57lJAEVVnJLYPePAMOSIRshQ&h=AT3-MnMMyYgHf28Ux1wKjqBYPSNhiQOhhpRP7VjmDIZUu5HaSbMaljtcbKncTuXrzY4UL8Rem0FB4Eg8lgs05j0KdAClmyVUGlYPtciC_bOhUCYnE9SYFsiWWU_nVXKe4IvT&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0J7IOu_Ot6fulDNvgHUJH-wYs71XS-x5loH_RmdLUZ9S-8wHoeuI8VY71QZGC8Hr-N7LczMJIExsIaYBii-YQGJKsogehOjIozDRNRCr-kNxDOury14IzyxSSppL1H7B2U8HF4G1So0hyFxQiWb_HyRHIqyHdkJF9NB-5RWLl8QsAKV8k На Донбасі загинув український військовий: про це повідомили через три дні

Старший лейтенант Володимир Рудик загинув 21 серпня від кульового поранення, захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять Герою!
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського. Він https://bykvu.com/ua/bukvy/den-nezalezhnosti-golovne-z-promovi-prezidenta-zelenskogo/ виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності в якій зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.

Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 3376
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27.08.2020 01:05 Ответить
Чому жоден прокурор й досі не зробив подання до суду на Зе за 4 ухиляння від служби в війську та ще й в час війни? Лише за одним цим поданням цю скотиняку можна ув'язнити на 5-7 років вже наступного місяця. Чому прокурори не чухаються?
ПРОКУРОРИ, АГОВ???!!!
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27.08.2020 01:15 Ответить
серьезную дорожку мудак кварталный нюхнул или как?
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27.08.2020 07:03 Ответить
С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ, КАК ЗЕБИЛ СДАВАТЬ УКРАИНУ КАЦАПАМ ЕЩЕ НИКТО НЕ РЕШАЛСЯ. ГОТОВЬТЕСЬ БРАТЬЯ, ДО НОВОГО ГОДА ОН ЛЯЖЕТ ПОД ПУТЛЕРА.
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27.08.2020 07:06 Ответить
план самый простой и действенный,с минимальными потерями людей:стена вокруг ордло-изоляция,сами приползут на коленях,когда рашка устанет деньги присылать.электоэнергию и газ из росии с любовью пусть получают.
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27.08.2020 07:09 Ответить
Посмотрим, посмотрим чем это кончится....
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27.08.2020 08:18 Ответить
Ліна Костенко - я знаю грамоту свободи, її підписують мечі. А блаЗень хоче миру ставши на коліна перед ху"лом.
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27.08.2020 09:11 Ответить
Путинский тампакс.
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27.08.2020 09:41 Ответить
Ну так розкажи своєму народу як робити мінет. Я правильно облизувати.
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27.08.2020 09:48 Ответить
Просто не одному *******... не пришло в голову войну "останавливать". Войны или выигрываются или проигрываются. "Перестать стрелять" - это как снизить все ДТП до нуля ... просто запретив движение по дорогам. Быстро и максимально по-*******ски.
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27.08.2020 10:02 Ответить
быстрей бы ты свалил куда угодно,но подальше от Украины,а остановить через 4-е месяца ты можешь попутку...удачного приземления!!!
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27.08.2020 10:18 Ответить
ЗЕЛЯ ПНХ чмо зекартаве
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27.08.2020 10:18 Ответить
За останні два місяці зростання цін на газ перевищило 70%
«Нафтогаз України» підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ. У серпні ціна газу за тарифом «Річний» становила 4,73 грн за куб. м.
В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у «Нафтогаз України» зросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.
Питання абсолютно просте - нахера мені такий президент, який не може керувати країною? В усьому світі ціни падають, а в Україні одне риже мудло, яке керує прокладкою нафтогазом за підтримки президента збіднює народ України...
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27.08.2020 10:55 Ответить
На сьогодні тільки тупий малорос не розуміє,що війна на Донбасі, конфлікти на Кавказі, в Лівії, Сирії, "жовті жилети", "ПРОТЕСТИ" з погромами в Британії, США... Все це закінчиться тільки в одному випадку, коли моксель повернеться в свій початковий вигляд - дикі племена!

Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 9496
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27.08.2020 10:56 Ответить
Якщо сам себе не похвалиш... Похвалити себе пан Зеленський то похвалив, але що саме він збирається закінчувати не уточнив. Невже російську агресію? На жаль все вказує на те, що йому не подобається супротив України цій агресії.
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27.08.2020 11:24 Ответить
Я стоял на Дне незалежности не так далеко от Зеленской и первой леди. Думаю, они всей кожей, всем нутром чувствуют всю ненависть и презрение народа. Я им не завидую. И себе, живущему среди тех, кто выбирает точно таких же, как они сами.
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27.08.2020 11:26 Ответить
Это называется мания величия. Очень плохой признак. Зеленский, в мире есть миллионы людей, которые любую операцию проведут лучше, чем ты когда-либо сможешь.
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27.08.2020 11:49 Ответить
Когда ж тебя тварь зеленая Ковидом трахнет?
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27.08.2020 12:20 Ответить
Оно же отбитое на всю голову и потерявшее связь с реальностью.
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27.08.2020 13:00 Ответить
Швидше за Зеленського ніхто не кінчить, жінка знає.
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27.08.2020 13:29 Ответить
Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить" - Цензор.НЕТ 4449
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27.08.2020 17:09 Ответить
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