Из-за пандемии коронавируса крайняя нищета грозит 100 миллионам человек, - президент ВБ Малпасс
Всемирный банк выделит $160 млрд для ста стран в рамках борьбы с "коронакризисом".
Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Согласно предыдущим оценкам банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.
При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если положение с пандемией усугубится или она затянется.
В этой ситуации "крайне важно", чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран, находящихся в группе риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности, заявил Малпасс.
Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Hо даже в этом случае крайняя нищета, которая определяется как доход в размере менее 1,90 доллара в день, продолжает расти.
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Пічялька.
Тіко нікому не кажи.
Будем знати тільки ми одні.
Та стіко люди не живуть !
Чи ти рєптілоїд Сороса?
Колісь !
Але ж звідти все й починається.
- Негр, ик, ты выходишь?
Тот молчит.
- Негр, ик, ты выходишь?
- Я - эфиоп!
- Эфи, ик, еп... твою мать! Выходишь ты или нет?!
И не надо страшилок, уже проходили.
Україна вже найбідніша та найбільша Країна в Європі..
Самі кращі чорноземи..
ГОЛОДОМОР знову??
- То есть, китайцы держат Америку за яйца. А вы, как эксперт, что бы посоветовали Пекину?
- Дергай!
Много Гелия-3 за 14 лет добьіли?
На экономику влияет действие властей, прикрывающихся пандемией!