РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10578 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 589 38

Из-за пандемии коронавируса крайняя нищета грозит 100 миллионам человек, - президент ВБ Малпасс

Из-за пандемии коронавируса крайняя нищета грозит 100 миллионам человек, - президент ВБ Малпасс

Всемирный банк выделит $160 млрд для ста стран в рамках борьбы с "коронакризисом".

Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Согласно предыдущим оценкам банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.

При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если положение с пандемией усугубится или она затянется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины

В этой ситуации "крайне важно", чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран, находящихся в группе риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности, заявил Малпасс.

Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Hо даже в этом случае крайняя нищета, которая определяется как доход в размере менее 1,90 доллара в день, продолжает расти.

Автор: 

Всемирный Банк (447) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
"золотой миллиард" придумали кацапы, чтобы оправдать свою чмошность
показать весь комментарий
25.08.2020 22:13
+6
Все идет по плану "золотого миллиарда"
показать весь комментарий
25.08.2020 22:00
+5
А сколько умерло от вируса и сколько могет умереть от него? От вируса в разы меньше вреда , чем от их карантинов, лечений и изоляций! Голод вызывают искусственно!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все идет по плану "золотого миллиарда"
показать весь комментарий
25.08.2020 22:00 Ответить
Шо, не попав?
Пічялька.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:03 Ответить
"золотой миллиард" придумали кацапы, чтобы оправдать свою чмошность
показать весь комментарий
25.08.2020 22:13 Ответить
Чувак, жиди підкуплюють гоїв щоб вони розповсюджували мантру, що вони вирішують на світі все.
Тіко нікому не кажи.
Будем знати тільки ми одні.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:41 Ответить
Не позорься .
показать весь комментарий
25.08.2020 23:20 Ответить
в Украине и без короновируса всех настигла нищета благодаря Зе вирусу..
показать весь комментарий
25.08.2020 22:01 Ответить
Ця ніщета почаласяи із розквіту перебудови Мішки Мєченого. І кожен із всіх 6 президентів України вносив свій вагомий вклад в подальше пограбування простого люду для процвітання 1% найбагатших бариг УКраїни.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:06 Ответить
Мамадорогая, ти ще Мінєрального Сєклєтаря помниш ? !
Та стіко люди не живуть !
Чи ти рєптілоїд Сороса?
Колісь !
показать весь комментарий
25.08.2020 22:08 Ответить
он забыл ещё Лёню с АО "МММ" тот тоже руку приложил..
показать весь комментарий
25.08.2020 22:10 Ответить
Таки отвечать надо ,,мамадАрАгая .
показать весь комментарий
25.08.2020 23:31 Ответить
Поки що в головах.
Але ж звідти все й починається.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:06 Ответить
29 лет в нищете народ Украины жируют только властьимущие .
показать весь комментарий
25.08.2020 22:18 Ответить
Жили-не тужили, пока не выбрали председателем ВОЗ эфиопского шарлатана..
показать весь комментарий
25.08.2020 22:03 Ответить
Гєбрєйєсус трєвожит ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:04 Ответить
В автобусе выпивший мужик спрашивает у стоящего перед ним негра:
- Негр, ик, ты выходишь?
Тот молчит.
- Негр, ик, ты выходишь?
- Я - эфиоп!
- Эфи, ик, еп... твою мать! Выходишь ты или нет?!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:07 Ответить
Вы и есть вирус. Вирус который паразитирует на теле человечества.
И не надо страшилок, уже проходили.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:11 Ответить
а как надо, расскажи! чтобы "пролетарии всех стран" - вот эта фигня?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:18 Ответить
Какая " нищета"??
Україна вже найбідніша та найбільша Країна в Європі..
Самі кращі чорноземи..
ГОЛОДОМОР знову??
показать весь комментарий
25.08.2020 22:24 Ответить
Да похоже и черноземы тю тю.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:32 Ответить
Ну вот! Наконец то признались для чего эта вся канитель закручена!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:27 Ответить
Потім скажуть,що 200 мільйонів.А потім виявиться,що від цього всього померло більше людей,ніж від вірусу.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:35 Ответить
А сколько умерло от вируса и сколько могет умереть от него? От вируса в разы меньше вреда , чем от их карантинов, лечений и изоляций! Голод вызывают искусственно!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:39 Ответить
- У Китая полтора триллиона долларов валютных резервов, при желание они запросто могут превратить американскую валюту в ничего не значащие бумажки.
- То есть, китайцы держат Америку за яйца. А вы, как эксперт, что бы посоветовали Пекину?
- Дергай!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:55 Ответить
а кто хозяин бакса, и кто кого держит за за яйца?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:59 Ответить
Садись двойка .Бюджет расходов сша на 2020 год 4.7 трл ,засунь 1.5 своих куда нибудь .За яйца сша возьмет весь мир ,когда скажет ,,от СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮРО,,в связи с корона вирусом США отказывается от наличной массы .И пусть тогда Китай своими 1.5 трл жопу греет .Впрочем как и мы с тобой .
показать весь комментарий
25.08.2020 23:28 Ответить
не учитывая население Украины
показать весь комментарий
25.08.2020 22:57 Ответить
Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс - Цензор.НЕТ 4886
показать весь комментарий
25.08.2020 23:11 Ответить
30 лет болтовни про запануймо и тут на тебе.. снова в опе?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:12 Ответить
Шо там з «Базой на Луне»?
Много Гелия-3 за 14 лет добьіли?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:28 Ответить
Осталось только трубопровод до Луны дотянуть.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:15 Ответить
какаяразнiца?
показать весь комментарий
26.08.2020 00:20 Ответить
100kk ? Значит одними русскими можем обойтись. У них и так столько крайне-нищих
показать весь комментарий
26.08.2020 00:23 Ответить
Так доктор Барік і сотовариші для того і створили ковидлу на кошти Білла Гейтса щоб знищити лишні роти і захапати ресурси Землі лише для себе і своїх хазяїв.
показать весь комментарий
26.08.2020 08:18 Ответить
Пандемия не влияет на экономику.
На экономику влияет действие властей, прикрывающихся пандемией!
показать весь комментарий
26.08.2020 09:19 Ответить
 
 