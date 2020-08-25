Из-за пандемии коронавируса крайняя нищета грозит 100 миллионам человек, - президент ВБ Малпасс

Всемирный банк выделит $160 млрд для ста стран в рамках борьбы с "коронакризисом".

Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Согласно предыдущим оценкам банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.

При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если положение с пандемией усугубится или она затянется.

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В этой ситуации "крайне важно", чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран, находящихся в группе риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности, заявил Малпасс.

Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Hо даже в этом случае крайняя нищета, которая определяется как доход в размере менее 1,90 доллара в день, продолжает расти.