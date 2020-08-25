"Динамо" побеждает "Шахтер" в матче Суперкубка Украины и в девятый раз завоевывает этот трофей

25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо".

Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:1

Голы: Мораес,37 - де Пена,20, Родригес,31, Соль,83

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Алан Патрик, Тайсон, Мораес, Тете (Соломон, 61)

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев) , Шапаренко, де Пена (Андриевский, 74), Родригес, Супряга (Соль, 61)

Предупреждения: Шапаренко, 49, Караваев, 59





Матчи за суперкубок проводятся с 2004 года. Восемь раз его обладателем был "Шахтер", а с учетом сегодняшнего матча "Динамо" завоевало трофей 9 раз.