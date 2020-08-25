РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10680 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 225 141

Прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для достижения мира на Донбассе, - Зеленский

Прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для достижения мира на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба президента Украины.

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога, отметил президент.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - Зеленский об окончании войны на Донбассе

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
МРАЗОТА ГНУСЯВАЯ!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:22
+26
Убожество, которое гордится тем, что оно .. убожество и все время что-то лепечет
показать весь комментарий
25.08.2020 22:22
+25
ваве нового кокса закинули сегодня?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Гарна "розкладка... От тільки 73%, з-за дії принципу "Даннінга-Крюгера, цього не розуміють: "Дурень не здатний зрозуміть, що він - дурень, в силу того, що він - ДУРЕНЬ!!!".
показать весь комментарий
26.08.2020 03:45 Ответить
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9577
показать весь комментарий
25.08.2020 22:56 Ответить
Зробив це разом і вмикаєш дурня?
показать весь комментарий
26.08.2020 06:55 Ответить
да в стране предателей которые приводят в Раду такую партию как за життя пруд пруди...да плюс идиотов не меряно.. когда стране нужен сторожевой пес выбрали болонку
показать весь комментарий
26.08.2020 07:16 Ответить
так бы тебе куйло и пошел на уступки, если бы ты ему что-то не сдал
показать весь комментарий
25.08.2020 22:56 Ответить
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
- Аль Капоне
показать весь комментарий
25.08.2020 22:56 Ответить
Україно,Україно ,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе. Це сказав не я. Це великй Тарас.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:00 Ответить
а может это такая многоходовочка ?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:00 Ответить
Та нє, це такий собі "много_ходов_очка". Як казали "жопа с лабиринтами", але на таку жопу є кривий куй з лівою різьбою. ЗЄля слабак, +уйло вже одів його на куй і вертить ним як ципльонком
показать весь комментарий
26.08.2020 08:16 Ответить
Почему-то прямой доступ к Гитлеру не нужен был, чтобы закончить ВМВ.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:09 Ответить
Если бы Гитлеру противостоял Зеленский, то война закончилась бы значительно раньше...
показать весь комментарий
25.08.2020 23:27 Ответить
Это точно.

Филипп Петен так и поступил - сдал Францию Гитлеру. Но после освобождения Франции был осужден за государственную измену.

То же ждет и Зеленского.
показать весь комментарий
26.08.2020 01:17 Ответить
мечта Клована сыграть на корпоротиве у ***** .
показать весь комментарий
25.08.2020 23:12 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
показать весь комментарий
26.08.2020 06:20 Ответить
Согласно субординации, для нашего комуняки Зе, бес путлер является кумиром и авторитетом преступного мира, что представляет угрозу суверенитету Украины, поскольку блазень совершенный ноль в закулисной тусовке, тем более, что в окружении паяца работает пятая колонна беса путлера, и украинцы не знают на каких условиях блазень идет на компромиссы, и сдает Украину, никакого контроля и влияния, оппозиция не имеет, и это катастрофа.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:13 Ответить
хотел что то написать но кроме матерных слов ничего больше не приходит на ум
показать весь комментарий
25.08.2020 23:16 Ответить
Диванние криси устали от войни.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:16 Ответить
Я пайму куда оно звонит, на ту сторону или тем, кто?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:18 Ответить
В Украине не Гражданская война и кремлёвский Фюрер не наблюдатель, а завоеватель и кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина ,тут или воевать или сдаваться,что выберет нынешняя власть?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:18 Ответить
Нынешняя власть уже давно все выбрала.

Поэтому ВСУ отступают с территотории Украины.
Поэтому ОП сливает операции СБУ и СВР.
Поэтому ВСУ запрещено стрелять во врага.
Поэтому ЗЕ постоянно говорит, что нужно поскорее сдаться.
показать весь комментарий
26.08.2020 01:55 Ответить
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 296
показать весь комментарий
25.08.2020 23:18 Ответить
нада проста перестать.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:21 Ответить
Зеленский, прекрати войну еще с коронавирусом. Ато у нас от етой войны много жертв. Давай с ним примиримся.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:24 Ответить
надо просто перестать заражаться им, ходить в маске, акваланге,гидрокостюме, мьіть руки, ноги,между ног,избегать случайньіх связей и пользоваться презервативом
показать весь комментарий
25.08.2020 23:34 Ответить
США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения». Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
показать весь комментарий
25.08.2020 23:36 Ответить
Так это по договорённости с кремлёвской крысой Зеленский отводит войска в ответ на укрепление позиций, стоительство укреплений, подвоз вооружений с путинской стороны? Зеленский и правда верит, что кремлёвский шизоид не готовит наступление и захват новых наших территорий?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:41 Ответить
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2447
показать весь комментарий
25.08.2020 23:56 Ответить
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1002
показать весь комментарий
25.08.2020 23:57 Ответить
3енелейсский НАСТОЛЬКО ПАЦЫФИЧЕН , и какой то кукольный...,
- .
Что у меня возникают сомнения,- е есть ли у него - его дети...? .
И вообще, -- МУЖИК ли ОН ?? ...

.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:12 Ответить
трясе??? я бы эту пархатую мразь медленно резал тупым ножом на тоненькие дольки!
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
26.08.2020 00:33 Ответить
Тільки дурень йде на розмову з сатаною, щоб погубити душу.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:51 Ответить
Зачем Зеленский врет про скорое окончание войны
Мнения 25-авг, 17:249 1 733 0

Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за дурачков и тупых подонков из пропрезеленской шоблы «Слуги народа» проголосовал…
У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».
И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.
Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира - это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.
Главное - потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.
Зеленский - это великий демократ.
Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.
Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.
Демократия))))
В Зеленском прекрасно все.
Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.
Это сюрр какой-то…
Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.
Серьёзно?
Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.
Астанавитесь!

Дмитрий Корнейчук
показать весь комментарий
26.08.2020 01:10 Ответить
прискорений курс довербування
показать весь комментарий
26.08.2020 01:38 Ответить
Опять клоун решил с шуллером в карты поиграть?
показать весь комментарий
26.08.2020 05:02 Ответить
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 589
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды! Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и Ваш исправный холуй ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)
показать весь комментарий
26.08.2020 07:02 Ответить
совсем скоро ты отправишься к себе на дачу в подмосковье - и разговаривай с ним сколько угодно
показать весь комментарий
26.08.2020 08:21 Ответить
Прямий діалог з людоїдом буде тривати рівно доти доки людоїд тебе ЗЕ-дебіл не з'їсть - але ти ж того не розумієш тому що ти дебіл.
показать весь комментарий
26.08.2020 08:32 Ответить
Мир он и есть мир.. Он возможен когда раша вернет Крым, Севастополь и Донбасс.. Все остальное это капитуляция. Или к применению любой другой войне выглядит так " Заключаем "мир" на северном фронте, а на центральном и южном нет, продолжаем оккупацию и захват заложников, а то что вроде как передаем вам ( чисто формально) все равно остается под нашим полным контролем.. Ну и что это за "мир" такой. Ну кто мне объяснит ситуацию что маленькая Грузия после 6 дней войны удосужилась разорвать дип отношения с агрессором а мы на седьмом году войны, 13 тыс только убитыми, нет. Переговоры говорите, да с ним только на Гаагском ( нюрнбергском) трибунале можно что то решать, когда эшафот уже во дворе стоять будет иначе это все впустую.
показать весь комментарий
26.08.2020 09:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 