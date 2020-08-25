Прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для достижения мира на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба президента Украины.
Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога, отметил президент.
"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - подчеркнул Зеленский.
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- Аль Капоне
Филипп Петен так и поступил - сдал Францию Гитлеру. Но после освобождения Франции был осужден за государственную измену.
То же ждет и Зеленского.
Поэтому ВСУ отступают с территотории Украины.
Поэтому ОП сливает операции СБУ и СВР.
Поэтому ВСУ запрещено стрелять во врага.
Поэтому ЗЕ постоянно говорит, что нужно поскорее сдаться.
«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
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Что у меня возникают сомнения,- е есть ли у него - его дети...? .
И вообще, -- МУЖИК ли ОН ?? ...
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Мнения 25-авг, 17:249 1 733 0
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за дурачков и тупых подонков из пропрезеленской шоблы «Слуги народа» проголосовал…
У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».
И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.
Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира - это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.
Главное - потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.
Зеленский - это великий демократ.
Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.
Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.
Демократия))))
В Зеленском прекрасно все.
Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.
Это сюрр какой-то…
Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.
Серьёзно?
Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.
Астанавитесь!
Дмитрий Корнейчук
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды! Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и Ваш исправный холуй ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)