Прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для достижения мира на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба президента Украины.

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога, отметил президент.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - подчеркнул Зеленский.

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