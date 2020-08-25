Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела

Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году.

Об єтом он заявил в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым. И, в-третьих, я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, на месте Лукашенко он бы назначил новые выборы.

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"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет - участвуйте!". Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов - я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: "Пожалуйста, выбирайте кого хотите". И уже после этих результатов - вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл - значит так, если кто-то другой - значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", - считает Зеленский.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.