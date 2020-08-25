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Новости Революция в Беларуси
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Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела

Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела

Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году.

Об єтом он заявил в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым. И, в-третьих, я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, на месте Лукашенко он бы назначил новые выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для достижения мира на Донбассе, - Зеленский

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет - участвуйте!". Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов - я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: "Пожалуйста, выбирайте кого хотите". И уже после этих результатов - вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл - значит так, если кто-то другой - значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", - считает Зеленский.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7887) Зеленский Владимир (20232) протест (5857)


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Топ комментарии
+22
Какой же ты мудак!
Неужели непонятно, что рекомендация МИД Украины, провести перевыборы в Белорусии, это уже вмешательство?
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25.08.2020 23:00
+18
Чмо безхребетное. Как с таким додиком баба живет?
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25.08.2020 23:09
+13
"Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году."
------------
Явашвырок - рыговский антимайдановец со стажем.
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25.08.2020 23:02
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Какой же ты мудак!
Неужели непонятно, что рекомендация МИД Украины, провести перевыборы в Белорусии, это уже вмешательство?
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25.08.2020 23:00 Ответить
зечмо виконує вказівки пуйла.
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26.08.2020 06:04 Ответить
Дошло, когда рак свистнул...
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25.08.2020 23:00 Ответить
Не слабо тебе сцикло Федина і Звіробій злякали!
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25.08.2020 23:01 Ответить
А мо все-таки нападемо? Як не ми то це зроблять солдати НАТО І натівський сапох
топтатиме святу бульбу.
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25.08.2020 23:01 Ответить
"Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году."
------------
Явашвырок - рыговский антимайдановец со стажем.
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25.08.2020 23:02 Ответить
https://rubryka.com/2020/08/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rosiya-ne-hoche-govoryty-pro-krym-u-normandskomu-formati/ Зеленський заявив, що Росія не хоче говорити про Крим у "нормандському форматі" , а про себя подумал это их внутренние дела.
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25.08.2020 23:07 Ответить
Да ты еще на колени перед диктатором и убийцей Лукой упади и ноги ему оближи. Тьху на тебя. Он видите ли не пожелает беларусам такого как в Украине, А что тогда, беларусам продолжать жить и погибать в Гулаге?
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25.08.2020 23:08 Ответить
Не надо так преувеличивать. Какой ещё ГУЛАГ. Лукашенко далеко не Сталин и даже далеко не Чаушеску. Во всяком случае сейчас.
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25.08.2020 23:38 Ответить
Чмо безхребетное. Как с таким додиком баба живет?
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25.08.2020 23:09 Ответить
Сто пудово что не хуже чем ваша с вами!
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25.08.2020 23:32 Ответить
не Україна, а ти не будеш втручатись
бо ти - сцикло
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25.08.2020 23:09 Ответить
Хорошо, что Зебил не взял дело под свой личный контроль. Пусть не вмешивается.
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25.08.2020 23:10 Ответить
Результат не важен (sic)
Он вообще понимает, что он несет??? Генератор случайных слов... Дебилоид
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25.08.2020 23:12 Ответить
Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела - Цензор.НЕТ 3907
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25.08.2020 23:12 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1887886-zelenskiy-ne-bazhayu-biloruskomu-narodu-stsenariyu-********-2014-go Зеленський: не бажаю білоруському народу сценарію України 2014-го белорусы тоже хотят уйти от Московии и пусть пробуют уйти, и от рабского ярма в колхозе Беларусь.
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25.08.2020 23:14 Ответить
Это где и кто Вам такое сказал, что беларусы хотят от московии уйти? В ихних требованиях подобное никоим образом не прослеживается. Даже наоборот - кацапы для них старшие братья. Так что не выдавайте желаемое за действительное. Что Лука, что беларусская оппозиция за союз с московией.
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26.08.2020 09:28 Ответить
колхоз Беларусь хочет отделится от Московии,а кто хочет быть колонией Московии, они просто хотят с меньшими потерями за счёт других ,ну как золотая акция,ведь многие страны ЕС заинтересованы закрыть проход ордынской Московии по территории Белоруссии к странам ЕС
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26.08.2020 09:52 Ответить
Это Ваше личное мнение. Беларусы подобного даже не рассматривают. По крайней мере на данном этапе. Посему еще раз повторюсь - не выдавайте желаемое за действительное.
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26.08.2020 09:59 Ответить
Белорусы и украинцы разные ,украинцы больше единоличники, белорусы больше колхозом и партизанским отрядом живут и все хотят уйти подальше от Московии,которая только захватывает, грабит и убивает своих соседей,земли много у них, а работать на ней не хотят.
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26.08.2020 10:12 Ответить
Это Вам белорусы сказали, что хотят уйти?
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26.08.2020 10:25 Ответить
Это Коля Лукашенко так сказал,а дядя Саша погладил его по голове.
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26.08.2020 10:27 Ответить
Ну возможно, что лично Вам они говорят отличное от официальных заявлений. Мне доступна только та информация которую публикуют СМИ.
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26.08.2020 11:01 Ответить
Воно реально й#нуте,хай Бог милує... Альо,препіздєнт,а от по їх конституції лука ще ввважаєься легітимним президентом до листопада місяця. Що,***,мєндєль не розказала? А ще буде інавгурація цього упиря. Ти поїдеш? На чолі танкової бригади?

а
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25.08.2020 23:14 Ответить
Если бы не было Евромайдана, Зеленский не был бы президентом. Он вообще понимает это? Небесная сотня погибла в том числе и за него.
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25.08.2020 23:16 Ответить
Вот и спрашивается. Зачем было за него гибнуть.
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25.08.2020 23:43 Ответить
Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством(c)

---------------------------------------
их уже неделю как убивают и кровь льется , забивают до смерти в камерах , вешают в лесах , стреляют по безоружным . понятно что всем насрать в том числе и тебе . тогда лучше молчите без пожеланий и озабоченностей .
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25.08.2020 23:18 Ответить
А якщо там буде геноцид українців або євреїв, - це також їх внутрішня справа? Де та межа між їх внутрішньою справою та не лише їх внутрішньої справою? І хто там у вашому тупому ОП цю межу визначає?
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25.08.2020 23:24 Ответить
Там геноциду нема. Лукашенко по ділам не гітлер, не Сталін і навіть не чаушеску.
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26.08.2020 00:18 Ответить
А чому у Вас "гітлер" та "чаушеску" з маленької, а сралін - з великої?

Я не писав, що там геноцид. Я питав про межу між "внутрішніми справами" і не "внутрішніми справами".

І в міжнародному праві немає поняття "краще, ніж гітлер" або "краще, ніж сталін". Судять за конкретні порушення, а не порівнюючи з іншими диктаторами.
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26.08.2020 12:03 Ответить
Наприклад, суд заочно присудив чаушеску до страти тому що він був винним в знищенні 60 тис румун. Його засудили не за те що він був диктатором, а за загибель величезної кількості людей.
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26.08.2020 00:28 Ответить
Заочно ? какой суд ? созвездия Кассиопеи ?
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26.08.2020 07:12 Ответить
А ніхто й не примушує втручатись. Ти повинен зробити оцінку дій з'їхавшего з глузду председателя колхозу, щоби громадяни твоєї країни та міжнародна спільнота, розуміли, з ким мають справу, у твоєму обличчі...
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25.08.2020 23:24 Ответить
Ушлепок покажи пример проведи досрочные президентские выборы в Украине
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25.08.2020 23:24 Ответить
історія України яскраво показує, що якщо Україна не вмішується у справи своїх сусідів, то рано чи пізно сусіди починають вмішуватись в діла України!!!!
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25.08.2020 23:30 Ответить
Невисокий інтелектуальний рівень + природня ледачість, яка провокує сприйняття інформації виключно російською мовою бо так легше = повністью спотворене сприйняття політичної реальності в цього чма.
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25.08.2020 23:30 Ответить
Вот какой он русский мир
https://www.youtube.com/watch?v=1-jURhPmP_4
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25.08.2020 23:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9cvqILgnpvg
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26.08.2020 00:05 Ответить
Вот где их находят,таких???И самое главное-каким образом от них избавиться??
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26.08.2020 09:20 Ответить
Кацап в спам!!!!
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25.08.2020 23:55 Ответить
а якби на моєму місці був якийсь дурачок? (с)
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25.08.2020 23:56 Ответить
https://www.dialog.ua/world/213650_1597986259 Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что не хотел бы украинского сценария в Беларуси

Как-то одинаково....
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25.08.2020 23:59 Ответить
Во придуууурок.....долбооб....
Правду говорят что хороших детей приносят аисты а плохих дятлы...
Зелоха по ходу несла стая дятлов и через равные промежутки как бы нехотя роняли об землю....
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26.08.2020 00:05 Ответить
В Беларуси не настолько серьезная ситуация, чтобы нашей власти следовало бы вмешаться. А то что кого то нашли повешенным, то это вполне могла быть провокация. Не надо думать, что "оппозиционеры" там святые. Когда хотят добиваться до дерибана то им всякое может прийти в головы. Вполне может быть сакральная жертва.
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26.08.2020 00:08 Ответить
"Дядя Петя,ты дурак?" Це була цитата з одного совдепівськогоо фільму, до речі...
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26.08.2020 00:41 Ответить
Зе, никто не просит тебя к нам вмешиваться. Было бы неплохо, чтобы ты своих бамбаситов попридержал:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/25/390905/

Это же ваши люди?
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26.08.2020 00:27 Ответить
"Двум богам служить нельзя". Так колись сказав один великий письменник,який мешкав на Андріївскому узвозі,в будину № 13. Хоча це тобі мало що каже...
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26.08.2020 00:37 Ответить
всё верно.
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26.08.2020 02:40 Ответить
ЗЕлена перелякана тупа Шмареля, Шмата, Шут-малорос...крапка!
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26.08.2020 04:40 Ответить
"Результат не важен"????
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26.08.2020 05:04 Ответить
Вчергове,отримавши щигля від дорослих дядь,здав назад.І вчергове,намололо дурню.
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26.08.2020 06:16 Ответить
Тобто, нашій влади пофіг є танки на 1000 км білоруському кородоні з Україною чи їх немає. Як діти, їй Богу!
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26.08.2020 07:47 Ответить
Это что, извинение перед белорусским МИДом, вместо демарша на оскорбительное заявление последнего? Что ж, после Кадырова не привыкать.
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26.08.2020 12:23 Ответить
 
 