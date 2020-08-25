Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет, - советник министра соцполитики Шамбир
Пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни.
Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - сказал Шамбир.
Советник министра не исключил, что, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни, "будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр (пенсионного возраста. - Ред.)".
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Був бізнес в Моєї - документи миші з'їли за п'ять років..
Це в податковій.. з кассовим аппаратом..за 90-і роки..
Почесний Донор України-може в Вас тече її кров..?
Кидають на роки нєпадетцкі..жінок..
Ваще якийсь писець і даавно..гівно...
Дякуючі рехформі супрунши..
Розвалити-без проблем..
Зараз ..мья.. вигрібати треба..
))
Руйнується швидко все..відбудова займає років десять, мінімум..))
ЩЕ як і має!!
Почалося з ПЕ , закінчує(?) ЗЕ??
Мені пофік-даавно на пенсіоні 🤣🤣🤣
Але жінок кинули- це вже -%%#*+%%??$$!!
))
Так і влада...))