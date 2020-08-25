Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет, - советник министра соцполитики Шамбир

Пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни.

Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - сказал Шамбир.

Советник министра не исключил, что, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни, "будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр (пенсионного возраста. - Ред.)".

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