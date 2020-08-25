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Новости Революция в Беларуси
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"Саша, ты уволен", - вечером 25 августа в Минске состоялась акция протеста. ВИДЕО

Во вторник, 25 августа, в Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости на акцию протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси.

Акции проходят и в других городах страны.

Как сообщает Onliner.Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска. О том, сколько людей было задержано, пока неизвестно.

Информацию о задержаниях демонстрантов подтвердили в Главном управлении внутренних дел Минска.

"Производятся задержания в рамках административного процесса", - заявила официальный представитель городской милиции.

По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двоих парней.

"Саша, ты уволен!".
Глядзіце, як беларусы звальнялі Лукашэнку сёння ў Менску. pic.twitter.com/3umbKLvVsW

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 25, 2020

Автор: 

Беларусь (7887) протест (5857)


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Топ комментарии
+14
Подпишите коллективный приказ о увольнении!
Возможно Лукашенко станет стыдно и он действительно уволится...
И поддержка ЕС не за горами: как запустят миллион шариков, так ПВО Белорусии и ляжет!
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25.08.2020 23:29
+12
Саша хочет в Тамбов чики чики чики та
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25.08.2020 23:28
+11
ОМОНовцы должны быть ********* по их же "правилам"! Иначе никак. и их жены и дети ******* дубинками.Должны быть. Ньютон так говорил.
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25.08.2020 23:32
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Саша хочет в Тамбов чики чики чики та
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25.08.2020 23:28 Ответить
Саша хочет в Ростов чики чики чики та🤣
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25.08.2020 23:32 Ответить
Витя говорит что двум места мало будет.
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25.08.2020 23:36 Ответить
Жаль только Витю никто не слушает и ему прийдётся потесниться в итоге на троих, еще с нелохом-членопианистом...
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26.08.2020 03:16 Ответить
Саше пох,

а шарики имеют свойство сдуваться
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25.08.2020 23:37 Ответить
Ростов уже занят,там в Чите тоже хреново,ну и Мурманск сплошная депресуха.
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25.08.2020 23:37 Ответить
У Кабаєва шафа наче дводверна, Януковощу тісно не буде:
https://youtu.be/2SWapAXBBic
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26.08.2020 00:14 Ответить
"Сашо, тебе звільнено", - увечері 25 серпня в Мінську відбулася акція протесту - Цензор.НЕТ 5384
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26.08.2020 00:20 Ответить
Если президента выкидывают, это очевидный признак того, что он потерял легитимность... А госпереворот овощ устроил ещё в 2010, превратив Украину в президентско-парламентскую республику и тем самым получив единоличные полномочия распродавать министерские портфели своим подельникам из различных сёл вокруг Енакиево..

В 2014 народ Украины. в рамках естественного права на восстание, которое не требует подтверждения нормами позитивного права, ликвидировал узурпатора и восстановил конституционный строй после переворота 2010, вернув парламентско-президентскую республику.

Просвещайтесь.
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26.08.2020 03:21 Ответить
А что или кто ему угрожает?
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25.08.2020 23:39 Ответить
Подпишите коллективный приказ о увольнении!
Возможно Лукашенко станет стыдно и он действительно уволится...
И поддержка ЕС не за горами: как запустят миллион шариков, так ПВО Белорусии и ляжет!
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25.08.2020 23:29 Ответить
Демократические идеи не требуют оплаты для продвижения. Это рабам-тоталитарастам нет смысла топить за свой невыборный фальсифицированный и принудительный бессменный режим бесплатно...
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26.08.2020 03:24 Ответить
ОМОНовцы должны быть ********* по их же "правилам"! Иначе никак. и их жены и дети ******* дубинками.Должны быть. Ньютон так говорил.
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25.08.2020 23:32 Ответить
Омоновцы должны только тому, кто им платит
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25.08.2020 23:38 Ответить
Вот тот кто платит тот и спросит
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25.08.2020 23:50 Ответить
платит тот, кто подписывает платёжку
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25.08.2020 23:55 Ответить
Украинские правозащитники и СМИ сообщили об отправке боевиков из «ДНР/ЛНР» в Беларусь. В автобусы набирают «добровольцев» с не подконтрольных Украине территорий Донбасса.

В подконтрольных террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР" районах рекруты набирают добровольцев для отправки в Беларусь. Об этом говорится в материале https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30801473.html "Радіо Свобода" .
Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что позвонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой. Она сообщила о передвижении грузовиков с людьми к границе РФ и Беларуси.
"На одной из остановок, на заправке они сообщили: мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", - прокомментировал представитель омбудсмена.
Ястребова 6 августа написала в Facebook, что рекруты предлагают 30 тыс. руб. (10 895 грн), а также суточные и командировочные за поездку к границе РФ и Беларуси.
"Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе РФ и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты", - сообщила она."Восточная правозащитная группа" отметила, что на границу РФ и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами из ОРДЛО". Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", а третий уехал из Антрацита и через город Новошахтинск Ростовской области, уточнили правозащитники.
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26.08.2020 00:09 Ответить
Там не только боевики. На провластных митингах полно ваты что по Украине в 2014 бегала .Не добили Вы её ребята.Придется нам
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26.08.2020 00:14 Ответить
Не мели белиберды, платит народ налогами, он же и спросит с омоновских фашиков, а платежки подписывает бухгалтерша.
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26.08.2020 03:26 Ответить
На платежке две подписи - того, кто принял решение проплатить и бугхалтера.

причём, подпись бухгалтера свидетельствует о том, что бухгалтера просто поставили в известность о проплате.

ты где-то на платёжке видел подпись народа ?
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26.08.2020 08:43 Ответить
провокатор отмены рабства и тоталитарастии, какой ужас..
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26.08.2020 03:27 Ответить
О ужас! пропаганда народовластия и антитоталитарастии...
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26.08.2020 03:28 Ответить
Білоруси не здавайтесь.
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25.08.2020 23:32 Ответить
Так они и не сражаются, что бы сдаваться.
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25.08.2020 23:38 Ответить
Если ты в Крыму не сражаешься - значит ты сдался?
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26.08.2020 09:06 Ответить
Vsio ravno samozvanca Sasu uberut,neostanovis etogo jesli narod vostal
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25.08.2020 23:37 Ответить
Народу ***** підсуне пустишку і вони зрадіють що не Лука. Як і нашим лохам підсунув кловуна і вони зраділи. Аби не Порох.
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25.08.2020 23:43 Ответить
найбільше для цього зробив саме порох своєю бездіяльністю, на ньому така ж політична відповідальність як і на ющенку за прихід овоча, подумай про це.
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25.08.2020 23:47 Ответить
Pust ix narod vybyrajet,svobodno prozracno stob byli vybori eto samoje glavnoje.Luka takoj ze proruski sestiorka kremlia ,plius ecio bandyt kotory ubyvajet svojix liudej.
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25.08.2020 23:54 Ответить
Porox ecio verniotsia vo vlast na sleducix vyborax
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26.08.2020 00:06 Ответить
Вернется Бойко и Медведчук. А Потрох будет снова в пролёте.
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26.08.2020 00:09 Ответить
Nadejus sto ne Medvecuk s Bojkoj.Ja odno neponimaju kak za takix vobce mozno golosovat,tam takije bolse cem 1% nee dolzni polucat.
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26.08.2020 00:16 Ответить
73% уже поняли свою ошибку с зеленским и на следующих выборах выберут Бойко...
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26.08.2020 03:30 Ответить
Щоб кудись повернутись, потрібно спочатку там побувати.
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26.08.2020 00:29 Ответить
Медведчук и Бойко никогда не были у власти?
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26.08.2020 13:11 Ответить
Вони і зараз при владі. Ти кажеш про Пороха, отже про президентство. Коли вони були президентами?
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26.08.2020 13:33 Ответить
Я имею ввиду при правящем режиме, они были его частью, значит - при власти.
И снова станут ею. Для Медведчука будет даже удобнее, если презиком будет его марионетка, а не он сам.
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26.08.2020 14:10 Ответить
Ніхто силою клована не підсовував. Це яловий порох з корешами осточортів українцям.
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26.08.2020 00:19 Ответить
"Сашо, тебе звільнено", - увечері 25 серпня в Мінську відбулася акція протесту - Цензор.НЕТ 6803
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26.08.2020 00:28 Ответить
Точнее, как потом выяснилось, осточертел не сам Порох, а только говнопропагандистские рашкофейки против него, фейк про свинарчуков, фейк про алкоголь, который диабетики в принципе не пьют и тд. Ботота обработала 73% на пятерочку.
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26.08.2020 03:42 Ответить
У нас хотя бы нет узурпации и мы можем прокатить клоуна на след. выборах. В Беларуси сейчас вообще не важно, кто там станет следующим президентом, у них задачи посложнее - им нужно провести деузурпацию и поставить на рельсы прозрачные демократические выборы в Беларуси
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26.08.2020 03:59 Ответить
Нє, ну не всі Саші такі як цей у.є.
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25.08.2020 23:39 Ответить
Звільнити мало. Треба ще повернути гроші, які він поцупив і перевів до Британії (десятки мільярдів). І хай ще відповість за забитих і скалічених.
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25.08.2020 23:40 Ответить
Нужно правильно расставлять приоритеты. То, что он узурпировал власть сфальсифицировав выборы, это конечно плохо, но эта проблема не настолько критична, как привлечение его к отвественности за организацию фашистского террора, который запечатлен на десятках видео. Гебню в черном кроме как фашиками и не назовешь и первоочередной важности цель должна быть задержание и суд над усатым, либо уничтожение при попытке побега/сопротивления задержанию.
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26.08.2020 03:55 Ответить
А от саша йух ложив на ваші вимоги.Що далі робити будете,сябри?
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25.08.2020 23:42 Ответить
Ну пока что блокировать узурпированную государственность у них получается, беларуский рубль падает, предприятия встают. Рано или поздно омон проредеет и луке пипец.
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26.08.2020 04:05 Ответить
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

"Сашо, тебе звільнено", - увечері 25 серпня в Мінську відбулася акція протесту - Цензор.НЕТ 8677
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25.08.2020 23:42 Ответить
Саше по боку эти лозунги, песенки и фантазии беларусской оппозиции о том, как диктатор уже проиграл и вот-вот падёт.
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25.08.2020 23:44 Ответить
Ну страны у него в подчинении больше нет, только кучка фашиков из гебни и омона остались и те скоро как крысы сдрыснут.
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26.08.2020 03:32 Ответить
А Саша чистить автомат.
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25.08.2020 23:45 Ответить
Деревянный
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25.08.2020 23:48 Ответить
Пане Литвине, как Вы оцениваете ваши шансы?
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25.08.2020 23:56 Ответить
Победа лёгкой не будет но с нами Бог и Правда
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26.08.2020 00:00 Ответить
Помогай Вам Пане Боже, бо нiхто Вам не допоможе. Только помните - без крови тиранов не будет Свободы.
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26.08.2020 00:07 Ответить
зверушко, так ты любишь своего фюрера?
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26.08.2020 02:02 Ответить
русмартышка, а кто у вас в стране-помойке самый русский - рамзанка дыров, шойга, или *****?
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26.08.2020 01:55 Ответить
Правда должна быть с кулаками:
https://youtu.be/f7duBZFfTs4
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26.08.2020 00:25 Ответить
зверек, в твоей стране-помойке еще Люди остались? Или уже все такие, как ты?
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26.08.2020 02:04 Ответить
Конечно разберутся. Ни у одного диктатора нет шансов против народа. В лучшем случае итоги в Ростове, в худшем - на палочке им. Кадаффи.
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26.08.2020 03:34 Ответить
ОМОН в бсср вышколен по примеру римских преторианцев. Там остатки мозгов промыты начисто. Это такой себе "орден", который лоялен исключительно лично бульбофюреру. Этих надо только убивать, по-другому с этими роботами невозможно. Так шо пока беларусы не станут снова Литвинами - будут лизать сапог бульбофюрера.
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25.08.2020 23:46 Ответить
русмартышка, как зовут фюрера русни?
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26.08.2020 01:56 Ответить
в США никто не разгоняет демонстрантов, там за это можео неиллюзорно присесть. В США задерживают лутеров, которые под шумок демонстрвций обносят магазины и это и близко не лежало с фашиковскими преступлениями омона, когда они ногами впятером и больше забивали безоружных беларусов.
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26.08.2020 03:45 Ответить
Они верят в сказки.... "Саша, ты уволен" - Деский лепет!!!
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25.08.2020 23:57 Ответить
Как в старом анекдоте: Три богатыря пошли бить змея горыныча. Подходят к огромной пещере: вперёд выходит Алеша попович и орёт
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ тишина. Добрыня Никитич и Илья Муромец поорали с тем же результатом, решили все втроем крикнуть:
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ слышат голос откуда-то издалека:
- Драться так драться - но зачем в жопу орать!
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26.08.2020 00:00 Ответить
Жопа у змея уже подгорает будь хдоров
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26.08.2020 00:02 Ответить
будь здоров
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26.08.2020 00:03 Ответить
ясак кадыровцам заплатило, руснявое?
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26.08.2020 01:57 Ответить
Чёт у тебя все вокруг провокаторы,всё заговоры. Прими таблетку и спи спокойно
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26.08.2020 06:41 Ответить
Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрениe (c) Томас Джефферсон
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26.08.2020 02:00 Ответить
Время покажет.
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26.08.2020 00:16 Ответить
Сушите весла, бульбаши.
Рано вам еще свою страну менять. Для начала хотя бы родной язык научитесь уважать.
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26.08.2020 00:15 Ответить
Вообще-то еще в первом веке Нестор Летописец подобрал в своей повести временных лет для Киева исторический эпитет "мать городов русских"...
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26.08.2020 04:03 Ответить
Оце ви дали, в першому столітті?
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26.08.2020 05:11 Ответить
сашатыуволен мало. сашашаидинахуй почти. А головне сябре ви маете його винести за межі світлої отчизни. Або він зжере вас всіх. По одному. Без солі і медитаріанських приправ. Все у ваших руках!!
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26.08.2020 00:19 Ответить
ту в своем мухосранске до сих пор срешь в дырку в земле, русмартышка
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26.08.2020 02:12 Ответить
Совковая промышленность, которую еще при совке разворовали и не развивали после постройки, мало кому этот хлам нужен... А кредиты у МВФ усатый узурпатор уже попросил весной и ожидает миллиард в 2020. Правда, этот миллиард нелегитимному бульбофюреру уже никто не даст, только законноизбранному новому президенту...
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26.08.2020 03:38 Ответить
В Біларусі більше боргів на душу ніж в України в 1,5 рази, в москалів до речі теж. Знову дурників набрали в москальскі боти.
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26.08.2020 05:13 Ответить
... и в штани тєбє насралі... Ой, бяда...
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26.08.2020 07:22 Ответить
Напомнили Луке,що он всего лишь наёмный менеджер,а не хозяин всея Беларуси.О чём он вже давно позабыл,да и сябры частично також.Що Президент всего лишь наёмный менеджер,а народ его работодатель который может его попросить на выход.Да и ОМОН оплачивает не Лука,а народ.Це добре,що сябры задвинули проевропейский флешмоб"Саша ты уволен!".
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26.08.2020 00:42 Ответить
зверек руснявый, от кого твой фюрер в бункере прячется?
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26.08.2020 02:13 Ответить
в 2014 легитимный президент появился только весной, а овощ потерял легитимность.
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26.08.2020 03:35 Ответить
Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси. Источник: https://censor.net/n3215804

Белорусам судячи по всьому необхідна своя опозиція з народу, якій вони довіряють, а не таку яку формували десь в Мацковії. Але для цього потрібна жорстка акцентована іниціатива, а не інерція. Москалія буде поглинати Белорусь поступово, але невпинно, нажаль.
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26.08.2020 02:59 Ответить
Зважаючи на те, що біля Тихановської з'явився Бернар Леві, московити загубили контроль над опозицією.
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26.08.2020 05:15 Ответить
хе-хе,забыли еще сказать Саше: пожалуйста)
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26.08.2020 09:04 Ответить
 
 