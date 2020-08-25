"Саша, ты уволен", - вечером 25 августа в Минске состоялась акция протеста. ВИДЕО
Во вторник, 25 августа, в Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости на акцию протеста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси.
Акции проходят и в других городах страны.
Как сообщает Onliner.Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска. О том, сколько людей было задержано, пока неизвестно.
Информацию о задержаниях демонстрантов подтвердили в Главном управлении внутренних дел Минска.
"Производятся задержания в рамках административного процесса", - заявила официальный представитель городской милиции.
По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двоих парней.
"Саша, ты уволен!".— Белсат TV (@Belsat_TV) August 25, 2020
Глядзіце, як беларусы звальнялі Лукашэнку сёння ў Менску. pic.twitter.com/3umbKLvVsW
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а шарики имеют свойство сдуваться
https://youtu.be/2SWapAXBBic
В 2014 народ Украины. в рамках естественного права на восстание, которое не требует подтверждения нормами позитивного права, ликвидировал узурпатора и восстановил конституционный строй после переворота 2010, вернув парламентско-президентскую республику.
Просвещайтесь.
Возможно Лукашенко станет стыдно и он действительно уволится...
И поддержка ЕС не за горами: как запустят миллион шариков, так ПВО Белорусии и ляжет!
В подконтрольных террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР" районах рекруты набирают добровольцев для отправки в Беларусь. Об этом говорится в материале https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30801473.html "Радіо Свобода" .
Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что позвонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой. Она сообщила о передвижении грузовиков с людьми к границе РФ и Беларуси.
"На одной из остановок, на заправке они сообщили: мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", - прокомментировал представитель омбудсмена.
Ястребова 6 августа написала в Facebook, что рекруты предлагают 30 тыс. руб. (10 895 грн), а также суточные и командировочные за поездку к границе РФ и Беларуси.
"Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе РФ и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты", - сообщила она."Восточная правозащитная группа" отметила, что на границу РФ и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами из ОРДЛО". Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", а третий уехал из Антрацита и через город Новошахтинск Ростовской области, уточнили правозащитники.
причём, подпись бухгалтера свидетельствует о том, что бухгалтера просто поставили в известность о проплате.
ты где-то на платёжке видел подпись народа ?
И снова станут ею. Для Медведчука будет даже удобнее, если презиком будет его марионетка, а не он сам.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
https://youtu.be/f7duBZFfTs4
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ тишина. Добрыня Никитич и Илья Муромец поорали с тем же результатом, решили все втроем крикнуть:
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ слышат голос откуда-то издалека:
- Драться так драться - но зачем в жопу орать!
Рано вам еще свою страну менять. Для начала хотя бы родной язык научитесь уважать.
Белорусам судячи по всьому необхідна своя опозиція з народу, якій вони довіряють, а не таку яку формували десь в Мацковії. Але для цього потрібна жорстка акцентована іниціатива, а не інерція. Москалія буде поглинати Белорусь поступово, але невпинно, нажаль.