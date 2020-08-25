"Саша, ты уволен", - вечером 25 августа в Минске состоялась акция протеста. ВИДЕО

Во вторник, 25 августа, в Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости на акцию протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси.

Акции проходят и в других городах страны.

Как сообщает Onliner.Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска. О том, сколько людей было задержано, пока неизвестно.

Информацию о задержаниях демонстрантов подтвердили в Главном управлении внутренних дел Минска.

"Производятся задержания в рамках административного процесса", - заявила официальный представитель городской милиции.

По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двоих парней.