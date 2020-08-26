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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции

Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусскими силовикам с требованием освободить двух членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые во вторник по решению суда были арестованы на 10 суток.

"Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет!" - говорится в обращении Тихановской, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты подчеркивает, что "Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов". При этом, по ее словам, "вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями".

"Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии", - считает Тихановская.

Она также полагает, что "задержание членов Координационного Совета - признак отсутствия государственного мышления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС Беларуси назвал Координационный совет оппозиции "неконституционным"

Как сообщалось, члена Координационного совета Ковалькову суд приговорил к административному аресту на 10 суток. Ранее другой член президиума Координационного совета Дылевский также получил 10 суток административного ареста.

Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса.

На прошлой неделе сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Автор: 

Беларусь (7887) оппозиция (5335) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
На коленях просить не пробовала? ***** такое любят
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26.08.2020 00:15
+10
Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции - Цензор.НЕТ 6874
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26.08.2020 00:16
+9
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами..
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.

Свобода, ****, непростая вещь.
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26.08.2020 00:13
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Та Ты Шо!!!
шо таракан ответил?
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26.08.2020 00:12 Ответить
усиками шевелит
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26.08.2020 00:25 Ответить
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами..
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.

Свобода, ****, непростая вещь.
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26.08.2020 00:13 Ответить
На коленях просить не пробовала? ***** такое любят
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26.08.2020 00:15 Ответить
Прими, как должное: Вы импотенты. Боевого духа ноль. А раз так, то назад в стойло. Стадо баранов никогда не победят волка.
Я это говорю не о всех белорусах, а о ваших "лидерах" и основной массе. "Агрессивного меньшинства", как в Украине, которое может выгнать любого диктатора и обозначать повестку дня для властей у вас нет.
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26.08.2020 08:12 Ответить
"хох-ли"... Але не "українці"... Того ви нас і ненавидите ... Бо розумієте, що ніколи не станете такими, як ми...
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26.08.2020 08:17 Ответить
Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции - Цензор.НЕТ 6874
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26.08.2020 00:16 Ответить
Тіха. Сябри,тіха,Анапрізвала. Квіти омону. Ну і запросіть упиря луку прийняти участь в наступних виборах.Бо він мало вас ******...
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26.08.2020 00:16 Ответить
мало наверное. болотный раб очень любит чтобы его постоянно мудохали, тогда он с большим рвением будет прославлять луку и нового тсарька - коленьку.
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26.08.2020 01:38 Ответить
ты ставишь лайки под коментами вонючей русни. Смени ник на "сколково", любитель болотных мартышек.
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26.08.2020 01:41 Ответить
Тихановская,а ты выйди и спляши перед Лукой,песенку о самолётах СССР спой,цветочки ему подари,можешь и юбку задрать,тогда Лука смилостивится и отпусти твоих двоих аборигенов,по другому никак))
Заодно и самой полегчает.
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26.08.2020 00:17 Ответить
Грядут большие перемены, сказал седой хамелеон, и вдруг окрасился цветами - соседней "дружеской" страны.(с)
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26.08.2020 00:18 Ответить
Тихановская - трусливая баба, тысячи белорусских демонстрантов ежедневно жизнями рискуют, с омоном бьются, а она отсиживается в пятизвездочном отеле в Латвии, хорошо устроилась мамаша, Я бы за такую сцыкуху никогда не проголосовал, настоящий лидер должен быть вместе с протестующими на баррикадах.
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26.08.2020 00:25 Ответить
С омоном бьются? Шо-то не слыхать про потери среди омона в бсср....
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26.08.2020 00:46 Ответить
Любишь своего фюрерка, руснявое?
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26.08.2020 01:30 Ответить
Видать ребята хорошо подготовлены и обучены выбивать дерьмо с протестующих с наименьшими для себя потерями.
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26.08.2020 07:45 Ответить
можно подробнее про "с ОМОНом бьются"? А то что-то не видно. Хороводы с шариками - да.
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26.08.2020 09:24 Ответить
Лука злякається і відпустить.
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26.08.2020 00:37 Ответить
блд, вам ясно показали - в вас готовы стрелять, вас готовы убивать. Эта мразь не остановится ни перед чем, они убьют ваши семьи, ваших детей. И вы продолжаете с этими зверями разговаривать, как с Людьми????? What the hell is wrong with you people????
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26.08.2020 00:38 Ответить
Я извиняюсь, что не по теме, но наверное или я пропустила и не могу найти или не было новости о требованиях к Зедебилу и его вонючей своре, которые наши должны были озвучить на Марше.
Если есть такая новость, пожалуйста, дайте ссылку.
Спасибо!
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26.08.2020 00:44 Ответить
Лука арестовал не конкретных людей,а послов народа,взявшие на себя функцию посредников.Хотя послы с давних времён считаются неприкасаемыми.Вот вам и ответ от Луки о диалоге.К нему пришли послы доброй воли,а он их под замок.
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26.08.2020 00:59 Ответить
Саша, не розповідай "казок"... Посол - це "статус". "Статус" цей надається згідно конкретної процедури, встановленої міждержавними угодами... Назви мені угоду, згідно якої представникам страйкарів чи мітингувальників гарантується "недоторканість"...
Я не прибічник Луки, однак, "спустись на землю" і не видавай бажане за дійсне, а свої фантазії - за реальність...
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26.08.2020 04:58 Ответить
Ну это всё равно,що курьера арестовать.Що Лука им предъявит?Що вони принесли ему вимоги народу?То нехай народ арестовывает,а не курьеров.Тому я и привёл в пример послов.Бо во все времена,послов не трогали.Бо с них какой спрос?Они всего лишь послы
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26.08.2020 14:14 Ответить
Ты не "врубаешься"? "Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусскими силовикам с требованием освободить двух членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые во вторник по решению суда были арестованы на 10 суток".

Координационный совет, а также стачечные комитеты, с которыми он сотрудничает признаны Лукой "НЕЗАКОННЫМИ"!!! А эти люди - его члены... Хоть бы не подтверждал ещё раз, что ты "слабосообразительный"...
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26.08.2020 14:37 Ответить
Это ты походу не врубаешься.То,що Лука принял роли не играет.Ему пора таблетки принимать,а не Указы.Эти Ковалькова и Дылевский тупо ретрансляторы воли народа и установщики обратной связи власти с народом.Не будет их будут другие.Через них народ выдвигает требования понимаешь?Народ!Лука их посадил и признал незаконными.Тем самым он не хочет слышать требования улицы от их представителей.Иными словами он посадил и признал незаконными-свой народ и его голос.
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26.08.2020 15:36 Ответить
Сашок, а что ты понимаешь под "народом"? "Шобло", которое само себя выбрало и назначило? Я не видел ни какого-то "учредительного собрания", куда рабочие коллективы, местные органы самоуправления своих делегатов направили, и они из своей среды выбрали этот "комитет"... Кто его уполномочивал говорить от имени народа? Да в выборах атамана разбойничьей банды больше легитимности - там голосуют все члены... А кто голосовал за "комитет"? У тебя в школе предмет "Обществоведение" был? Если да, то ты его хреново учил... Да, Лука - диктатор... Да, он нарушает закон... Но он до сих пор не сдал полномочий и его никто их не лишил (слова парламента я не слышу)... Так что не бросайся "красивыми словами" - мы не на митинге...
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26.08.2020 16:29 Ответить
Народ-это те кто борется за свои права.Стадо не борется за свои права.Сябры многотысячными митингами доказали,що они не стадо.Просто толпы уголовников и безработных.А кто голосовал за "комитет"?-А кто проголосовал за Луку?
Тіхановська закликала владу відпустити двох заарештованих членів Координаційної ради білоруської опозиції - Цензор.НЕТ 2637
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26.08.2020 16:47 Ответить
Так, "Шурік"... З тобою все ясно... Підтягуй штани і марш на мітинг... І кидайся там "красивими словами" "до посиніння"... Я тобі, "деревині низькозрізаній", пояснюю що таке "легітимність", "законність", правові повноваження, а ти мені "кумачевим стягом" махаєш... Іди і махай в іншому місці... А мені мізки не затрахуй... У тебе розуміння ситуації на рівні "Васьки-водпроводчика"...
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26.08.2020 17:29 Ответить
Це не я,а ти краще пiди помахай.Яка нах легітимність в авториатарном режиме?!Ти об чём взагалi?Яка нах законность в тоталитарных судах?!Ти з дуба впав?Що ти тут самовнушением займаеся та других в оману вгоняешь?!
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27.08.2020 01:07 Ответить
Марш на "мітинг"!!! Іди і там верещи про "авторитарність", "тоталітарність" і "нелегітимність" Луки... Бо у нас з тобою діалог нагадує розмову першокласника зі студентом фізмату, про принципи створення ядерного реактора... Ти взагалі не розумієш суті суперечки... "Шмарклі витри" і "штани підтягни", перед тим як будеш комусь розповідать про основи побудови держави і політику...
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27.08.2020 05:42 Ответить
Любишь своего фюрерка, руснявое?
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26.08.2020 01:31 Ответить
В березні 2014-го моя рідня з Волгограду теж так "співала" - "Нечего упираться! Все "ваши" в Крыму уже сдались!..."
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26.08.2020 05:01 Ответить
Лука - хозяин вся страна.

Кто такая Тихановская и почему человек с ружьем должен ее слушать?
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26.08.2020 01:38 Ответить
Украина отличается от Беларуси только тем, что армия пока ещё на стороне украинцев. Но через год и этого не будет. И тогда уже Клоун сможет окончательно сдать страну.
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26.08.2020 06:45 Ответить
Хреновый из тебя, Вова, иксперд..., если ты не можешь отличить свободолюбивую нацию от холопской. Или ты, тайный поклонник *****..!?
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26.08.2020 09:28 Ответить
Дык отпустят.
10 дней пометут мусор и отпустят.
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26.08.2020 07:27 Ответить
Слабка заява... Вся білоруська опозиція давно по тюрмам сидить. Всі, хто протистояв режиму луки давно ізольовані. До яких нових вільних виборів вона може закликати, якщо не звільнені ВСІ політичні в'язні?! Закликала б вже - Свободу всім політично репресованим!, а не - відпустіть хоч цих...
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26.08.2020 07:33 Ответить
Xoroso pust nazymajet samozvanca.Ona konecno toze ne pro evropejskaja,no glavnoje nexocet odnoj strani s raskoj kak etogo xocet samozvanec.
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26.08.2020 08:45 Ответить
Пусть спляшет перед ним с шариками и угостит котлетами. Чуток поубедительней будет.
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26.08.2020 09:26 Ответить
Мне кажется Лукашенко удержит власть, протесты уже сейчас потихоньку идут на убль. Конечно он уйдет через несколько лет, но уйдет комфортно и на своих условиях, подготовив себе приемника, который не будет его преследовать после ухода на пенсию и вцелом продолжит его политику. Вот увидите так и будет...... Нет в Белоруссии сильного опозиционного лидера , да и бастует отсилы 15-20 процентов белоруссов, а этого недостоаточно чтобы снести такую крепкую авторитарную вертикаль власти, кторую построил бацька. Срать ему на европейские санкции, его никогда там и до этого особо не признавали. П.С. В целом бацька красавчик, не такой трусливый как Янык, дал отпор радикалам и не допустил госпереворота.
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26.08.2020 10:46 Ответить
У цієі баби не "всі вдома".Люди на барикадах,воно відсижується на курорті...
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26.08.2020 10:56 Ответить
Лукафюрер неадекватен, его могут остановить только партизаны и много активистов.
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26.08.2020 10:59 Ответить
 
 