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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине зафиксировано уменьшение количества заражений COVID-19 - за сутки 25 августа 170 случаев, - ОГА

На Буковине зафиксировано уменьшение количества заражений COVID-19 - за сутки 25 августа 170 случаев, - ОГА

В течение 25 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

170 заражений были зафиксированы в результате 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 44 человека.

Количество заражений 25 августа самая низкая за последние дни. С 20 по 24 августа в регионе фиксировали более 200 заражений в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Є якась залежність кількості захворівших від COVID та протестними рухами підприємців. Тількі вони десь починають активні антикарантинні заходи, кількість хворих різко зменшується
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26.08.2020 05:44 Ответить
Наша влада и ковидная мафия это одно и тоже у них такая разведка боем. Прощупывают на кого можно еще намордник набросить а потом освоить за бюжеджет выкцину якобы, и коли что хочешь и кого хочешь по 1000 гр за укол или справками торгуй. Еще много чего придумать можно под карантин ковидный. Но это все нарушение конституции харантом бубочкой.
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26.08.2020 08:43 Ответить
Нічого дивного не бачу. На вихідні завжди спад йде. А тут їх було цілих 3. Банально не всі лабораторії працюють, от і все.
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26.08.2020 09:20 Ответить
 
 