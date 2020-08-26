На Буковине зафиксировано уменьшение количества заражений COVID-19 - за сутки 25 августа 170 случаев, - ОГА
В течение 25 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 случаев заболевания коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
170 заражений были зафиксированы в результате 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 44 человека.
Количество заражений 25 августа самая низкая за последние дни. С 20 по 24 августа в регионе фиксировали более 200 заражений в сутки.
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Никонор Босой
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юра Лонг
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