На Буковине зафиксировано уменьшение количества заражений COVID-19 - за сутки 25 августа 170 случаев, - ОГА

В течение 25 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

170 заражений были зафиксированы в результате 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 44 человека.

Количество заражений 25 августа самая низкая за последние дни. С 20 по 24 августа в регионе фиксировали более 200 заражений в сутки.

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