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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК утвердил порядок информирования теризбиркомами граждан о ходе местных выборов

ЦИК утвердил порядок информирования теризбиркомами граждан о ходе местных выборов

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 августа утвердила порядок предоставления информации теризбиркомами о ходе процесса местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

"Этим Порядком подробно урегулирован вопрос информирования территориальными избирательными комиссиями Центральной избирательной комиссии о ходе избирательного процесса и результаты местных выборов в объеме, предусмотренном Избирательным кодексом Украины. В частности,

установлен порядок предоставления информации о местонахождении ТИК, об образовании территориальных и многомандатных избирательных округов, об итогах голосования и результаты местных выборов. В том числе он определяет требования по заполнению форм документов, представляемых в ЦИК, и их электронных версий ", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что комиссия утвердила порядок предоставления избирателем заявления об уточнении предварительного списка избирателей на обычном избирательном участке с использованием интернета.

"В том числе Порядок определяет процедуру представления избирателем заявления о включении или исключении из списка себя лично или других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно", - добавили в ЦИК.

Также в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава ТИК Центризбирком внес изменения в состав ряда теризбиркомов, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

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избирком (199) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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а срать закон приняли? я то я волнуюсь, творю беззаконие...
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26.08.2020 01:37 Ответить
 
 