ЦИК утвердил порядок информирования теризбиркомами граждан о ходе местных выборов
Центральная избирательная комиссия на заседании 25 августа утвердила порядок предоставления информации теризбиркомами о ходе процесса местных выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
"Этим Порядком подробно урегулирован вопрос информирования территориальными избирательными комиссиями Центральной избирательной комиссии о ходе избирательного процесса и результаты местных выборов в объеме, предусмотренном Избирательным кодексом Украины. В частности,
установлен порядок предоставления информации о местонахождении ТИК, об образовании территориальных и многомандатных избирательных округов, об итогах голосования и результаты местных выборов. В том числе он определяет требования по заполнению форм документов, представляемых в ЦИК, и их электронных версий ", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что комиссия утвердила порядок предоставления избирателем заявления об уточнении предварительного списка избирателей на обычном избирательном участке с использованием интернета.
"В том числе Порядок определяет процедуру представления избирателем заявления о включении или исключении из списка себя лично или других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно", - добавили в ЦИК.
Также в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава ТИК Центризбирком внес изменения в состав ряда теризбиркомов, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль