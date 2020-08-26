В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден
В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха ", - отметил Байден в обращении.
Как отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.
Как известно, выборы президента США должны состояться 3 ноября. Главные претенденты на эту должность - Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден, представляющий Демпартию США.
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Старый п#здун, это не сцыкло демократ Обама дал нам джавелны, а именно Трамп...
- Чего я на тебе только не обещал......
Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, неэффективны. Как сообщает http://www.reuters.com/ Reuters , об этом заявил советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин.По его словам, если бы это зависело от него напрямую, то он бы вернул все 72 беспилотника обратно Соединенным Штатам. Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн.( которіе надо отдавать в течении 5 лет!!!), устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х
В отповеди Киеву Вашингтон напомнил, что афганцы и иракцы успешно применяют RQ-11 Raven при решении своих боевых задач, и уж тем более не кричат на своего спонсора и господина. Это - во-первых!
Во-вторых, данный беспилотник поставляется только тем союзникам, которые не могут освоить более сложную технику. Мол, по IQ хлопцев и уровень вооружения. Американский офицер, который в США обучал 38 украинских курсантов технике эксплуатации БПЛА RQ-11 Raven, сказал: «Если "Вороны" - доисторические, то армия Украины - каменный век».
В-третьих, комиссия Пентагона выяснила, что несколько десятков RQ-11 Raven вообще не взлетали, а вышли из строя «из-за небрежного хранения». Впрочем, вскоре американцы обнаружили єти новенькие «вороны» в других странах. Что любопытно, «Укрспецэкспорт» продал эти БПЛА с формулировкой «не соответствуют высоким стандартам национальных Вооруженных сил».
В его положении надо сидеть тихо и надеяться что никто не поднимет вопрос его коррупции, причём явной и открытой, во времена его вицепрезиденства.
Полная разгнузданность эрэфии, расцвет Игил, сдача всех союзников, Украина, Сирия, и т. д.
Розбрат Европы и Нато.
Что касается вызова плешивого фюрерка на ковёр в G7, то это вовсе не значит восстановления всех прав паРаши в мировом сообществе.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
Ага! Розкатали гемби. щоб РУДИК--- /друг ліліпутіна у якого компромат на сексуальні оргії Троампа / надав нам зброю !? Забули . яких титанічних зусиль доклали конгресмени--демократи задля того щоб змусити його надати нам хоч зброю захисту--ДЖЕВЕЛІНИ !?!?!? Чи забули .хто від США приїздив на Майдан Гідности і всебічно підтримував нас ?!?!?!
А Трамп не обещал, но дал оружие без лишних слов и растягиваний на 10 лет.
Так что дитенахй со своими обещаниями.
Трампа нахрен из БД!
А Бадена в президенты США!
Боитесь кремляди, что будет Президент США, Байден? Правильно, бойтесь! Ибо будете выгребать по полной!
А нам бы самим не потерять свою независимость из-за 73% *мудрого нарита*, который усердно верят в методички кремлевскийе!
Напоминаем обязательства USA Б, подписанные Главами ТРЕХ ведущих государств Мира
в отношении Украины 05 декабря1994 года .
О ГАРАНТИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ - взамен сданного стратегического Ядерного Оружия -
176 (СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ)шахт с новейшими твердотопливными ракитами комплекса СС-24 и СС -19.
+ 2278 (
ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ)единиц тактического ЯО.
Что получили взамен ?. 44 тысячи км. потерянной Украинской Земли и 15 000 убитых на Восточном Фронте.
.......предлагаете
(может быть)поставить партию летательных "кольтов" времен гражданской войны в США в позапрошлом веке .....
Фарисей ! Никогда ты не будешь майором . (В,Высоцкий ).
За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года. http://kiev1.org/budapesht-m.html Читаем Меморандум от 05.12.2020 года -
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ). http://kiev1.org/budapesht-m.html
.
Ядерный арсенал, который мог уничтожить мир 10 раз.
the Бабель публикует
Уникальные фото ликвидации ядерных ракет Украины 1993-1996 годов.
http://kiev1.org/budapesht-m.html *****Flying Байден
. We remind the obligations of USA, signed by Heads of THREE anchorwomen of the states of the World in regard to Ukraine of 05 декабря1994 year . About GUARANTEES of TERRITORIAL INTEGRITY of UKRAINE - instead of the handed over strategic
Nuclear Weapon are 176 (ONE HUNDRED SEVENTY SIX) mines with the newest твердотопливными brooms of complex СС- 24 and СС - 19.
+ 2278 (TWO THOUSANDS TWO HUNDRED SEVENTY EIGHT ) units of tactical ЯО.
What was got in exchange ?. 44 thousand km of the lost Ukrainian Earth and 15 000 kill at the East Front. .......you suggest (maybe) to put party of flying "colts" of times of civil war in the USA in a before last century .... Pharisee ! Never you will be a major . (In, Высоцкий ). For Ukraine of Л. Kuchma For Russian Federation of Б. Yeltsin For the United Kingdom of Great Britain and North Ireland of Joule. Мейджор
For the United States of America of В. Clinton
Budapest, on December, 5, 1994.
Вместе с "красным директором" .
. Приватизационный чек - государственная ценная бумага целевого назначения, .
Создатель трастов и веселый гармонист и гитарист на полигоне Тюра-там, (Ленинск 7).
платить рабочим $ 5 долларов в рабочий день . (в начале прошлого века это большие деньги) Мировая модель " Форд" Т стоила 700 долларов .А......рестуйте 50 самых богатых евреев и Мировые войны прекратятся..
Аrrest 50 richest jewries and World wars will cease..
И арестовать десять своих...
Трамп - откровенный мудак, но оружие - дал.
Поверим преддеменционному Байдену?
жо траммп выдилыв? - прыйняты його выдилення не хочете?
Боже! Бережи Америку!