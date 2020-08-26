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Новости Агрессия России против Украины
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США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео

США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео

Выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Америка вышла из этого договора, чтобы создавать свои ракеты, которые нужны для сдерживания российской агрессии", - сказал дипломат, выступая перед участниками проходящего съезда Республиканской партии США.

Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".

Выступление Помпео транслировалось онлайн из Иерусалима, где он находится в настоящее время с визитом.

Наблюдатели обращают внимание, что ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам, как назначенным правительством чиновникам, принимать участие в любой политической деятельности от имени какой-либо партии или политической группы "даже в личное время и не будучи на рабочем месте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды

Вместе с тем, как заявил журналистам на условиях анонимности представитель Госдепа, Помпео собирается выступить на съезде "в личном качестве".

"Никакие ресурсы Госдепартамента не будут задействованы. Его сотрудники не участвуют ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления госсекретаря Помпео. Госдепартамент не понесет никаких расходов в связи с этим", - пояснил чиновник.

В то же время, решение Помпео выступить с речью на съезде вызвало критику со стороны демократов в Конгрессе, которые еще до его выступления объявили о начале расследования с целью определить, является ли появление госсекретаря на политическом мероприятии законным.

ракеты (3555) россия (95372) США (26422) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+15
«Пocлeдний paз тaкyю бoльницy мы видeли в мyзee Бyxeнвaльдa» - кoммeнтapии нeмeцкиx вpaчeй, кoтopыe зaбиpали Haвaльногo из Oмcкa

США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 6111
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26.08.2020 07:35
+12
Добра справа. Підороссію треба чавити. Всім цивілізованим світом.

США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9479
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26.08.2020 07:16
+7
США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 6712
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26.08.2020 07:31
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Добра справа. Підороссію треба чавити. Всім цивілізованим світом.

США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9479
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26.08.2020 07:16 Ответить
Мочи русню.
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26.08.2020 07:22 Ответить
США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 6712
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26.08.2020 07:31 Ответить
Ти флюгер.
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26.08.2020 08:13 Ответить
кремль разрушен его перепечатками сайтов РФ и ДНР-убеждает пропагандист.
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26.08.2020 08:15 Ответить
Из его выступления ясно - Трамп святой . И главное сакцентировать внимание на том , что ИГИЛ запрещён в России . Это на цензоре перевели не точно по тексту или Помпео действительно так выразился ? Кто то явно благоволит к России .
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26.08.2020 07:35 Ответить
Нет такого слова "россия", да еще с заглавной буквы. Есть запоребрик, московщина, лаптестан. Учись, студент ( с )
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26.08.2020 08:24 Ответить
Спасибо , я знаю . Просто иногда излишняя вежливость не даёт написать безграмотно , но правильно .
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26.08.2020 08:32 Ответить
ОК
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26.08.2020 09:13 Ответить
«Пocлeдний paз тaкyю бoльницy мы видeли в мyзee Бyxeнвaльдa» - кoммeнтapии нeмeцкиx вpaчeй, кoтopыe зaбиpали Haвaльногo из Oмcкa

США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 6111
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26.08.2020 07:35 Ответить
Одним словом....США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 28
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26.08.2020 07:40 Ответить
Правильно делают!
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26.08.2020 07:36 Ответить
Лучше бы США на территории Украины поставили две военные базы,дешевле было бы им содержать блок НАТО
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26.08.2020 07:36 Ответить
мне становится грустно... кацапы, лапотные вы мои трехструнные приматы, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... теперь бубочкино перемирие в украинской войне вы можете использовать для своего последнего вдоха... говорят, козломордые, шо вы там срете в дырки в земле, обитые снаружи досками... совет, кацапы, братский: используйте их для обустройства бомбоубежищ... смешайтесь, так сказать с руским говном, всё равно разница без смешивания небольшая...
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26.08.2020 07:40 Ответить
Очень точно про смешивания . Жаль , что я сам об этом раньше не додумался .Лапотные должны занять место достойное себя .
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26.08.2020 08:28 Ответить
ну это ж так просто: кацап=говно, говно=кацап...
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26.08.2020 09:03 Ответить
гонка озброєнь-
це добре для московії
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26.08.2020 07:50 Ответить
США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 5283
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26.08.2020 07:58 Ответить
да, я присутствовал там и сам слышал. Единственное НО: зачем ты Абрахаму бороду отфотошопил и ус наклеил? Он выступал с бородой, как всякий афронегр...
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26.08.2020 08:09 Ответить
Russia has 2 enemies...
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26.08.2020 08:20 Ответить
парашка обезличена и, тем более, не имеет 3-го лица, ед.числа... т.о., парашка have ииипйотт...
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26.08.2020 08:53 Ответить
парашка it - это, резануло слух
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26.08.2020 08:54 Ответить
it eat shit иниипьот... парашка обезличена... ни лица, ни числа...
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26.08.2020 09:01 Ответить
it eats shit
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26.08.2020 09:06 Ответить
Ты читаешь, что написано? Параша не имеет ни лица, ни числа, поэтому глаголы, употребляемые с парашкой, не склоняются
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26.08.2020 09:10 Ответить
а ты учишь английский?.... eat только для i, we, you, для всего остального, что ест дерьмо в настоящем времени EATS.. не доходит? или пиши they... чего тупишь, влез глупо в спор, не доходит - заспамлю
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26.08.2020 09:17 Ответить
ты имеешь предстааление о грамматике??? Ты слышал о спряжении глаголов? Ты имеешь представление о лицах и числах? Специально для такого мощного спаммера, как ты: параша Не имеет ни лица, ни числа. Поэтому любой глагол, с которым параша употребляется, не спрягается и остается в форме инфинитива, но без частицы to, если в англ.
Т.о., специально для тебя: парашка eat shit. И это не в повелительном наклонении. Это - простое повествовательное предложение...
Пля, как трудно беседовать с...
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26.08.2020 09:30 Ответить
кто ты такой чтобы переделывать грамматику англ. языка, с какой дыры ты вылез откуда - хватит тупить, отправляйся в школу и учи грамматику англ. языка как нужно писать правильно по англ.: russian eats shit или russians eat shit (вообще по жизни, т.е it feeds on shit - питается дерьмом) или russian is eating shit (прямо сейчас в данный момент жрет дерьмо)...и не люби мне мозг своим дерьмом, отсебятиной и безграмотностью
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26.08.2020 09:44 Ответить
Яхве, до чего ты туп... я живот надорвпл от смеха... ты бы сказал просто, что ты - яркий выпускник харьковского института инженеров транспорта, в который и в лучшие годы конкурс был 0.65 на место... ну потешил, дилетат...
tyi: параша не имеет ни лица, ни числа, тупицько, поэтому ни один глагол с парашей не спрягается))) парашка eat shit...
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26.08.2020 10:10 Ответить
а фото Линеольна тебе глаз не резануло? ну нельзя ж быть настолько лишенным...
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26.08.2020 10:12 Ответить
А принадлежность высказывания тебе ум не резанула? Или у тебя ум болит? Для справки: ум - то, что находится по костью. Ум, обычно, серого цвета. У тебя он яркий)))
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26.08.2020 10:14 Ответить
это сарказм (юмор такой) на рисунке выше, дурачок... а впрочем если даже и это тебе не понятно, то тут уж я ничем не могу помочь, твои проблемы.... зато тролль из тебя липкий и жирный - хороший, от кацапа ты не далеко развит...
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26.08.2020 10:23 Ответить
боже, до чего ты туп...
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26.08.2020 10:38 Ответить
отвянь от меня, митрофанушка, и не доставай меня больше своей дурней и имбецильным троллиным гонивом....
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26.08.2020 10:42 Ответить
ты бесперспективно болен умом, морон... хотел тебе предложить пойти на...
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26.08.2020 10:47 Ответить
накуй пшел дебилоид.. так яснее?
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26.08.2020 10:48 Ответить
хамло тупорылое....
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26.08.2020 10:50 Ответить
ава, ты беспросветный долпойоп...
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26.08.2020 11:00 Ответить
специально кретину под трехцветным руским флагом: ты умственно обделенный)))
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26.08.2020 11:02 Ответить
God bles America! Искренне рад за лапотников. Гонка вооружений - именно то чего им сейчас не хватает для полного превращения в ссср-2. Респект Штатам! Дави козломордую мордву!
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26.08.2020 08:28 Ответить
Да, кацапы сильно пуганули пендосов.
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26.08.2020 08:56 Ответить
ке пасо, кацапо? но энтьендес? Я говорю, каково это быть под ******? Ло сиенте, если шо... я говорю, если шо, иди на пффффй
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26.08.2020 09:08 Ответить
Да насрать мне на твой пук. Чем больше пиндосы и кацапы будут собачиться, тем быстрее их приёпнут китайцы.
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26.08.2020 09:27 Ответить
а шо злой такой???
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26.08.2020 09:40 Ответить
Смена кончается...
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26.08.2020 14:57 Ответить
Ага, напугали ежа голой задницей. Если бы не "пендосы", дошел бы Адик до хабаровска
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26.08.2020 09:16 Ответить
А вы поняли, откуда новость?
"Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".

" запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ" - это заклинание является обязательным для РАСИЙСКИХ новостей!
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26.08.2020 09:31 Ответить
Так вони англіцкою читати не годні.
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26.08.2020 11:17 Ответить
Сами сотворили-сами и запретили.
Мало ли чуд юдных на земле грязноводной?
Протухшая мумия все никак на свежую смениться не может...
А та все упирается, мол, нет, рано есчо, не всех кабаевых обрюхатил.
Соседи.... тьфу!
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26.08.2020 15:17 Ответить
И НЕОБХОДИМО СНАБДИТЬ ЭТИМИ РАКЕТАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ - УКРАИНУ, ПОЛЬШУ, ЛИТВУ, ЛАТВИЮ, ЭСТОНИЮ, ГРУЗИЮ И ФИНЛЯНДИЮ !!!
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26.08.2020 09:33 Ответить
 
 