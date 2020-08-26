США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео
Выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Америка вышла из этого договора, чтобы создавать свои ракеты, которые нужны для сдерживания российской агрессии", - сказал дипломат, выступая перед участниками проходящего съезда Республиканской партии США.
Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".
Выступление Помпео транслировалось онлайн из Иерусалима, где он находится в настоящее время с визитом.
Наблюдатели обращают внимание, что ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам, как назначенным правительством чиновникам, принимать участие в любой политической деятельности от имени какой-либо партии или политической группы "даже в личное время и не будучи на рабочем месте".
Вместе с тем, как заявил журналистам на условиях анонимности представитель Госдепа, Помпео собирается выступить на съезде "в личном качестве".
"Никакие ресурсы Госдепартамента не будут задействованы. Его сотрудники не участвуют ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления госсекретаря Помпео. Госдепартамент не понесет никаких расходов в связи с этим", - пояснил чиновник.
В то же время, решение Помпео выступить с речью на съезде вызвало критику со стороны демократов в Конгрессе, которые еще до его выступления объявили о начале расследования с целью определить, является ли появление госсекретаря на политическом мероприятии законным.
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це добре для московії
Т.о., специально для тебя: парашка eat shit. И это не в повелительном наклонении. Это - простое повествовательное предложение...
Пля, как трудно беседовать с...
tyi: параша не имеет ни лица, ни числа, тупицько, поэтому ни один глагол с парашей не спрягается))) парашка eat shit...
"Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".
" запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ" - это заклинание является обязательным для РАСИЙСКИХ новостей!
Мало ли чуд юдных на земле грязноводной?
Протухшая мумия все никак на свежую смениться не может...
А та все упирается, мол, нет, рано есчо, не всех кабаевых обрюхатил.
Соседи.... тьфу!