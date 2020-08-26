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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС

25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи хутора Вильный враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

"Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

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Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

"Так, за минувшие сутки сотрудниками нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов населенного пункта Новотроицкое Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС 02

обстрел (26928) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1521
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26.08.2020 07:36
+6
Как-то спросил, знакомого психолога - почему обличенный огромной, наивысшей властью в стране человек, упорно творит херню, весело прыгая по граблям в двадцатый, сотый, пятисотый раз?
Комплекс маленького члена! - ответил психолог.
Это когда, боясь выглядеть смешным, боясь насмешек и обращения как со слабоумным, подросток творит херню постоянно с одной целью - доказать себе и окружающим (прежде всего - себе!!!): «Мне 42 года и я не лох! Я не лох! Не лох я!!!!»
Вывод из шутовского шоу в день великого праздника.
Результат складывается из двух факторов: профессионализм и удача.
Удача от зеленой плесени уже отвернулась. А государственным профессионализмом там никогда и не пахло.
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26.08.2020 07:35
+5
Боевых потерь от выстрелов нет но на ВВ которое поставила вражеская ДРГ есть!
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26.08.2020 07:34
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Боевых потерь от выстрелов нет но на ВВ которое поставила вражеская ДРГ есть!
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26.08.2020 07:34 Ответить
Как-то спросил, знакомого психолога - почему обличенный огромной, наивысшей властью в стране человек, упорно творит херню, весело прыгая по граблям в двадцатый, сотый, пятисотый раз?
Комплекс маленького члена! - ответил психолог.
Это когда, боясь выглядеть смешным, боясь насмешек и обращения как со слабоумным, подросток творит херню постоянно с одной целью - доказать себе и окружающим (прежде всего - себе!!!): «Мне 42 года и я не лох! Я не лох! Не лох я!!!!»
Вывод из шутовского шоу в день великого праздника.
Результат складывается из двух факторов: профессионализм и удача.
Удача от зеленой плесени уже отвернулась. А государственным профессионализмом там никогда и не пахло.
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26.08.2020 07:35 Ответить
Таки да. Блазні не знають що це таке. Їхня родіна цирк на кальосіках.(Мы бродячие артисты и в дороге день за днем...)
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26.08.2020 07:40 Ответить
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1521
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26.08.2020 07:36 Ответить
Это как миссия ОБСЕ зафиксировала 6 раз нарушения перемирия, а штаб ос докладывает об одном. Штаб уже что позеленел вы что там охренели клоун очаровал?
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26.08.2020 07:57 Ответить
Свистять як і оманський брехун.
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26.08.2020 08:10 Ответить
Звичайно, де ж там будуть бойові, коли не відповідати...
Клоун - геній миролюбства!
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26.08.2020 07:58 Ответить
То есть, ранение военных, которые находятся на линии фронта, не считают боевыми?
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26.08.2020 08:37 Ответить
Ага. Теперь зеленые ублюдки все будут списывать на небоевые и самоубийства.
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26.08.2020 10:04 Ответить
Тоесть порохоботы вчера опять соврали и бойцы получили ранения в результате того что зацепили мину растяжку а вовсе не были обстрелены боеприпасом типа ВОГ с беспилотнего летательного аппарата.
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26.08.2020 09:10 Ответить
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is with https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUsEo7Xe3gNUmRsiB-1OkVRXo_oKgcCjQdzTYRNC19Z9y_RhjbzMxsydFE2f8AAqOVDaqrUb2oMa-EtQ3BImsICc88rf1M6qOeEndUbGJe0_uIE2tm2QC6hUeA9w0_6b7V5iBfHwSN39gbkR6PyeK38&__tn__=-]C%2CP-R
Юрий Бутусов https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%91%D0%A3-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2124332797886309/?__cft__[0]=AZUsEo7Xe3gNUmRsiB-1OkVRXo_oKgcCjQdzTYRNC19Z9y_RhjbzMxsydFE2f8AAqOVDaqrUb2oMa-EtQ3BImsICc88rf1M6qOeEndUbGJe0_uIE2tm2QC6hUeA9w0_6b7V5iBfHwSN39gbkR6PyeK38&__tn__=kC%2CP-R
СБУ (Служба безпеки України)
· Это позорище!!!!!

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7606Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7606Было - стало. В начале августа в холле Центра специальных операций СБУ «Альфа» на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы. Но новому руководству «Альфы» это не нравилось и потому символика СБУ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили.
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6760
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26.08.2020 15:40 Ответить
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3844
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26.08.2020 15:40 Ответить
Маємо згвалтовану зеленським та рашистами спецслужбу.
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2374
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26.08.2020 15:41 Ответить
Как же нет,есть! Двое подорвались на мине!
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26.08.2020 15:56 Ответить
а ви доведіть, що міна була сепарська.
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26.08.2020 15:59 Ответить
 
 