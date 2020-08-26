Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС

25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи хутора Вильный враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

"Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

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Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

"Так, за минувшие сутки сотрудниками нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов населенного пункта Новотроицкое Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство", - сообщили в пресс-центре ОС.



