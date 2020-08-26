Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС
25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи хутора Вильный враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по данным штаба, 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.
"Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.
Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.
"Так, за минувшие сутки сотрудниками нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов населенного пункта Новотроицкое Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Комплекс маленького члена! - ответил психолог.
Это когда, боясь выглядеть смешным, боясь насмешек и обращения как со слабоумным, подросток творит херню постоянно с одной целью - доказать себе и окружающим (прежде всего - себе!!!): «Мне 42 года и я не лох! Я не лох! Не лох я!!!!»
Вывод из шутовского шоу в день великого праздника.
Результат складывается из двух факторов: профессионализм и удача.
Удача от зеленой плесени уже отвернулась. А государственным профессионализмом там никогда и не пахло.
Клоун - геній миролюбства!
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Юрий Бутусов https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%91%D0%A3-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2124332797886309/?__cft__[0]=AZUsEo7Xe3gNUmRsiB-1OkVRXo_oKgcCjQdzTYRNC19Z9y_RhjbzMxsydFE2f8AAqOVDaqrUb2oMa-EtQ3BImsICc88rf1M6qOeEndUbGJe0_uIE2tm2QC6hUeA9w0_6b7V5iBfHwSN39gbkR6PyeK38&__tn__=kC%2CP-R
СБУ (Служба безпеки України)
· Это позорище!!!!!
Было - стало. В начале августа в холле Центра специальных операций СБУ «Альфа» на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы. Но новому руководству «Альфы» это не нравилось и потому символика СБУ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили.