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Новости Агрессия России против Украины
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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ, созданном на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 24 августа 2020 года.

Так, СММ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом не зафиксировав ни одного такого нарушения в Луганской области. За предыдущие сутки (23 августа. - Ред.) в Донецкой области не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня, а в Луганской области, по наблюдениям Миссии, произошло одно такое нарушение.

Также сообщается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

Кроме того, по данным организации, СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта и функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

"Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что свободу передвижения СММ в этот день по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований у Оленовки, а также в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного.

ОБСЕ (4871) обстрел (26928) Донбасс (26955) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+12
Що там муха ЗЕ ЗЕ звиздела,про сотни лет тишины???
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26.08.2020 07:45
+7
А це провокативно-системні порушення?
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26.08.2020 07:47
+6
это только за один день 6 нарушений а сколько тогда за 29 дней
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26.08.2020 07:48
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Що там муха ЗЕ ЗЕ звиздела,про сотни лет тишины???
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26.08.2020 07:45 Ответить
А це провокативно-системні порушення?
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26.08.2020 07:47 Ответить
Ні, адміністративні. На тюремний строк не тягнуть.
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26.08.2020 11:28 Ответить
это только за один день 6 нарушений а сколько тогда за 29 дней
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26.08.2020 07:48 Ответить
То ватные пуканы рвались
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26.08.2020 07:53 Ответить
та ніхто ж і не сумнівається, що коли через 4 роки прийде інший президент України, то ЗСУ одразу нанесуть блискавичний удар і за два дні звільнять всі окуповані території
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26.08.2020 07:54 Ответить
У тебе пам"ять як у равлика.
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26.08.2020 08:01 Ответить
Нет у равлика лучше память. У него как у глиста!
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26.08.2020 08:07 Ответить
да, много украинцев повелось к сожалению, на сказки 2014 года
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26.08.2020 08:02 Ответить
Скучаешь по свинорусам, кадыровской бутылке и бурятскими оленеводами?
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26.08.2020 08:19 Ответить
Звичайно, що нема альтернативи Клоуну. Є клоун - є Україна. Нема Клоуну - нема України.
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26.08.2020 08:03 Ответить
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 8510
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26.08.2020 07:57 Ответить
спецмісія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 6 порушень тиші
штаб ОС заявляє про один випадок порушення тиші з боку бойовиків
все правильно, так і повинно бути
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26.08.2020 08:01 Ответить
На концерті в Києві снаряди і міни не розірвались, тому ніяких обстрілів ОПУ Зеленського не зафіксувало. Гинуть за заявою Зе на фронті від ковидла, самостріли, ГРЗ.
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26.08.2020 08:15 Ответить
І як тобі було на концерті в Києві, воєн дивану, спину не відлежав, холодним пивом горло не простудив?
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26.08.2020 08:29 Ответить
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі - Цензор.НЕТ 7590
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що завершити війну на Донбасі вдасться вже в 2020 році.Быстро только может Мариуполь отойти к ДНР(к Московии),кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина,неужели Зеленский не видит ,что Хутин с ним играет.Украине нужно воевать с Московией или сдаваться.Что выберет власть посмотрим.
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26.08.2020 08:29 Ответить
Зеленский точно хочет закончить гибель людей на Донбасе чего не хотел предыдущий
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26.08.2020 08:35 Ответить
как именно закончить ?
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26.08.2020 08:53 Ответить
Хочет зеленский что-бы украинцы не погибали на Донбассе а гнили заживо в Колымских лагерях!
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26.08.2020 09:33 Ответить
Это "салют" от рашистских оккупантов в честь Независимости Украины. Пока "главнокомандующий" принимал "парад" Сердючки на "бронепоезде", или наоборот. ( интересно сделать анализ сколько же уже было нарушений, обстрелов и т.д. в нарушении "всеобъемлющего перемирия" с " той стороны" Пока Зе с помощью Кравчука ( заменившего Сивоху) нам лапшу вешают. Вот интересно, а та "сторона" возводит в наглую фортификационные сооружения на глазах наших военных, производит минирование целых участков , проводит аэроразведку.. Это не считая обстрелов.. это как нарушение или нет. Риторический вопрос.. А у нас вновь разговоры ( вбросы) то о воде в Крым, то о , что без особого статуса народы ДоУннбасса не вернутся ( нахре.. тогда они нужны, у них вместо икон теперь портреты Пукина, а вместо занавесок "триколор"), что определяются новые участки отвода украинской армии ( на своей собственной земле замечу), то как же обеспечить более доступно выплаты на " ту строну" коллаборантам, то как там провести "выборы" оставив при этом рашен оккупантов и бандитов с техникой и вооружением побольше некоторых стран НАТО вместе взятых. А не пошли бы бы они все в "Ж" и "на Х"
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26.08.2020 08:37 Ответить
Я так понял точечные артиллерийские удары прекратились но еще остаются шальные, редкие выстрелы из автоматического и как результат ни одного убитого и раненного с украинской стороны почти за месяц в результате этих обстрелов нет.
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26.08.2020 09:18 Ответить
А наша влада казала, що тільки раз. ???
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26.08.2020 11:30 Ответить
 
 