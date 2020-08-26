Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ, созданном на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 24 августа 2020 года.

Так, СММ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом не зафиксировав ни одного такого нарушения в Луганской области. За предыдущие сутки (23 августа. - Ред.) в Донецкой области не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня, а в Луганской области, по наблюдениям Миссии, произошло одно такое нарушение.

Также сообщается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее время.

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Кроме того, по данным организации, СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта и функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

"Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что свободу передвижения СММ в этот день по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований у Оленовки, а также в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного.