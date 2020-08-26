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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали более 24 млн случаев СOVID-19, число жертв достигло 823,5 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали более 24 млн случаев СOVID-19, число жертв достигло 823,5 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 августа в мире зарегистрировали 248 166 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 056 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 24 061216 случаев инфицирования, из них 248 166 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 823 513 человек, из них 6 056 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 16,6 млн человек.

В мире зафиксировали более 24 млн случаев СOVID-19, число жертв достигло 823,5 тыс. человек 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина поднялась на 28-е месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 182 404 (+ 1 290 за сутки), заболевших - 5 955 728 (+ 40 098 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 674 176 инфицированных (+ 46 959 за сутки) и 116 666 (+ 1 215 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированы 3 231 754 человек (+ 66 873 за сутки), количество смертей - 59 612 (+ 1066 за сутки).

В России 966 189 заболевших (+ 4 696 за сутки) и 16 568 летальных случаев (+ 120 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 613 017 человек (+ 1 567 за сутки), количество смертей - 13 308 (+ 149 за сутки).

В мире зафиксировали более 24 млн случаев СOVID-19, число жертв достигло 823,5 тыс. человек 02

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китайцы в Ухани бодро праздновали снятие карантина ..... и опять жрали летучих мышек

они еще в довесок какой-то другой вирус подарят Трампу.
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26.08.2020 08:33 Ответить
Тупі неуки вірять, що ковід це біологічна зброя з Китаю, тоді як вони пояснять те, що вірус ковидла має ланцюжка РНК - кажанів Уханя, панголінів з Малайзії та 30% фрагментів СНІДу. Мало того, ці тупоголові не читали, що писав в 2015 році доктор Барік, який посилив функції (gain-of-function) шилоподібного S-Білка коронавірусу, отриманий від кажанів і за своєю природою не здатні заражати людину, з метою надання такого коронавірусу здатності інфікувати людей. Цей штучний вірус є настільки високопатогенний, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 году, и препарати ZMapp, використовувані для Боротьба з вірусом *****, не здатні нейтралізувати и контролювати цей конкретний вірус ковидли.
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26.08.2020 09:15 Ответить
 
 