В мире зафиксировали более 24 млн случаев СOVID-19, число жертв достигло 823,5 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 августа в мире зарегистрировали 248 166 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 056 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 24 061216 случаев инфицирования, из них 248 166 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 823 513 человек, из них 6 056 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 16,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина поднялась на 28-е месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 182 404 (+ 1 290 за сутки), заболевших - 5 955 728 (+ 40 098 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 674 176 инфицированных (+ 46 959 за сутки) и 116 666 (+ 1 215 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированы 3 231 754 человек (+ 66 873 за сутки), количество смертей - 59 612 (+ 1066 за сутки).

В России 966 189 заболевших (+ 4 696 за сутки) и 16 568 летальных случаев (+ 120 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 613 017 человек (+ 1 567 за сутки), количество смертей - 13 308 (+ 149 за сутки).