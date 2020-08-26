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Новости Коронавирус и карантин
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На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, второй - до 30%, - ОГА

На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, второй - до 30%, - ОГА

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Ивана Собко, регион уже не лидирует по количеству новых заражений.

На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, второй – от 20% до 30%. В области в медучреждениях проходят лечение 1403 человека. Общий процент наполненности больниц составляет 53%, сообщили на сайте Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ

"Львовщина уже не лидирует по количеству нововыявленных больных. Мы находимся где-то на 5-6 месте. Это хорошо, учитывая заполненность кроватей. Однако стоит соблюдать карантинные меры", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

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По итогу выходных в регионе выросла наполненность койко-мест. По решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, регион отнесли к оранжевой зоне.

Автор: 

больница (1436) карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+4
Проценты это конечно хорошо. Они создают общий фон не говоря реально ни о чем. Ибо это понятие относительное. Посему не зная от чего брался процент - невозможно судить много это или мало. Это как в рекламе шампуня - волосы станут еще на 70% крепче. Если на всю Львовскую область выделено одна больница первой волны и одна второй, то ничего удивительного, что первая на 90% заполнена.
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26.08.2020 09:06
+3
Змоих спостережень за весь карантин з моих знойомых никто не заразился. Кому то померещилосьь
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26.08.2020 08:58
+2
Более 80% украинцев не смогли назвать никого из знакомых или родственников кто бы заразился ковидом. Лично из всех моих знакомых и их знакомых также никого больных ковид нет. По крайней мере с симптомами. Разве что подруга тещи с ее мужем якобы переболели (но это не точно), но они в Беларуси проживают. Посему можно говорить о том что ковид не более чем обычный ОРВИ. Относительно заразности даже менее агрессивен. По осложнениям тяжело судить. Т.к. ранее статистику такую толком никто не вел. К примеру в 2018 году согласно статистики от гриппа с осложнением пневмония умерло всего 36 человек. НО! Более 5000 человек умерло от пневмоний возбудитель которых выявлен не был. Так что статистика - она такая статистика...
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26.08.2020 09:12
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.. а больницы 3-й волны есть?
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26.08.2020 08:34 Ответить
Там уже некому будет работать.
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26.08.2020 08:46 Ответить
а мы так недеялись что и 4-ю волну еще потрепыхаемся в специальных больницах...
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26.08.2020 08:58 Ответить
в умовах карантину гінекологи вітаються так

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА - Цензор.НЕТ 6996
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26.08.2020 08:45 Ответить
На Львівщині відсотків мабуть 90!!! хворих "лежать" і лікуються по своїх домівках тому що в лікарні їх не хочуть приймати з аргументами що лікувати і так немає чим а якщо щось є то дуже дорого та ще і "цидулки" якісь підписувати заставляють. В лікарні потрапляють як в нас заведено вже давно по великому "блату" і ну вже важко хворі. Це мої особисті висновки зі своїх власних спостережень.
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26.08.2020 08:50 Ответить
Змоих спостережень за весь карантин з моих знойомых никто не заразился. Кому то померещилосьь
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26.08.2020 08:58 Ответить
Якщо тобі "мерещиться" не бухай.
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26.08.2020 08:58 Ответить
Крещусь перед тим як бухаю. Иначе не выжить.
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26.08.2020 10:08 Ответить
Более 80% украинцев не смогли назвать никого из знакомых или родственников кто бы заразился ковидом. Лично из всех моих знакомых и их знакомых также никого больных ковид нет. По крайней мере с симптомами. Разве что подруга тещи с ее мужем якобы переболели (но это не точно), но они в Беларуси проживают. Посему можно говорить о том что ковид не более чем обычный ОРВИ. Относительно заразности даже менее агрессивен. По осложнениям тяжело судить. Т.к. ранее статистику такую толком никто не вел. К примеру в 2018 году согласно статистики от гриппа с осложнением пневмония умерло всего 36 человек. НО! Более 5000 человек умерло от пневмоний возбудитель которых выявлен не был. Так что статистика - она такая статистика...
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26.08.2020 09:12 Ответить
Проценты это конечно хорошо. Они создают общий фон не говоря реально ни о чем. Ибо это понятие относительное. Посему не зная от чего брался процент - невозможно судить много это или мало. Это как в рекламе шампуня - волосы станут еще на 70% крепче. Если на всю Львовскую область выделено одна больница первой волны и одна второй, то ничего удивительного, что первая на 90% заполнена.
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26.08.2020 09:06 Ответить
Птенцы гнезда ляшкова чему учат то и говорят. Но до гебельса еще далеко. Есть к чему стремиться.
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26.08.2020 10:10 Ответить
А ким , чи чим, вони заповнені? Чув, що багато хто там не лежить, а лише отримує ліки. Цікаво, чи ці ліки потім можна продати, якщо вони непотрібні?
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26.08.2020 10:43 Ответить
 
 