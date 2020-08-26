На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, второй - до 30%, - ОГА

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Ивана Собко, регион уже не лидирует по количеству новых заражений.

На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, второй – от 20% до 30%. В области в медучреждениях проходят лечение 1403 человека. Общий процент наполненности больниц составляет 53%, сообщили на сайте Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Львовщина уже не лидирует по количеству нововыявленных больных. Мы находимся где-то на 5-6 месте. Это хорошо, учитывая заполненность кроватей. Однако стоит соблюдать карантинные меры", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

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По итогу выходных в регионе выросла наполненность койко-мест. По решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, регион отнесли к оранжевой зоне.