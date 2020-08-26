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Новости Оккупация Крыма
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За шесть лет не создано ни одной мощной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, будем это исправлять, - Зеленский

За шесть лет не создано ни одной мощной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, будем это исправлять, - Зеленский

В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не желает обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews.

Глава государства отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

"Но Крым – наша территория, мы его вернем", – сказал Президент.

"Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продлеваются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да", – заявил он.

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В то же время Владимир Зеленский отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

"Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, так что именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе. – Ред.) – на первом месте. Но на том же уровне, поскольку обе территории – наши и должны вернуться", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, по мнению Президента Украины, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

"Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали", – подчеркнул Глава государства.

Зеленский Владимир (20234) Крым (26365)


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Топ комментарии
+39
)давай, уклонист, создавай "площадки" Только все твои площадки похожи на сцены для сердючки
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26.08.2020 08:37
+35
Опять обнюхался....
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26.08.2020 08:36
+35
единственная площадка по деоккупации Крыма, Донбасса это мощная армия, мощный ВПК, развитая система ПРО, ПВО, мощный флот, мощная разведка, это мощная проукраинская информационная политика и подавление пророссийской культурной и информационной составляющей, это бесконечные санкции на Рашку.. это когда они на Рашке даже чихнуть боятся в нашу сторону, а не то, что сейчас..
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26.08.2020 08:41
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Страница 3 из 3
Так же интересно, почему непременно на болота? Где те болота? И чем плохи местности где есть природные болота? Болота же лучше чем пустыни? Там, должны быть сенокосы, рыбалка, Урожайные поля богатые гумусом, доступные крыницы с чистой водой, грибы, ягоды. Отчего бы безземельным крестьянам не мечтать о таких условиях. Так нет?
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14.09.2020 20:25 Ответить
Бо рашка завжди голодна. У вас срач скрізь, порядку нема.
А українці хазяйновиті.
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14.09.2020 20:33 Ответить
Маладцы!
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14.09.2020 20:46 Ответить
я родился в живописном украинском городке Таганроге (А.П. Чехов). это тебе для начала . хочешь о Кубани поговорим? ты же любишь историю и про политую кровью землю и про предков из 15-17 веков. я тебе уже писал что до 1992 года ни твоей рф ни Незалежной Украины не было и предложил от этого времени отталкиваться. так при чем здесь хан гирей и киевская русь? вы напушили принципы территориальной целостности нашей страны и хотите чтобы мы с этим смирились. именно на это брошены лучшие умы вашей политологии и пропаганды. за это на твою рашу наложены санкции (конечно еще и грузия осетия абхазия приднестровье, сейчас уже и белорусь) к мацкве во всем мире относятся очень насторожено и недоверчиво. апломба у вас выше крыши, но о людях своих вы абсолютно не заботитесь. 100 км в любую сторону от мкад и полная жопа. и второе по большому счету (и ты это прекрасно знаешь) крым и черное море ни Штатам ни НАТО не нужны. они из Средиземного крылатыми ракетами и авианосным флотом кого хочешь достанут так что считаю эту отмазку (что вы именно поэтому крым отжали) - "гнилой". ты так же как пропагандоны пытаешься убедить меня что у раши просто выхода небыло. по большому счету мне иногда кажеться что это главные ваши наротивы, мол мы такие потому что вокруг нас враги и все хотят от нашей матушки рашки куски пожирнее отхватить. какое то дежавю , вспоминаю как нас при совке на военке учили на лозунгах типа - злобный оскал империализма, угроза нато, американские империалисты, держи порох сухим и т.д. да могучий совок с ядерной дубиной был а туалетная бумага в дефиците была..... как то ремчуков назвал ваш теперешний строй улучшеным союзом. ещеинемного о крыме, мой одноклассник по киевской школе закончил уже при Украине военно-морское училище в севасе и служить остался там же в ВМС Украины. в 2014 когда вы крым отжали он решил остаться служить вам в чф рф, поначалу был доволен - побольше зарплата, новая форма и т.д. (я с его сестрой переодически общаюсь она в Киеве живет). в 2017 его зафигачили на тихоокеанский флот в маленький поселок где живет в бараке с углём и водой в ведрах. сестре жаловался о том какой он сейчас несчастный а мог бы в Одессе служить.... но это еще цветочки, самое главное что часто слышит за спиной от матросов да и от офицеров - вон хохол пошел, предатель. я думаю что в будущем примерно так же будет с крымчанами и лугандоновцами.... родина у человека одна и предавать ее нельзя. если будешь сильно возражать на счет крымчан то мой аргумент следующий посчитай сколько лет людям родившимся в крыму при рсфср т.е. до присоединения крыма к усср. предатели вы крысчане...и лучше вам уже не будет.
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14.09.2020 19:14 Ответить
А Есенин аналогично, сказал, что я родился в тихом Рязанском селе Константиново. Не впечатлил меня пример с Таганрогом. Я и по Кубанским станицам поездил и за Уралом и в Сибири и в Дальнем Востоке, там везде исторические корни много миллионного населения из территории которая сейчас почему то стала называться Украиной. Возьми скачай любой список избирателей или телефонный справочник любого города хоть внутри хоть снаружи МКАД, там половина фамилий с окончанием на О. Да и я тоже из них. Слобожанин я, по происхождению. Ну и что? И при чём здесь ракеты, зоны поражения. Речь идёт о лояльном к России населению. Тоже и с гражданами Крыма.
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14.09.2020 19:32 Ответить
но вы эту лояльность пропагандой а затем штыками прививаете. разве это не так? разве от ваших геополитических хотелок должны страдать соседние страны?
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14.09.2020 19:39 Ответить
ты не понял, я о том что таганрог в товремя в Украине был. а ты мне про рязань.
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14.09.2020 19:42 Ответить
по словам рашистского професора амфилова в настоящее время в рашке до 65% территории не заселено а около 30% вообще не разведано! нет все вам мало, всё хапаете... Аляску вам подавай хрен вам а не Аляску ! её царь александр второй продал американцам навеки купчая в Вашингтоне хранится, хотя с вас станется....
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14.09.2020 19:36 Ответить
Истина всегда посередине.
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14.09.2020 19:44 Ответить
не нравится когда тебя оккупантом называют? ну и как с вами после этого нормальные отношения иметь? сами себя в гавне изваляли....вот тебе и истина хоть посередине, хоть с краю, хоть с начала....
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14.09.2020 21:10 Ответить
Если образно, для большего эффекта, называют, то мне это даже нравится. Да пусть хоть горшком называют, лишь бы в печь не ставили.
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14.09.2020 21:15 Ответить
по большому счету ты мне абсолютно безразличен просто в очередной раз убедился в том что мы оказуется очень разные. последний вопрос - откуда вещаешь аналитик?
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14.09.2020 21:21 Ответить
Зеленский - Крым УЖЕ ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БАЗА РАШИИ
ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ
САНКЦИИ ЗА СОЗДАНИЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ , вплоть до перекрытия Босфор
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26.08.2020 09:31 Ответить
не говорите таких умных слов...))) ну что Вы ?
Крым в понимании зели - это его недвижимость, море и солнце... какая военная база раши???
там не хватает "площадки" (концертной видать) для переговоров-разговоров-выступлений..
(а еще конечно воды днепровой...но то уже кравчук пошурудит - восстановит вскорости (чувствую к этому все и идет)...простите за сарказм))
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26.08.2020 09:36 Ответить
Крым воду не получит - это вражья военная база
А кравчук пусть исповедь перед Богом готовит
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26.08.2020 09:40 Ответить
Та повно у них води! Правда, солона...
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26.08.2020 11:26 Ответить
вова ты шо поц? какие на йух площадки? надо армию и флот развивать и оружие где только можно просить, клянчить, брать ,покупать , обменивать по бартеру, заимствовать и т.д. (лучше бы ты такую площадку создал), а не муму е.ать на всяких договорняках. уже бы давно на стену и ров с крокодилами решился, а нет, все на минскую херню бабки тратишь...собрал там старых маразматиков .... блин, да слов нет....
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26.08.2020 09:58 Ответить
Ослаблять хочет переговоры по подаче воды в крым ...
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26.08.2020 09:59 Ответить
Ось як повинен виглядати такий майданчик:

https://censor.net/ua/video_news/3215616/rozrobnyky_stanka_savelyeva_dlya_velykokalibernyh_kulemetiv_pryvitaly_biyitsiv_iz_dnem_nezalejnosti

Все інше немає сенсу.
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26.08.2020 10:01 Ответить
Власть сплошной говорильни, вранья, лицемерия, воровства, пиара, видосиков.
Слуги врага одним словом.
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26.08.2020 10:26 Ответить
Магазинчики "Рошен" були передані в "Сліпий траст" і його власник ніяк не впливав на бізнес, його вели представники трасту. А саме головне, що все було прозоре і більше мільярда прибутку, чистого прибутку після повернення зі "сліпого траншу" його власник Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко передали в армію, заплатили всі податки державі і високі зарплати працівникам корпорації. А хто ще скільки передав?
А інший, який ніби президент і який нічого "не крав" вів і веде свій бізнес, як збитковий і не заплатив в бюджет і копійки. Ви це хотіли сказати? Тоді Ви ще забули про "Ротердам+", "Свинарчуків", "бізнес на крові", "барига", "мародер", "Вальцман", " вбив свого брата"....
Проснись дядя, це вже не діє. Вибрали дійсно вальцмана і мародера, який всі резерви загнав за пів року, веде бізнес на крові і віддів баризі більше грошей із бюджету, чим він до цього вкрав із ПриватБанку.
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26.08.2020 10:39 Ответить
мощной??????
параховнявое кубло его ОТДАЛИ!!!!!....может быть за какие-то обещалки от *******.
И все 5 лет только пиарились на этой теме.
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26.08.2020 10:54 Ответить
будем, будем, будем
клоун
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26.08.2020 11:20 Ответить
Как говорил джин Мюнхгаузену - шашлик из тебя будет.
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26.08.2020 11:27 Ответить
Ага! зроблять і майданчик, і гойдалки поставлять, і пісочку завезуть. Бо фахівці.
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26.08.2020 11:24 Ответить
Зачем же такое заявлять? А вдруг Кадырова снова потребует извинений?
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26.08.2020 11:30 Ответить
Пану Зеленському і товаришу Кравчуку від громадянина Т.Г. Шевченка.
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...
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26.08.2020 11:40 Ответить
переговоры это хорошо...
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26.08.2020 18:20 Ответить
Будапештский формат - единственный, который подтвержден договорами всех стран, способных поставить Уйлостан на место.
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26.08.2020 19:15 Ответить
Будет это безхребетное как то это исправлять, воняет слушать эту хернью.
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26.08.2020 23:11 Ответить
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