За шесть лет не создано ни одной мощной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, будем это исправлять, - Зеленский
В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не желает обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews.
Глава государства отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.
"Но Крым – наша территория, мы его вернем", – сказал Президент.
"Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продлеваются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да", – заявил он.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.
"Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, так что именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе. – Ред.) – на первом месте. Но на том же уровне, поскольку обе территории – наши и должны вернуться", – отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, по мнению Президента Украины, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.
"Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали", – подчеркнул Глава государства.
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А українці хазяйновиті.
ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ
САНКЦИИ ЗА СОЗДАНИЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ , вплоть до перекрытия Босфор
Крым в понимании зели - это его недвижимость, море и солнце... какая военная база раши???
там не хватает "площадки" (концертной видать) для переговоров-разговоров-выступлений..
(а еще конечно воды днепровой...но то уже кравчук пошурудит - восстановит вскорости (чувствую к этому все и идет)...простите за сарказм))
А кравчук пусть исповедь перед Богом готовит
https://censor.net/ua/video_news/3215616/rozrobnyky_stanka_savelyeva_dlya_velykokalibernyh_kulemetiv_pryvitaly_biyitsiv_iz_dnem_nezalejnosti
Все інше немає сенсу.
Слуги врага одним словом.
А інший, який ніби президент і який нічого "не крав" вів і веде свій бізнес, як збитковий і не заплатив в бюджет і копійки. Ви це хотіли сказати? Тоді Ви ще забули про "Ротердам+", "Свинарчуків", "бізнес на крові", "барига", "мародер", "Вальцман", " вбив свого брата"....
Проснись дядя, це вже не діє. Вибрали дійсно вальцмана і мародера, який всі резерви загнав за пів року, веде бізнес на крові і віддів баризі більше грошей із бюджету, чим він до цього вкрав із ПриватБанку.
параховнявое кубло его ОТДАЛИ!!!!!....может быть за какие-то обещалки от *******.
И все 5 лет только пиарились на этой теме.
клоун
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...