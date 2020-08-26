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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 171 новый случай COVID-19, всего 13,5 тыс. инфицированных и 367 умерших

За сутки на Львовщине выявили 171 новый случай COVID-19, всего 13,5 тыс. инфицированных и 367 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 171 новый случай заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 560 человек, 367 человек умерли, 3 955 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1203 ПЦР-теста, из них 171 - положительный. Среди них львовян - 83.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

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За сутки на Львовщине выявили 171 новый случай COVID-19, всего 13,5 тыс. инфицированных и 367 умерших 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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26.08.2020 08:51 Ответить
Садовой и ЕМУ подобные, а так же не которые политики делают себе пиар, что они против усиления карантинных мер. ЯКО бы на благо жителей городов, тем же подвергают опасности их ЖИЗНИ - ТАК мерины и политики пытаются "убить" двух зайцев: ЗАРАБОТАТЬ себе доверие среди жителей рискуя их же здоровьем и жизнями, А второе в надежде, что в связи усилением ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ отменят выборы, И ЭТИ горе мерины и политики останутся ЕЩЁ на какое то время деребанить бюджеты городов.
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26.08.2020 08:57 Ответить
А что в Черновцах?
Пришли активисты (предприниматели), потребовали отмены ограничений и власти города их отменили.
Получили, что хотели.
"Сам испёк, сам и кушай" (с)
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26.08.2020 09:07 Ответить
 
 