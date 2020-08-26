За сутки на Львовщине выявили 171 новый случай COVID-19, всего 13,5 тыс. инфицированных и 367 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 171 новый случай заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 13 560 человек, 367 человек умерли, 3 955 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1203 ПЦР-теста, из них 171 - положительный. Среди них львовян - 83.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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