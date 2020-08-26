В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек

В Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, зафиксированы 1 670 новых случаев заражения. При этом 584 человека выздоровели, 36 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 25 августа, сообщалось о 1 658 новых случаях, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 110 085 человек, выздоровевших – 53 454, умерли с начала пандемии 2 354 человека (за сутки 36). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.











