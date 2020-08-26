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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек

В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек

В Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, зафиксированы 1 670 новых случаев заражения. При этом 584 человека выздоровели, 36 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 25 августа, сообщалось о 1 658 новых случаях, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 110 085 человек, выздоровевших – 53 454, умерли с начала пандемии 2 354 человека (за сутки 36). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.

В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 01
В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 02
В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 03
В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 04
В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 05
В Украине 1 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 110 085 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Подозрительно перед Днем независимости показатель рос а теперь уменьшился?????
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26.08.2020 09:00
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Подозрительно перед Днем независимости показатель рос а теперь уменьшился?????
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26.08.2020 09:00 Ответить
Ага
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26.08.2020 09:01 Ответить
Сколько было сделано тестов? Почему нет этой информации? Вчера 13 426 тестов. Делали 42 000 когда было 2600 заболевших. Сейчас же от 10 000 до 15 000. С чем связоно такое падение тестирования?
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26.08.2020 09:00 Ответить
Так на выходные не все лаборатории работают также интенсивно ,как в будни.На выходные и семейные врачи и поликлиники не работают,разве дежурные врачи.
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26.08.2020 09:56 Ответить
Какие выходные, уже среда! Раньше даже по выходным минимум 20 000 лупили
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26.08.2020 10:29 Ответить
Данные идут с опозданием.Взгляните на Беларусь ,там данные по 2,а то и 3 дня одни и те же,в Швеции за правило по 4 дня одно и тоже(у них и количество инфицированных,именно инфицированных,вдруг становится на 20 тыс меньше,а потом на 30 тыс впрыгивает). Про Испанию вообще грустно говорить: они не выздоровевших не болеющих в сводку ВОЗ не дают,как ,впрочем, и шведы и англичане и голландцы.
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26.08.2020 15:16 Ответить
Почти все уже забили на этот коронавирс, ходят без масок. Зато как мы показали свою человечность в Новых Санжарах! Хотя, чему тут удивляться. Какой нарид, такой и День независимости.
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26.08.2020 09:06 Ответить
В Новых Санжарах народ месяц готовили к встрече с новым неизвестным смертельным вирусом и приезжие провокаторы там хорошо поработали
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26.08.2020 09:51 Ответить
Пік захворюваності буде після 15 серпня, коли школи повілкривають
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26.08.2020 10:17 Ответить
Данные идут с опозданием.Взгляните на Беларусь ,там данные по 2,а то и 3 дня одни и те же,в Швеции за правило по 4 дня одно и тоже(у них и количество инфицированных,именно инфицированных,вдруг становится на 20 тыс меньше,а потом на 30 тыс впрыгивает). Про Испанию вообще грустно говорить: они не выздоровевших не болеющих в сводку ВОЗ не дают,как ,впрочем, и шведы и англичане и голландцы.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:21 Ответить
 
 