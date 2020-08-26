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Новости Коронавирус и карантин
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Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 186 новых случаев, умерли 2 человека

Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 186 новых случаев, умерли 2 человека

По состоянию на утро 26 августа в Одесской области коронавирусом заболели 186 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 6 352 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 90 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 1689 пациентов.

По состоянию на 26 августа количество активных больных на Одесчине составляет 4573 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, - ЦОЗ

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Одесской области было зафиксировано 22 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 210 человек.

Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 186 новых случаев, умерли 2 человека 01

карантин (16729) Одесская область (3547) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
а сколько в Одесской области за эти сутки погибло людей на дорогах.. или умерло от рака .. или от серцево-судинних захворювань? 2-3 чи більше?
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26.08.2020 09:11
+3
Истерички, шо бы степановы с ляшками без вас делали? Вы же и за свой счет тесты делаете, и ищете ту корону, пока не находите.
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26.08.2020 09:17
+3
Причем здесь верить в ковид или нет? Ковид может и есть но рассказывать сказки о повальной эпидемии с пустыми больницами... ну точно развод лохов.
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26.08.2020 09:31
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В Украине за год примерно умирает 600тыс человек.
600000/365=1643 человека В ДЕНЬ.
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26.08.2020 09:08 Ответить
Владі головне настрахати смертями від коронавірусу.Щоб усі боялися та не насміхалися.
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26.08.2020 09:20 Ответить
100% вон уже даже пиарщицу с инвалидной коляски Улю подключили...
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26.08.2020 09:26 Ответить
Одеська область стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 186 нових випадків, померли 2 людини - Цензор.НЕТ 383
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26.08.2020 13:41 Ответить
а сколько в Одесской области за эти сутки погибло людей на дорогах.. или умерло от рака .. или от серцево-судинних захворювань? 2-3 чи більше?
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26.08.2020 09:11 Ответить
Какая тебе разница, от чего ты умрешь? Ходи без маски дальше. Жди свою машину или рак
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26.08.2020 09:58 Ответить
я жить собираюсь, а не умирать, не гони гниль
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26.08.2020 09:58 Ответить
Так не пиши херню
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26.08.2020 11:00 Ответить
херню пишешь ты из нас двоих
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26.08.2020 11:02 Ответить
вот полюбуйся снова на свою херню без жодного логічного зв'язку - "Ходи без маски дальше. Жди свою машину или рак" - квартал95 курит в сторонке.... родственникам своим будешь каркать, свинья
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26.08.2020 11:06 Ответить
Ты, Авиа, что пытался сказать своим "а от рака умирает больше"? Что вирус - хрня? Вот тибе и ответили.
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26.08.2020 13:08 Ответить
АВІ..
записую тебе у списки дурантинофілів з Лахті..

Працюй далі .
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26.08.2020 13:43 Ответить
особливо тупим.
ВКОТРЕ.

рак,серцево-судинні, смерті від ДТП НЕЗАРАЗНІ.
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26.08.2020 13:34 Ответить
Ну, где больше сидели в бункерах в начале эпидемии, теперь подгоняют свою статистику под средний уровень.
Драконовские меры показали свою полную бесполезность.
А больше всех пострадают те регионы, которые будут догоняться в период слякоти или авитаминоза.
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26.08.2020 09:16 Ответить
ой дебил драконовские методы это тому ты пока есче живой идиот.... не можешь пойти в инфекционку больничку в бокс где лежат полу трупики ковид 19 и поцеловать их облызав а потом умничать....
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26.08.2020 09:21 Ответить
Был бы реальный мор, было бы и бесплатное тестирование, и лечение, а не само-мазоизоляции и запугивания.
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26.08.2020 09:26 Ответить
Так нет пока мора и слава Богу. Может благодаря карантину и тому, что все же носят как-то маски. Если будет мор, некому будет тестировать и лечить. Почему вас, клоунов, должны лечить врачи, рискуя своей жизнью за смешную з/плату? Вот они и поувольнялись. Персонала уже нет. А если начнется мор, ищи клей для своих ластов.
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26.08.2020 10:02 Ответить
Истерички, шо бы степановы с ляшками без вас делали? Вы же и за свой счет тесты делаете, и ищете ту корону, пока не находите.
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26.08.2020 09:17 Ответить
есче одна оптимистка в морге лежит а есче не верит тому и комментирует....
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26.08.2020 09:22 Ответить
И шо?
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26.08.2020 09:24 Ответить
ну нарешти хоть умный вопрос и адекват пошел..а не поносим мадам... включайте мосх вы можете не верить в ковид 19 а можете верить ваше право но не вам комментировать что его нема и то все заговор марсиян...
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26.08.2020 09:28 Ответить
Ляшко, ты?
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26.08.2020 09:28 Ответить
Кстати, где ляшко? Бердянский загар смывает?
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26.08.2020 09:34 Ответить
нет я из Одессы и подлинный человек тут еще с 2002 года пишу... не то что вы...
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26.08.2020 09:49 Ответить
навіть не запитую,чи ти Лахті...
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26.08.2020 13:35 Ответить
Напиши Крым - это Украина и можешь обо мне даже не думать.
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26.08.2020 13:58 Ответить
Причем здесь верить в ковид или нет? Ковид может и есть но рассказывать сказки о повальной эпидемии с пустыми больницами... ну точно развод лохов.
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26.08.2020 09:31 Ответить
вот еще один сказочный зашкваренный кретин Фома неверующий вы поверите когда вашу баночку с пеплом вашим закопают на глубине 50 см.????? не показывайте что вы любитель Зедебила за это уже бьют и ногами а скоро будут просто убивать ...
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26.08.2020 09:51 Ответить
Ви, мабуть можете розказати, що таке фашизм?
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26.08.2020 12:58 Ответить
не треба називати карантин фашизмом..
Це скоріше ПЕРВЕНТИВНІ ЖОРСТКІ ЗАХОДИ ДО ДОВБО..БІВ.

Щоб захистити від них інших...
так..і нколи з пострілами у вигляді кулеметних черг..
Проти особливо свободолюбивих ДОВБО..БІВ...
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26.08.2020 13:39 Ответить
у Львов ізаповнено 90 відсотків ліжкомісць "першої черги" і 30 -другої...
тому деякі ПІДГОТОВАНІ лікарні видаються напівпустими...

АЛЕ ДОВБО,,БИ МРІЮТЬ ПРО КАРТИНКУ..
де би трупи вивозили самосвалами... ((
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26.08.2020 13:37 Ответить
иди Дура иди!
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26.08.2020 13:39 Ответить
60тыс за пол года умерло от сердечно сосудистых но никто не закрывает ликеро-водочные отделы и не перестает продавать табак!
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26.08.2020 13:39 Ответить
право покінчити життя самогубством -вибір кожного..
З інфекційними хворобами інакше..

У Китаї,наприклад,тих,хто навмисно заражає чекає інколи страта...
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26.08.2020 13:44 Ответить
Я пока что слышу непонятные сказки о эпидемии. Вон даже баба уля решила пропиариться. Вот если крякнет тогда я задумаюсь!
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26.08.2020 13:54 Ответить
ЗА сутки в морги лягло примерно 1500+ человек. И что теперь?
Ты в курсе что жить вредно от этого умирают???
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26.08.2020 09:29 Ответить
А в "чорвону зону" включили всіх "бандьорів", бо їх хтось боїться і краще щоб вони сиділи вдома.
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26.08.2020 09:45 Ответить
В моем 8-и квартирном доме, уже два не старых (45 и 48лет) человека, в разное время, перенесли весной и сейчас тяжелую пневмонию. Оба были в реанимации. Обоим диагноз ковид не поставлен. Еще два друга. Один провел в реанимации две недели, с трубкой 10 дней. Выжил. До сих пор дома лежит. Сил нет. Сын купил ему концентратор кислорода, без которого спать не может. Второй-сейчас в реанимации крупной больницы с пневмонией. Обоим диагнох ковид не поставлен. Вывод делайте сами и ходите без маски в общественных местах
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26.08.2020 09:55 Ответить
Ха.... посмотри что на пляжах и в центре творится по веб камерам....Муравенйник.... Я вообще ох....л....Все битком ъъъъ Лежат где попало .... На пирсах как столбики жмутся друг другу.... Тут холера отдыхает....Все шобло « атдыхает» В «Адессе».
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26.08.2020 10:13 Ответить
А лідєром хіба не в лапках треба писати? А так незрозуміле змагання виходить
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26.08.2020 12:51 Ответить
 
 