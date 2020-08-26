Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 186 новых случаев, умерли 2 человека

По состоянию на утро 26 августа в Одесской области коронавирусом заболели 186 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 6 352 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 90 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 1689 пациентов.

По состоянию на 26 августа количество активных больных на Одесчине составляет 4573 человека.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Одесской области было зафиксировано 22 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 210 человек.