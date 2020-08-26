Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 186 новых случаев, умерли 2 человека
По состоянию на утро 26 августа в Одесской области коронавирусом заболели 186 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 6 352 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 90 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 1689 пациентов.
По состоянию на 26 августа количество активных больных на Одесчине составляет 4573 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Одесской области было зафиксировано 22 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 210 человек.
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600000/365=1643 человека В ДЕНЬ.
записую тебе у списки дурантинофілів з Лахті..
Працюй далі .
ВКОТРЕ.
рак,серцево-судинні, смерті від ДТП НЕЗАРАЗНІ.
Драконовские меры показали свою полную бесполезность.
А больше всех пострадают те регионы, которые будут догоняться в период слякоти или авитаминоза.
Це скоріше ПЕРВЕНТИВНІ ЖОРСТКІ ЗАХОДИ ДО ДОВБО..БІВ.
Щоб захистити від них інших...
так..і нколи з пострілами у вигляді кулеметних черг..
Проти особливо свободолюбивих ДОВБО..БІВ...
тому деякі ПІДГОТОВАНІ лікарні видаються напівпустими...
АЛЕ ДОВБО,,БИ МРІЮТЬ ПРО КАРТИНКУ..
де би трупи вивозили самосвалами... ((
З інфекційними хворобами інакше..
У Китаї,наприклад,тих,хто навмисно заражає чекає інколи страта...
Ты в курсе что жить вредно от этого умирают???