В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины

25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне.Полтава" .

Заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха с Западной Украины. Как отметил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, это - первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

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Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию ​​и тому подобное. Других карантинных ограничений нет.

Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты. Правоохранители очистили дорогу в санаторий от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участников столкновений.