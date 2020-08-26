В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины
25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне.Полтава" .
Заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха с Западной Украины. Как отметил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, это - первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.
Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и тому подобное. Других карантинных ограничений нет.
Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты. Правоохранители очистили дорогу в санаторий от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участников столкновений.
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Отдохнула.
А пенсионерку сжечь на костре-так принято в Новых Санжарах.
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карманньій журналист Зеленского.?
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