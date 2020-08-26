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Новости Коронавирус и карантин
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В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины

В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины

25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне.Полтава" .

Заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха с Западной Украины. Как отметил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, это - первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию ​​и тому подобное. Других карантинных ограничений нет.

Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты. Правоохранители очистили дорогу в санаторий от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участников столкновений.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Новые Санжары (143) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Писаки,а что за страна такая-"западная Украина"? Может западная часть Украины или запад Украины? Что за вата статью накарлякала?
А пенсионерку сжечь на костре-так принято в Новых Санжарах.
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26.08.2020 09:12
+5
Ее уже забросали камнями? Или сразу сожгли?)
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26.08.2020 09:55
+2
Ну вот, пожалуйста!
Отдохнула.
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26.08.2020 09:10
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Ну вот, пожалуйста!
Отдохнула.
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26.08.2020 09:10 Ответить
Ага таки занесли вирус в Санжары ..Но это ещё не причина брать в руки вила
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26.08.2020 09:11 Ответить
Писаки,а что за страна такая-"западная Украина"? Может западная часть Украины или запад Украины? Что за вата статью накарлякала?
А пенсионерку сжечь на костре-так принято в Новых Санжарах.
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26.08.2020 09:12 Ответить
Сжечь, чтобы другим не повадно было на "западную часть Украины" ездить?
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26.08.2020 09:23 Ответить
эт называется ,,ватное"сшивание Украины как вариант:прошивка ватой Украины по зеленскому.идёт загрузка мозгов мол:что творится на западе Украины бог её миловал(заболевшую) что не побывала в западной европе (то было бы куда ещё хуже по умолчанию) хотя по факту есть конкретная область ,район на крайний случай конкретный населённый пункт который посещала и который можно было конкретно указать,но нет!!надо подчеркнуть и вложить в сознание что все ,,беды" с запада надвигаются а вся ,,благодать" на востоке покоится!!
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26.08.2020 11:30 Ответить
От Зеленський! Вже статті на цензорі корегує. Сюди вже добрався
Зеленський - астанавісь!
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26.08.2020 12:44 Ответить
ты прав!!эт его уровень(статьи ,,корегувати")(и то под сомнением)судя по проведённому празднованию дня независимости.
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26.08.2020 13:23 Ответить
А! Я понял! По-Вашему, Бутусов - карманньій журналист Зеленского.?
Позвольте с Вами не согласиться
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26.08.2020 13:56 Ответить
дождались наконец-то.
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26.08.2020 09:23 Ответить
1 пенсионерка? Маловато будет. Ждем когда вся тамошняя быдло-тусовка заболеет.
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26.08.2020 09:28 Ответить
Ее уже забросали камнями? Или сразу сожгли?)
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26.08.2020 09:55 Ответить
Небось посещала сходки секты ******** Гундяева ..
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26.08.2020 10:01 Ответить
интересно где это на западе Украины можно найти секту Гундяева?
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26.08.2020 10:10 Ответить
Почаїв.

У самому центрі Тернопілля, найбільш україномовної області України.
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26.08.2020 11:20 Ответить
І що, вони всім селом бабці скло в окулярах трощили?
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26.08.2020 11:25 Ответить
Треба тепер той автобуз, що бабку привіз, хлоркою вимити і вікна перебить
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26.08.2020 12:47 Ответить
 
 