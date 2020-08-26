Украина должна быть страной, которую пригласят в Евросоюз, но решение останется за нами, - Зеленский
Европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Укарины Владимир Зеленский в интервью Euronews.
"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.
"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - отметил президент.
По его мнению, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.
В то же время, как отметил Зеленский, страны Европы и Европейский Союз поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
"Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен", - подытожил глава государства.
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Кто-нибудь из зебуинов, если можете, если обладаете даром речи, если рот и глотка не только для шаурмы, объясните этому придурку, что лидеры ничего ему не должны... тем более, этот глупый еврейчик ничего кроме брезгливости не вызывает...
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За "президенства" цього малороського ватного"зшиватєля України" Україну стовідсодково ніхто не запросить в Євросоюз.
2. Вернуть 5,5 ярдов государству
3. Посадить Авакова
4. Посадить Венедиктову
5. Посадить Медведчука
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Хватит, Зебил?
Та уже ж приглашают в полный рост: на клубнику, плитку ложить, в теплицы..
Господин президент ,так Украина уже давно решила . Курс Украины на ЕС и НАТО
закреплён Конституцией Украины.
Бери больше зеля, все должны упрашивать и на коленях ползать, что бы Украина вошла в ЕС а решать все будет безусловно "самый прогрессивны преЗедент в мире" ))))
А вообще то, такое петляние и подобную риторику использовали Янукович с Азаровым, дескать мы хотим в ЕС но на наших условиях, и все нормальные люди понимали, что это значит "НИКОГДА".
Думаю что это пуйло научил Зе как надо сьехать с темы ЕС так, что бы 73% идиотов ни о чем не догадались и еще остались довольными....
Штырит не по-детски Потерпевшего.
Отвлекает , вьіборьі скоро ...
Кравчук поганий президент, бо комуняка, але потім стає презиком Кучма (отець-засновник УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ), який навіть гірший від комуняки Кравчука.... Кучма поганий, але кращий від зекаЯнуковича!!!! ДАЛІ БАЦ МАЙДАН2004!!! Який ламає цю традицію "поганого і ще гіршого президента" і ставить Ющенко!!! Ющенко, хоча кволий і отруєний, але всерівно кращий від комуняки Кравчука, Кучми і Зека, разом узятих (хоча б тим що проукраїнський і піднімає важливі для нації питання Голодомору, національної памяті).... Потім знову Янек, який гірший від Юща і навіть від всіх попередніх президентів (дійшло до того, що вангували, що після Зека можливий ghtpbдtyn тільки або Чикатило, або маньяк Онопрієнко))))).... ДАЛІ ЗНОВУ, МАЙДАН2014 ЛАМАЄ ЦЮ ТРАДИЦІЮ "ПОГАНОГО І ЩЕ ГІРШОГО ПРЕЗИДЕНТА"..... І настає Порошенко.... При всіх недоліках його (членство в СДПУо, засновник партіъ Регіонів, олігарх), він проукраїнський і не такий кволий, як Ющенко.... З очевидних досягнень - Армія, закон про МОВУ, ПЦУ, НАТО і ЄС у Конституції, підписання асоціації, безвіз, санкції проти Росії (особливо вдало підібрав Петро команду дипломатів і міжнародників-правників, які відстоювали країну на усіх площадках)..... Після Петра Порошенка, далі оце ЧУДО із цирку Карабаса-Коломойшмана... Очевино що відкат і регрес.... А що далі після Зелінського? Як гадаєте?
Як приміром це у Польщі відбувалося... Був Лех Валенса, який відірвав Польщу від совка, розпочав болючі і непопулярні реформи Бальцеровича, далі був майже комуніст Квасневський, який протягом двох каденцій змінив свої погляд від крайніх лівацьких до поміркованих соціалістичних (саме на його президентсво припали вступ країни і в ЄС і НАТО)
Далі були прозахідні Качинський і Комаровський, які завершували процеси інтеграції Польщі в структури ЄС і НАТО..... А зараз у них вже другий термін Дуда, повноцінний президент європейської, цивілізованої країни, на кшталт Швеції, Франції, Голандії..... ....
Тобто з кожним президентом і відповідно урядом..... якість польської політики, як і якість країни вцілому тільки покращувалася і покращувалася...... Без всяких там Майданів, протестів і всього решту....
- Будем в Евросоюзе!