Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после окончания его срока пребывания в должности украинские граждане будут гордиться им. Он не намерен скрываться от людей, как это делает большинство политиков в конце своей карьеры.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президент рассказал в интервью информационному телеканалу Euronews.
"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что на протяжении более года пребывания в должности президента Украины всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно. И это - главная оценка его работы.
Он рассказал, что как глава государства, кроме решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.
"Война на востоке - она не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - рассказал Зеленский.
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Можна й на могилку ...
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Швондер : товарищ Шариков,не называй фамилию клиента по мобиле...нас вычислят...
Гамарджоба Биджо.....
ти Украина рихВОРмироваль в Адесси?пачиму ни заплятиль налог НДС?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Карма такая у Мавзолейных.
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done
Можете там вас ніхто не шукатиме, щоб рильники начистити.
Вы уже сделали свой выбор и он в не лучшую сторону
Надеюсь, мужчины оторвут тебе то, чего у тебя нет по определению.
Мразота ты сцыкливая!!!
А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
Мне жаль и девочку и Украину в целом, когда такие , как зеленский и порошенко разводят украинцев, как котят.
ПС.Порох звісно далеко не святий,але ефективнішого за нього поки що не було президента.
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
Головне, щоб не ходив під себе.
Ты же уже сцышся к людям выходить сецчас.Потом будешь ловить своим чердаком камни.
Воно й видно, яка ти - "людина", зачищаєш навколо себе все, дешевий квартальний блазень.