Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после окончания его срока пребывания в должности украинские граждане будут гордиться им. Он не намерен скрываться от людей, как это делает большинство политиков в конце своей карьеры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президент рассказал в интервью информационному телеканалу Euronews.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что на протяжении более года пребывания в должности президента Украины всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно. И это - главная оценка его работы.

Он рассказал, что как глава государства, кроме решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.

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"Война на востоке - она ​​не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - рассказал Зеленский.