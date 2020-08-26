Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат в профильном комитете, - "слуга народа" Качура

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что комитет вряд ли поддержит предложение о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На прошлой неделе в парламент поступило обращение главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.

Принять в нем участие пригласили Леонида Кравчука, представителей Офиса президента и руководство парламента.

По словам Качуры, в парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов этого года.

"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов том, что там "страна-агрессор", "оккупанты" – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему было придраться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", - отметил Качура.

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Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.