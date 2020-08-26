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Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат в профильном комитете, - "слуга народа" Качура

Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат в профильном комитете, -

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что комитет вряд ли поддержит предложение о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На прошлой неделе в парламент поступило обращение главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.

Принять в нем участие пригласили Леонида Кравчука, представителей Офиса президента и руководство парламента.

По словам Качуры, в парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов этого года.

"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов том, что там "страна-агрессор", "оккупанты" – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему было придраться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", - отметил Качура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о попытке изменить постановление Рады о местных выборах на Донбассе: Это либо измена, либо некомпетентность

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Автор: 

выборы (24722) Кравчук Леонид (1226) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+5
вы Зеленский?? Вова поясняю.... выборы проводятся на территории Украины а если часть территории некотролируется государством и находится в оккупации то вы скажите... вовсе с рождения конченный дебил или так по Методичке Кремлядска прикидываетесь????? даже натуральный Вова Зеленский начал кое что понимать причину и следствие даже вот за Крым пацан стал переживать.. хотя вот Кравчук вечно младой лет под 90 как был дебилом так еще улучшил свои показатели деменции...
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26.08.2020 10:01
+2
ішак поддєржіт і бєз контроля.
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26.08.2020 09:58
+2
"Вряд лі" - це ознака сумнівів. Цікаво, чи це любитель пенсіонером з породи тими собачка и справді сумнівається, чи висловлює жаль, що таки не підтримають?
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26.08.2020 10:01
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Кто нибудь мне объяснит какая связь между выборами и контролем границы?
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26.08.2020 09:56 Ответить
вы Зеленский?? Вова поясняю.... выборы проводятся на территории Украины а если часть территории некотролируется государством и находится в оккупации то вы скажите... вовсе с рождения конченный дебил или так по Методичке Кремлядска прикидываетесь????? даже натуральный Вова Зеленский начал кое что понимать причину и следствие даже вот за Крым пацан стал переживать.. хотя вот Кравчук вечно младой лет под 90 как был дебилом так еще улучшил свои показатели деменции...
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26.08.2020 10:01 Ответить
Признаками государства являются территориальная организация населения, государственный суверенитет, сбор налогов, законотворчество. Государство подчиняет себе все население, проживающее на определенной территории, независимо от административно-территориального деления.Атрибуты государства Территория - определяется границами, разделяющими сферы суверенности отдельных государств.Население - подданные государства, на которых распространяется его власть и под защитой которого они находятся.Аппарат - система органов и наличие особого "класса чиновников" посредством которых функционирует и развивается государство. Издание законов и правил, обязательных для всего населения данного государства, осуществляется государственным законодательным органом.
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26.08.2020 10:03 Ответить
Ну так и надо говорить! Пока ВСУ не получат полный контроль над ОРДЛО никаких выборов!
Граница лишь малая часть вопроса. В итоге после долгих уговоров русня милостливо разрешит поставить вдоль границы наших пограничников на время выборов. Что это даст? Ничего.
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26.08.2020 10:04 Ответить
Ерунда это все. Просто выборы там невыгодны. в лучшем случае за оппов проголосуют, это пока не созданы радикально пророссийские партии. А в перспективе - за них.
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26.08.2020 10:10 Ответить
Давно пора определится. Если мы не собираемся воевать за Донецк, то варианта два.
1) Присоединяем его как автономию с огромным влиянием русни, куда естественно не будет входи ни ВСУ, ни СБУ, ни полиции.
2) Отказываемся от него. Не юридически естественно, а фактически.
Власти пора уже перестать болтаться туда сюда, как ***** в проруби.
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26.08.2020 10:16 Ответить
Вот кстати да, поддерживаю референдум.
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26.08.2020 10:33 Ответить
лапоть, ты про соросят забыл перднуть
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26.08.2020 10:46 Ответить
Так зачем тогда мусолить варианты про выборы?
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26.08.2020 10:06 Ответить
А хто їх мусолить? Кацапи та підкацапники.
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26.08.2020 10:14 Ответить
мы не мусолим...мы тянем волынку просто то формулу Штаммаера впихнули потом ее в закон попытались прописать не вышло Ермак из ширинки выпригивает отрабатывает собако 30 сребникрово от Х..ла.. то сам Зе веселит хотя страшно а не смешно тут еще кретина Кравчука подтянули выжившимй из ума дидуган идиот в кубе варнякает понос как истинный коммуняко недобитый вовремя... и все мусолят.... Кремлядскую пластинку..про какой то в их з0аднице особый статус части Димбассу.. это же нонсенс когда 95% территогрии Украины должны плясать от кучки 5% населения и бандитов ее захвативших??... а ответ просто втюхать в Украине подобие Молдован ПМР чтобы потом Украина зависла между Россией и Европой с таким довеском ни Евросоюза ни НАТО нам не видеть это расчет России и путина если не досталась рабы Украины нам то пусть они будут непотрибом всем тут стоит вопрос а стоит ли нам держаться за тот кусок лайна что есть Крым и хрен с ним и часть Димбассу там же ни ископаемых ни земли ни воды.. стоит ли оно если сравнивать перспектива Евросоюз и НАТО для Украины????? вот смотрите пожертвовали эмоциями и частью территории на КИПРЕ... и ничего
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26.08.2020 10:15 Ответить
Без контроля над границей за патриота Украины пороха в ордло типа никто не проголосует.
Это и невыгодно.
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26.08.2020 10:02 Ответить
Такое впечптление, сто ты - иван...
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26.08.2020 10:20 Ответить
Это неважно, просто надо быть объективным.
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26.08.2020 10:27 Ответить
угум... и не пестеть... велючая прокси...
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26.08.2020 10:36 Ответить
обьективный кацап, стыц пердыц. Лапоть, ты часом блинов с лопаты не обьелся?
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26.08.2020 20:29 Ответить
ішак поддєржіт і бєз контроля.
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26.08.2020 09:58 Ответить
"Вряд лі" - це ознака сумнівів. Цікаво, чи це любитель пенсіонером з породи тими собачка и справді сумнівається, чи висловлює жаль, що таки не підтримають?
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26.08.2020 10:01 Ответить
Качура, не грузі. Спитай напряму в зеленого лоха.
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26.08.2020 10:01 Ответить
" Контроль границы" до полного контроля над территорией и ее разоружения это полная чушь и обманка.. Ну разве что в руки Раши отдать в фактические заложники еще и украинских пограничников, которые там окажутся в полном окружении и блокаде со всех сторон.. ( и их "задержание" это дело 5 минут или выдвижение нового ультиматума Украине) Представьте 1942 год Германия готова передать под " контроль" границу СССР на каком то отдельном участке, а немецкие войска стоят на Кавказе.. Бред сивой кобылы не иначе. И не нужно рассказывать что это было когда то, а сейчас по другому.. Да вы что.. ребята... Контроль за границей это выдавливание и зачистка освобождаемой территории от линии фронта ( соприкосновения) до государственной границе.. по другому это клоунада, если не подстава. Которую нам и готовятся втюхать под видом очередной " победы" ( если что)
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26.08.2020 10:06 Ответить
получается замкнутый круг.
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26.08.2020 10:09 Ответить
Поддерживаю режим прекращения огня но полная реализация Минска конфликт не прекратит а скорее наоборот раздует. Ввиду того что возможности победить военным путем у ВСУ нет единственный путь заморозка конфликта по Приднестровскому варианту.
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26.08.2020 10:10 Ответить
С замороженным конфликтом прощай НАТО и Евросоюз, а эти направления развития записаны в Конституции.
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26.08.2020 10:36 Ответить
Ну есть еще второй вариант *Грузинский* - отправить ВСУ в наступление на Донецк и Луганск.. в результате Северный ветер 2.0 разгром ВСУ и потеря новых территорий.
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26.08.2020 10:38 Ответить
Вы пишите ка донецкий поц, "северный ветер". Лучше конечно как Гонконг, территория с особым статусом. А после 2047 года статус Гонконга уже не гарантирован и возможно он войдёт в Китай на общих основаниях.
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26.08.2020 10:59 Ответить
В смысле *донецкий поц*? Хотите сказать вторжения РФ не было в 2014м под Иловайском?
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26.08.2020 11:14 Ответить
В смысле выражение "северный ветер" употребляют только донецкие. По нашему будет вторжение оккупационных войск.
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26.08.2020 12:35 Ответить
Это одно и тоже самое.
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26.08.2020 12:39 Ответить
Может для Вас одно и тоже. Но я предпочитаю терминологию из Словаря "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)". Во всяком скрепные выражения мне ни к чему.
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26.08.2020 13:11 Ответить
Чтобы амнистировать, сначала следует осудить... то, о чем говоришь ты, это - продажа средневееовой индульгенции... проблема комплексная и решать ее надо комплексно. А у нас, у Украины, пока имеется только один инструмент: противостояние кацапской агрессии. Стало быть, приднестровье с пбхазией, передышка и упование на будущее процветание, чтобы мразь стала молить принять их обратно без каих-либо условий с их стороны. На украиских условиях, включая военную администрацию вместо выборов на неопределенный срок.
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26.08.2020 10:34 Ответить
был языковой вопрос, пронафталиненный и заезженный. Теперь добааился новый раздражитель... ну каие выборы? Какие там могут быть свободные ввборы под дулами аатоматов, когда лугандон через одного бегает по окопам? Начните с простого, ************** эксперимента: постааьте в лугандоне билборд с, скажем, Порохом, Тягнибоеом, да той же Юлькой, дай бог ей здоровья, или даже рыбеновичем кашерным. Ну? Предстааили себе такое? А стааить уже надо, выборы на носу. Свободные и справедливые, с пожарными и Украиной - це ти... вот нахера по ушам ездить мовой, выборами и водой? Все 3 фактора имеют однозначное решение... пля, для этого нужно финансировать и содержать 420 дармоедов?
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26.08.2020 10:28 Ответить
Я также в недоумении от такого дурдома с этим "обращением". Ну чем не переливание с пустого в порожнее!
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26.08.2020 11:03 Ответить
Це той самий Качура, який донині є головою київської парторганізації "Український вибір". Вірити йому - себе не поважати.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Удивляюся. Неужели в Раде нет более актуальных вопросов чем рассматривать заранее непринемлевое обращение подписанное престарелым человеком? Для чего толочь воду в ступе? С какой целью это так называемое обращение? Ведь давно и на всех уровнях объявлено - "утром деньги, вечером стулья".
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26.08.2020 10:57 Ответить
 
 