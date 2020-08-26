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Тимошенко в критическом состоянии: предпринимаются меры для вентиляции легких, - нардеп "Батькивщины" Ивченко. ВИДЕО
У Тимошенко высокая температура, она принимает меры для вентиляции легких.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, передает Цензор.НЕТ.
"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил депутат.
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