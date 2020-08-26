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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 15 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 15 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 26 августа Киев и 15 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздррава.

Таким образом, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая.

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Киев и 15 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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миздрав незаметно превратился в зебилнездрав.
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26.08.2020 10:04 Ответить
) на ветке про критическое состояние Тимошенко комментарии закрыли..
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26.08.2020 10:08 Ответить
Бажаю Юлії Тимошенко сил для перемоги над хворобою.
Порохобот.
Київ і 15 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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26.08.2020 10:20 Ответить
Прийми Господі її душу!
але ліпше одразу в пекло!
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26.08.2020 10:27 Ответить
Карантини в ведите согласно закону тогда и требования будут законны А так статья превышения власти. И вы своего дождетесь шарлатаны ковидные. Повакцинировать захотелось тварям.
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26.08.2020 10:40 Ответить
 
 