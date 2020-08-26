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ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА

ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы

В главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николаевской области начали проверку относительно злоупотребления служебным положением спасателями, которые накануне расклеивали на билборде рекламу партии "Слуга народа".

Об этом сообщает общественная организация ОПОРА со ссылкой на ответ ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

И. о. начальника управления в области Николай Панасенко заявил, что служебное расследование установит причины и обстоятельства этого случая. Он пообещал сообщить об итогах проверки.

"По правилам этического поведения [...] работникам ГСЧС запрещено использовать свое служебное положение в политических целях, в том числе для привлечения других лиц к участию в предвыборной агитации", - напоминают в организации.

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Напомним, 20 августа в поселке Казанка (Николаевская область) пожарные 17-й спасательной части расклеивали агитационную рекламу "Слуги народа" к местным выборам. Пожарные использовали служебный автомобиль с лестницей.

ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы Слуги народа на Николаевщине, - ОПОРА 01

реклама (643) ГСЧС (4949) ОПОРА (247) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+11
Ох уж эти пожарные. Без приказа берут и клеят. Ох самоуправцы.
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26.08.2020 10:17
+3
И шо? Кого накажут? Бубочку или пожарных?
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26.08.2020 10:16
+3
Пожарные любят клоунов.
ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9089
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26.08.2020 10:20
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И шо? Кого накажут? Бубочку или пожарных?
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26.08.2020 10:16 Ответить
аваков сам себя плёткой отхлестает.
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26.08.2020 10:26 Ответить
конечно пожарных "...относительно злоупотребления служебным положением спасателями". А Бубочку наказывать нельзя - так суд постановил!
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26.08.2020 10:31 Ответить
Ох уж эти пожарные. Без приказа берут и клеят. Ох самоуправцы.
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26.08.2020 10:17 Ответить
да что вы, это не пожарные, они вчера уволились, а машина еще позавчера была списана, так что это были добровольцы на личном пожарном автомобиле, дело закрыто за отсутствием состава.
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26.08.2020 10:27 Ответить
Пожарные любят клоунов.
ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9089
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26.08.2020 10:20 Ответить
Ну, так преЗедент не даром присвоил главе ГСЧС Чечёткину звание генерал-полковник !!!
Надо отрабатывать......
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26.08.2020 10:35 Ответить
Узбагойтеся, никого не накажут т.к. это лишь всего не этическое поведение ""По правилам этического поведения [...] работникам ГСЧС запрещено использовать свое служебное положение в политических целях, в том числе для привлечения других лиц к участию в предвыборной агитации", - напоминают в организации."Источник: https://censor.net/n3215841
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26.08.2020 10:41 Ответить
А те, що сам https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4218317298209994 ЗЕ-білл використовує своє службове становище для агітації - це що?
А тут: https://kherson.ipc.org.ua/uk/2020/08/zelenskyj-vykorystav-poyizdku-v-herson-dlya-reklamy-svoyeyi-politychnoyi-partiyi/
Чи тут: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html
Ще цікава добірка претензій по незаконій агітації: https://tverezo.info/post/120656

Короче: ці пожежники лише допомагали ЗЕкловану, і не більше того...
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26.08.2020 10:55 Ответить
ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами "Слуги народу" на Миколаївщині, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4671
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26.08.2020 11:46 Ответить
 
 