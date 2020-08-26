ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА

В главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николаевской области начали проверку относительно злоупотребления служебным положением спасателями, которые накануне расклеивали на билборде рекламу партии "Слуга народа".

Об этом сообщает общественная организация ОПОРА со ссылкой на ответ ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

И. о. начальника управления в области Николай Панасенко заявил, что служебное расследование установит причины и обстоятельства этого случая. Он пообещал сообщить об итогах проверки.

"По правилам этического поведения [...] работникам ГСЧС запрещено использовать свое служебное положение в политических целях, в том числе для привлечения других лиц к участию в предвыборной агитации", - напоминают в организации.

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Напомним, 20 августа в поселке Казанка (Николаевская область) пожарные 17-й спасательной части расклеивали агитационную рекламу "Слуги народа" к местным выборам. Пожарные использовали служебный автомобиль с лестницей.