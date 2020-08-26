В ходе реконструкции в центре Харькова демонтировали памятный знак "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины": официально не был памятником

Памятный гранитный знак Героям Украины убрали во время реконструкции сквера на площади Свободы в Харькове.

Об этом Укринформу рассказал координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, в ходе реконструкции сквера убрали камень, установленный в декабре 2014 года по инициативе волонтеров, с надписью "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины". Именно волонтеры тогда собрали деньги и приобрели красный гранит весом 750 кг. По проекту камень должен был обозначить в сквере будущую Аллею Героев, погибших на Востоке страны. Проект был представлен в профильном департаменте Харьковского горсовета, и аллею как идею одобрили, но решения не приняли. Поэтому строители убрали этот камень в ходе реконструкции сквера, так как он официально не является памятником, хотя люди приносили сюда цветы и проводили у него памятные мероприятия", - отметил Чистилин.

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По его словам, активисты Харьковского Евромайдана будут хранить камень, пока власть все-таки примет решение создать Аллею Героев на новом месте - в сквере на улице Университетской, возле Успенского собора.