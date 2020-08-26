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В ходе реконструкции в центре Харькова демонтировали памятный знак "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины": официально не был памятником

В ходе реконструкции в центре Харькова демонтировали памятный знак

Памятный гранитный знак Героям Украины убрали во время реконструкции сквера на площади Свободы в Харькове.

Об этом Укринформу рассказал координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, в ходе реконструкции сквера убрали камень, установленный в декабре 2014 года по инициативе волонтеров, с надписью "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины". Именно волонтеры тогда собрали деньги и приобрели красный гранит весом 750 кг. По проекту камень должен был обозначить в сквере будущую Аллею Героев, погибших на Востоке страны. Проект был представлен в профильном департаменте Харьковского горсовета, и аллею как идею одобрили, но решения не приняли. Поэтому строители убрали этот камень в ходе реконструкции сквера, так как он официально не является памятником, хотя люди приносили сюда цветы и проводили у него памятные мероприятия", - отметил Чистилин.

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По его словам, активисты Харьковского Евромайдана будут хранить камень, пока власть все-таки примет решение создать Аллею Героев на новом месте - в сквере на улице Университетской, возле Успенского собора.

Автор: 

демонтаж (201) памятник (2238) память (1491) Харьков (7450) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+28
Не все в Харькове ватные пи...дарасы) Как минимум троих проукраинских свідомих громадян я знаю (я, мой сын и мой отец) 😆
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26.08.2020 10:29
+26
харьков город сепаров там памятник моторолле поставят
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26.08.2020 10:19
+25
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 2635
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26.08.2020 10:32
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Правила форума Совет форумчан
харьков город сепаров там памятник моторолле поставят
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26.08.2020 10:19 Ответить
Не все в Харькове ватные пи...дарасы) Как минимум троих проукраинских свідомих громадян я знаю (я, мой сын и мой отец) 😆
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26.08.2020 10:29 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 2635
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26.08.2020 10:32 Ответить
именно так
зе-банаты ударили в спину в тот момент, когда борьба с ватанами уже начала разворачиваться к победе Украины
поэтому лично я никогда не подам им руку, это предатели
---
естественно, что зе-банаты ничего не получили из того, что они хотели от ГлаЗЕбила
ну так это судьба практически всех предателей начиная от Иуды
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26.08.2020 10:38 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 8504
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26.08.2020 10:45 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 5955
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26.08.2020 10:46 Ответить
Позиція цілком патріотична, але ж навіщо самому собі лайки ставити, https://censor.net/user/397186?
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26.08.2020 11:30 Ответить
для того, щоб коментарій потрапив у ТОП (він того заслуговує)
зауваж, - поставив лайк тільки після того, як він вже сподобався 7 іншим читачам
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26.08.2020 12:11 Ответить
https://censor.net/user/397186

для того, щоб коментарій потрапив у ТОП...Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 7675


Для цього потрібно щоб спрацювали ще й інші змінні...
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26.08.2020 12:16 Ответить
Тарас, вот сейчас мне стало обидно...
Гепина месть за снос мужа крупской, однозначно... и за мясника джюкова... харьковские евреи - мелочный народец, будут пакостить всячески..
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26.08.2020 10:51 Ответить
Al Be, ну звичайно ж свідомих проукраїнських громадян в Харкові більше аніж три 😏✌️ Я просто хотів підкреслити що у Харкові ватного лайна💩 набагааато більше ніж в інших містах України. Всім свідомим (незалежно від регіону): правда за нами, тобто перемога теж буде за нами 🇺🇦✊
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26.08.2020 11:13 Ответить
та я знаю, Тарас, ситуацию... каждый четвертый пришелец ездит через гоптовку на свою историческую родину в белгородские ипиня... а в юрке... от где ватное гнездо... а бандурковская "полицейская академия". Уж они-то клепают не национальные кадры. И все же меня не покидает оптимизм. путинХуйло - хпрьковская инициатива
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26.08.2020 11:35 Ответить
Белгород тоже Слобожанщина, как то так!
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26.08.2020 11:46 Ответить
во всяком случае не меньше чем Донецке и Луганске,имеется ввиду ватного лайна💩
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26.08.2020 11:38 Ответить
Большинство радикально-агрессивных ватников на юго-востоке Украины это люди за... 60 и старше, их невозможно переубедить, они не пользуются мозгом, из них всю жизнь делали идиотов (сначала совок, потом *******, мертвечук, мокшанское ТВ). Горбатого могила исправит, НО на нашей стороне правда и время😉 К сожалению, не факт что эти валенки не наплодят таких же точно промокшанских выродков 😕
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26.08.2020 10:58 Ответить
Демонтировать бы этим гнидам головы
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26.08.2020 11:34 Ответить
Главній сепар в городе - кернес. Именно єта гнида мешает жить харьковчанам.
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26.08.2020 13:10 Ответить
скоты
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26.08.2020 10:20 Ответить
Очень мешал, да харьковчане?
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26.08.2020 10:20 Ответить
Мі палітікой уже нє інтерісуємся ....
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26.08.2020 10:33 Ответить
Напомни, где впервые публично назвали путина ******? То-то же... а теперь напомни, каков процент идиотов по всей Украине, голосовавих за твоего презика? Правильно, 73. Число еврея... так что с Украиной делать будем? Пусть валят все 73%? Неисполнимая мечта.
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26.08.2020 10:56 Ответить
К харьковчанам взывать бесполезно. Слишком мало патриотов. В горсовете сплошная вата(((
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26.08.2020 11:39 Ответить
НЕ Харьковчанам, а недобитому кернесу мешал. Он и улицы переименовывает взад и памятники восстанавливает
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26.08.2020 13:17 Ответить
23-го харьковцы отмечали день освобожденя Харькова от немецких фашистов в 1943г. В 2014г. была вероятность захвата Харькова российскими фашистами с помощью городской власти.-Харьковский сепаратист рассказал, как их поддерживали Кернес и Добкин.30.05.2016. Сейчас эти гниды вновь богуют
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26.08.2020 10:20 Ответить
А інші?
Тільки ОДНЕ місто проголосувало за Порошенка - Бандерштадт.
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26.08.2020 10:26 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 170
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26.08.2020 10:34 Ответить
А вони в курсі: «Потому чьто он развязал войну с братскім русскім народом».
Але вголос цього не кажуть.
Хіба що тільки на телеканалах.
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26.08.2020 11:05 Ответить
Я в курсе. Эту байку придумал сам порошенко.
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26.08.2020 12:49 Ответить
О руцьке ватник виліз. Поправ методичку. Та прочитай УВАЖНО ВЕСЬ текст (не "видержки") Нюрберзького процесу. Савіцький сатанинський саюз НІКОЛИ не опубліковував ВЕСЬ текст процесу. По дуже простій причині - бендерівці, ОУН, УПА НЕ були визнані злочинцями. Просто савіцькій пропаганді потрібно було зліпити з бендерівців "пособників" фашизму. Паралельно "забуваючи" про 1 млн руцьких свиней,які ПРЯМО воювали за німців, "забути" про голодомор 1933, про репресії, розстріли, катування, віджим майна і т.д. Ось якщо ВСЕ ЦЕ взяти до уваги, то в 1941 році німців і мали зустрічати як визволителів. Бо таких звірстів як савіцький саюз не творили навіть німці в концтаборах. А самі концтабори савіти створили задовго до 2 світової війни. А "бендерівці" ватний лишнєхромосомний дауне воювали проти ДВОХ режимів - савіькага сатанинського та німецько-фашистського.

А з приводу демонтажа - це ще один доказ, що у Харкові ватний латентний сепар кернес, якого потрібно давно усунути від влади разом з кодлою. Це вже не перший дзвінок.
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26.08.2020 10:37 Ответить
Андрій , не гарячкуй . Бандерштат - це позитивна назва . Слухай "Братів Гадюкіних".
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26.08.2020 10:42 Ответить
«бендерівці, ОУН, УПА НЕ були визнані злочинцями. »

Бро, ти теж не гарячкуй, зверни увагу, як ця людина пише слово бандерівці.
Як би не обмовка по Фрейду.
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26.08.2020 11:00 Ответить
Тролли рошеновские, с каких сёл вас таких тупоголовых набирают? Правильно писать и говорить бАндеровцы, олень. 29 лет независимости, можно и выучить это, если ты не даун.
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26.08.2020 12:23 Ответить
а харьковчане пусть и дальше дрочат на кернеса - он же им такие красивые парки сделал
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26.08.2020 10:21 Ответить
"Главное , чтоб дорога біла заасфальтірована і освещенная "....
Від себе добавлю : на Соловки вам ,бл@ді ? в ГУЛАГ , к мышебратьям !!!!
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26.08.2020 10:37 Ответить
а если в сторону от парка отойти, то дороги как 50 лет тому назад были раздолбанные так и остались
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26.08.2020 10:49 Ответить
И лавочки за кучу бюджетных средств
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26.08.2020 10:57 Ответить
«Шо Порошенко, що Зеленський одінаково !»?
Так, телебидло?
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26.08.2020 10:24 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 625
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26.08.2020 10:38 Ответить
потому что они всегда были приватнеными
просто в 14-м ситуативно обиделись на царя *****...
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26.08.2020 10:40 Ответить
В самом СБУ по указанию Дусика знак с мечом и именами погибших за Украину убрали и заменили на какой-то иконостас.
А вы про Харьков ............

"..замена герба центра СБУ «А» произошла по указанию нового главы «А» Сергея Дусика. Которого все знают как человека Коломойского."

https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298214933281353729 20 год

В центре специальных операций СБУ Альфа по требованию нового руководства была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников.
Герб Альфы заменили на нейтральную Оранту.
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26.08.2020 10:25 Ответить
https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298277183320989697 16 год

В пресс-службе СБУ ответили «окремим експертам», т.е. мне в духе «вы всё врете». Объясните, зачем прятать плиту с глаз долой и заменять её на Оранту?

По моим источникам, замена герба произошла по указанию нового главы ЦСО «А» Сергея Дусика.
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26.08.2020 10:26 Ответить
Зосталось Україну перейменувати на нейтральну Новороссію.
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26.08.2020 10:27 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 8523
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26.08.2020 10:39 Ответить
А фиг вам
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26.08.2020 10:59 Ответить
То це Петя його мером вибирав? А про "друга", будьте ласкаві, факти.
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26.08.2020 10:58 Ответить
Харьков это город сепаратистов).. помню в первые три волны частичной мобилизации как раз попавшие в самую основную зарубу лета-осени 2014 оттуда вообще не призывали.. В результате военкомам пришлось пускать на мясо мой город Днепр как результат больше всего погибших по Украине официально именно по Днепру и области.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Геня сепар очки предвыборные зарабатывает.а ведь погруддя Жёре Жюкову тоже не является памятником,насколько я знаю. На второй день после выборов можно смело свалить.Есть ещё погруддя премьеру СССР Тихонову,звёзды на сралинках не сняты и подсвечиваются.Город колясочника недостреленного становится всё больше ватным. стараниями ПС и НК.Они ничего не делают для профилактики.Они шатают в Киеве ,а Харьков бросили на произвол сепара Гени.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Он у них там крепкий хозяйственник, как лука.
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26.08.2020 10:36 Ответить
Какой на.. хозяйственник.Фонтан открыл ,а 2 административных района оставил вообще без воды.Даже пожарников.Отопление Района Алексеевки от Тэц -5 ,почти 30 км трубы отопления атмосферу греют.Полный треш ещё от совка.Решето кругом.
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26.08.2020 10:51 Ответить
Конечно, хозяйственник. Подмял под себя и перевозчиков, и ритуальные услуги, и свой асфальтовый заводик работой обеспечивает, и зеки при деле- лавочки клепают.....
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26.08.2020 13:24 Ответить
Гепу в дупу!
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26.08.2020 10:32 Ответить
Совок вот вершина всякой вечной ***********. За Свободу и Независимость для такого властьимущего холодный пот.
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26.08.2020 10:32 Ответить
Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником - Цензор.НЕТ 7280
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26.08.2020 10:48 Ответить
Ну без колясочника тут не обошлось. (100% выживаемость при любой власти)
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26.08.2020 10:36 Ответить
Майбутнім контрактникам, які підуть на снайперів - бачите, що значить погано виконана робота? А працював би професіонал - і Кернес давно б вже був в раю, і харківським малоросам було б більш лячно нагліти.
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26.08.2020 10:38 Ответить
В АДУ. Там его место за предательство страны Украины
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26.08.2020 11:03 Ответить
Взагалі то ці питання потрібно вирішувати цивілізовано. А то що воно буде якщо кожен розставлятиме пам'ятні знаки де захоче. Для вирішення таких питань є міська адміністрація, інспекція з благоустрою...
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26.08.2020 10:39 Ответить
какой вы умный!
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26.08.2020 10:46 Ответить
су..чий хернес
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26.08.2020 10:45 Ответить
Кернес Адольф Алоизович. Что ещё сказать.
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26.08.2020 10:48 Ответить
Порушити кримінасльну справу за кражу пам*ятника, який був придбаний за гроші волонтерів. Це відповідь на патріотичність мера вальцмана і президента вальцмана. Ви їх захищайте, а вони будуть будувати своє.
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26.08.2020 10:49 Ответить
У него фамилия КЕРНЕС, вы что-то напутали. Только проснулись или уже забыли?
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26.08.2020 11:05 Ответить
У Вашого кернеса, як і у президента призвісько вальцман, я нічого не наплутав.
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26.08.2020 13:32 Ответить
Опять Гепа к выборам готовит качели. Где тот недоснайпер что не добил ету тварь. Пускай доделает свою работу.
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26.08.2020 10:50 Ответить
Це харків'яни так помстилися за те, що їм не дали стати ХНР? Чи це вашого незмінного сепара гепу так плющить?
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26.08.2020 10:52 Ответить
И тех, и других плющит. Город полон сепаратистов
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26.08.2020 11:06 Ответить
Спасибо сивому фельдмаршалу, у которого было 5 лет на чистку авгиевых конюшен, но который их использовал на договорянки с ********* (с ахметками и мертвечучиной, с шуфричами и трухановыми, с кернесами и бойками...)
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26.08.2020 11:51 Ответить
Так уже вроде больше года фельдмаршал маланский рулит? Нет?
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26.08.2020 12:15 Ответить
Так благодаря пеце кодло сильно укрепилось
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26.08.2020 13:26 Ответить
Маланец кернес рулит!
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26.08.2020 12:14 Ответить
Тільки в Харкові при гепі таке можливе.
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26.08.2020 12:46 Ответить
Чого ж суку не дострЕлили?!
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26.08.2020 13:18 Ответить
 
 