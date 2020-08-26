В ходе реконструкции в центре Харькова демонтировали памятный знак "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины": официально не был памятником
Памятный гранитный знак Героям Украины убрали во время реконструкции сквера на площади Свободы в Харькове.
Об этом Укринформу рассказал координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, в ходе реконструкции сквера убрали камень, установленный в декабре 2014 года по инициативе волонтеров, с надписью "Героям, погибшим за свободу и независимость Украины". Именно волонтеры тогда собрали деньги и приобрели красный гранит весом 750 кг. По проекту камень должен был обозначить в сквере будущую Аллею Героев, погибших на Востоке страны. Проект был представлен в профильном департаменте Харьковского горсовета, и аллею как идею одобрили, но решения не приняли. Поэтому строители убрали этот камень в ходе реконструкции сквера, так как он официально не является памятником, хотя люди приносили сюда цветы и проводили у него памятные мероприятия", - отметил Чистилин.
По его словам, активисты Харьковского Евромайдана будут хранить камень, пока власть все-таки примет решение создать Аллею Героев на новом месте - в сквере на улице Университетской, возле Успенского собора.
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зе-банаты ударили в спину в тот момент, когда борьба с ватанами уже начала разворачиваться к победе Украины
поэтому лично я никогда не подам им руку, это предатели
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естественно, что зе-банаты ничего не получили из того, что они хотели от ГлаЗЕбила
ну так это судьба практически всех предателей начиная от Иуды
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для того, щоб коментарій потрапив у ТОП...
Для цього потрібно щоб спрацювали ще й інші змінні...
Гепина месть за снос мужа крупской, однозначно... и за мясника джюкова... харьковские евреи - мелочный народец, будут пакостить всячески..
Тільки ОДНЕ місто проголосувало за Порошенка - Бандерштадт.
Але вголос цього не кажуть.
Хіба що тільки на телеканалах.
А з приводу демонтажа - це ще один доказ, що у Харкові ватний латентний сепар кернес, якого потрібно давно усунути від влади разом з кодлою. Це вже не перший дзвінок.
Бро, ти теж не гарячкуй, зверни увагу, як ця людина пише слово бандерівці.
Як би не обмовка по Фрейду.
Від себе добавлю : на Соловки вам ,бл@ді ? в ГУЛАГ , к мышебратьям !!!!
Так, телебидло?
просто в 14-м ситуативно обиделись на царя *****...
А вы про Харьков ............
"..замена герба центра СБУ «А» произошла по указанию нового главы «А» Сергея Дусика. Которого все знают как человека Коломойского."
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https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298214933281353729 20 год
В центре специальных операций СБУ Альфа по требованию нового руководства была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников.
Герб Альфы заменили на нейтральную Оранту.
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298277183320989697 16 год
В пресс-службе СБУ ответили «окремим експертам», т.е. мне в духе «вы всё врете». Объясните, зачем прятать плиту с глаз долой и заменять её на Оранту?
По моим источникам, замена герба произошла по указанию нового главы ЦСО «А» Сергея Дусика.