ОГП расследует неэффективное использование земель НААН: вместо 465 тыс. га в кадастре числятся лишь 320 тыс. га

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной академией аграрных наук Украины (НААН) (ч. 2 ст. 364 УК Украины) на основании результатов проведенного Счетной палатой аудита эффективности использования учреждением средств госбюджета и управления объектами госсобственности.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно отчету Счетной палаты, к началу 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс. га земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га, или 69%. Данные об остальных 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.

Кроме того отмечается, что в пользовании государственных предприятий академии находится 336 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных культур на этих предприятиях значительно ниже, чем в среднем по Украине. Из-за этого в 2018 году недополучено почти 1,5 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, в 2019 году - 1,3 млрд грн. При этом при реализации урожаев не учитывалась ситуация на рынке, что привело к недополучению еще 883 млн грн выручки.

Читайте также: САП отменила подозрения фигурантам дела о завладении 15,2 га особо ценных земель НААН. ДОКУМЕНТ

По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Офис генпрокурора также поручил региональным прокуратурам активизировать досудебное расследование в других ранее начатых уголовных производствах по фактам возможных противоправных действий должностных лиц структурных подразделений НААН.