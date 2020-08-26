Встреча советников лидеров "нормандской четверки" была сорвана российской стороной, - Казанский
Представитель России в ТКГ Дмитрий Козак еще месяц назад написал письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
"Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет", - отметил Казанский.
По словам Казанского, представитель России Дмитрий Козак "еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать".
"Сначала формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором. Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - объяснил он.
Казанский подчеркнул, что цель России - не уладить конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут.
"Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", - подытожил он.
Напомним, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.
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Что на этот раз придумали? Им же заведомо было известно, какие словия ставила РФ для этой встречи, эти условия сознательно не выполняются, к чему тогда все эти выдумки?
Не туда.
Діма Кізяк, посилав його в іншу сторону.
чем поцзедент Ермак-готовый слить Украину за новый Мерс