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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" была сорвана российской стороной, - Казанский

Встреча советников лидеров

Представитель России в ТКГ Дмитрий Козак еще месяц назад написал письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

"Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет", - отметил Казанский.

По словам Казанского, представитель России Дмитрий Козак "еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать".

Читайте: Казанский о планах Кравчука в ТКГ "идти на компромиссы": Позиция России и ее наемников - "либо по-нашему, либо никак", сложно представить компромиссы

"Сначала формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором. Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - объяснил он.

Казанский подчеркнул, что цель России - не уладить конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут.

"Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", - подытожил он.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.

Читайте также: Встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится, - Офис Президента

Автор: 

россия (95372) Казанский Денис (311) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+24
Оно и к лучшему. Деменциозный маразматик Кравчук уже такого наговорил, что лет на 20 общего режима потянет, а шут мог и подписать при встрече чорт знает что.
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26.08.2020 10:38
+15
А осел сказал..что он и раком станет..и боком...но в этом году капитулирует..во что бы то не стало...
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26.08.2020 10:41
+9
объясните это ослу-говнокамандующему
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26.08.2020 10:38
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Оно и к лучшему. Деменциозный маразматик Кравчук уже такого наговорил, что лет на 20 общего режима потянет, а шут мог и подписать при встрече чорт знает что.
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26.08.2020 10:38 Ответить
Если за вами сила и справедливость не важно кто и что подпишет.
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26.08.2020 10:44 Ответить
Имея добрые намерения и кольт впридачу можно достичь значительно большего,чем с одними добрыми намерениями.
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26.08.2020 11:10 Ответить
Сразу видно- помидорные мозги и кремлевского ушлепка под британским прокси. Только мокшанцы считают, что чтобы они не подписали- на все можно насрать и растоптать по собственной надобности. Бо эти голожопые и тупые твари считают, что наличие ядерной кнопки у отмороженного *****, позволяет им беспрепятственно убивать людей по всему миру, сеять везде свое руцкое дерьмо и постоянно преступать все законы. Они себя очень "сильными" считают, правда кроме фигур из дерьма и войны ну просто нихера больше делать не умеют. Генетические рабы и агрессивные животные.
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26.08.2020 11:12 Ответить
Очень даже важно. Для следствия и определения трибуналом срока отбывания наказания.
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26.08.2020 13:29 Ответить
объясните это ослу-говнокамандующему
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26.08.2020 10:38 Ответить
и дедушке ТЕЛЕЖКЕ а то старый уже во вкус и роль вошел старого маразматика...
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26.08.2020 10:39 Ответить
З владою кловунів навіть запаребрік не хоче розмовляти.
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26.08.2020 10:40 Ответить
А осел сказал..что он и раком станет..и боком...но в этом году капитулирует..во что бы то не стало...
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26.08.2020 10:41 Ответить
Сперва писали так: "Зустріч радників лідерів держав - учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна."
Что на этот раз придумали? Им же заведомо было известно, какие словия ставила РФ для этой встречи, эти условия сознательно не выполняются, к чему тогда все эти выдумки?
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26.08.2020 10:44 Ответить
Чел, тебе дают понять, что ты таим лишний.
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26.08.2020 10:44 Ответить
Прям как идиоты какие то. А какой был смысл в етой встрече? Вы хотите посадить за стол переговоров кучу говна и с ней о чем то договориться?
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26.08.2020 10:45 Ответить
И слава Богу что встреча не состоялась. Неизвестно что бы на ней опять подписали наши колаборанты.
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26.08.2020 10:46 Ответить
До корпоративщика Янелоха Оманского никик не дойдёт - как не унижайся, как не старайся выполнить домашние задания ***** - результат будет один и тот же.
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26.08.2020 10:47 Ответить
Окупаційні війська і бандити з з т.з. днр лнр займають позиції де наші ЗСУ відійшли (по приказу нашого говнокомандуючого),роблять додаткові укріплення,ставлять міни,роблять розвідку,стріляють.а наші лохі і комуняки намагаються іти на поступки росії. Це не просто поступки--це зрада своєї Батьківщини і ван гнидам прийдеться відповідати за це згідно з вимогами Карного кодексу.
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26.08.2020 10:47 Ответить
«Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс Источник: https://censor.net/n3215848»

Не туда.
Діма Кізяк, посилав його в іншу сторону.
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26.08.2020 10:51 Ответить
Может кравчук попытается орально ублажить кацапню? А что? Он любит компромиссы.
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26.08.2020 10:52 Ответить
Кому сделать выводы? Кравчук, Зеленскому? Бесполезно.
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26.08.2020 10:54 Ответить
Зустріч четвірки була зірвана кремлівською "шісткою"...
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26.08.2020 10:56 Ответить
Да нет,судя по истории и развитию игры,козыря в Кремле,а у нас шестерки.
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26.08.2020 11:04 Ответить
Наша задача не вести переговоры с свинокацапами - а не допускать расползание лугандонской опухоли дальше. Все равно их условия нам неприемлемы. Тянуть время и накапливать силы. Придет время и все вернем. А сейчас нам нахер не упали их сепарские голоса в Раде. Тоже касается и Крыма.
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26.08.2020 10:57 Ответить
мечты сбываются и не сбываются
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26.08.2020 10:58 Ответить
Терміново йдіть на компроміс. (сарказм)
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26.08.2020 11:01 Ответить
месяц назад видимо в хамской форме не доходчиво объяснили
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26.08.2020 11:03 Ответить
Путин и переговоры вещь несовместимая!!!! С Лукашенко народ пробует договорится- отет все видят!!!!А путин и его бегемоты , это даже не Ассад- это звери!!!!!
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26.08.2020 11:08 Ответить
чергова серія перемовин ні про що була зірвана кацапами..От новина так новина. Не знаю навіть, може це і гарно, бо вибір складу нашої сторони не самий кращий в зелепупи..
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26.08.2020 11:11 Ответить
Цель Кацапстана - вся Украина,а уже потом,если не получится,-внедрение в тело Украины гнойников,болезнетворных организмов под названием днр и лнр.Надо как-то сбить розовые очки у президента,Ермака и Ко.И да,если бы выгорела операция с вагнеровцами ,тогда бы и обмен быстрее прошел и на более выгодных для нас условиях.
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26.08.2020 11:17 Ответить
Кажется что Козак делает украинской стороне больше пользы
чем поцзедент Ермак-готовый слить Украину за новый Мерс
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26.08.2020 11:22 Ответить
основы демократии,это когда украденные приднестровье,карабах,,ю.осетия,абхазия,крым и часть донбасса станут членами нато.
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26.08.2020 11:29 Ответить
Российская сторона делает все , чтобьі сорвать или хотя бьі оттянуть переговорьі в Нормандском формате. Не удастся , Путина додавят , как и в прошльій раз перед саммитом в Париже. Нормандский формат сегодня - самьій действенньій инструмент Украиньі в деоккупации своих территорий , начиная с Донбасса.
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26.08.2020 12:26 Ответить
Саме після поступок зЕ_Моніки в перемовинах, ордловці прийняли "постанову", що "днр" існує не по лінії розмежування, а по адмінкордону Донецької та Луганської областей. І тепер вільні території в своїх "документах" називають Україна і території ""днр", тимчасово окуповані українською владою". Поясніть будь ласка віслючку, що поступки приведуть до анексії як мінімум всього Донбасу.
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26.08.2020 13:47 Ответить
 
 