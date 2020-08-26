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Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины во Львовской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 480 бутылок виски "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 25 августа, в пункт пропуска "Краковец – Корчева" из Республики Польши прибыл микроавтобус под управлением 39-летнего жителя Львова. Перед началом таможенного контроля гражданину была выдана для заполнения таможенная декларация и разъяснены таможенные правила. Во время письменного декларирования он заявил о наличии у него только личных вещей. Однако при осмотре авто в багажном отсеке обнаружены незадекларированные по установленной форме 480 бутылок виски ТМ "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок объемом по 1 л каждая", - сказано в сообщении.

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Таможенники составили протоколы о нарушении ст. 472 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса Украины. Незадекларированный товар изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно.

Дело будет передано в суд.

Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине 01

Автор: 

алкоголь (1665) контрабанда (2408) таможня (1958) Государственная таможенная служба (163) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+2
как то до лампочки..... думаю таможенников ждет несколько "трезвых недель на халявчик"....
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26.08.2020 10:49
+2
На Львівській митниці сьогодні буде позаплановий корпоратив...
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26.08.2020 10:55
+2
Видно просто прикормленный таможенник заболел, а напарников предупредить забыл
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26.08.2020 11:01
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Стоят разливочные линиии

Заводят цистерну говна и за день прогоняют разлив
Разливочной линии платят за работу
ПРОСТО. БИЗНЕС ПОТОМ ЛЮДЕЙ ТРАВЯТ
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26.08.2020 10:43 Ответить
вряд ли, это в тетрапакетах гавно мутят, а тут стекло, им не выгодно гавно наливать в стекло себе дороже, тем более нужно заказать оригинальную бутылку +этикетку+упаковку ещё и крышку = а это всё затраты, а вот гавнецо можно залить в тетрапакет там дешевле, тем более такое гавно продают в интернете с доставкой на дом
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26.08.2020 11:38 Ответить
потому что ввозить надо не ирландский whiskey, а нормальный, выдержанный шотландский whisky...
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26.08.2020 10:45 Ответить
как то до лампочки..... думаю таможенников ждет несколько "трезвых недель на халявчик"....
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26.08.2020 10:49 Ответить
Навряд чи це підроблене пійло з китайського спирту можна споживати.
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26.08.2020 10:52 Ответить
Ирландский всегда лучше скотча, не считая скотча солодового. Это уровень кентукийского бурбона. Тебе еще учиться и учиться...
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26.08.2020 12:11 Ответить
не учи отца и баста, сынок. Кукурузные бурбоны - от безнадеги для лохов. Ячмень, торф, вода и испанский дуб - наше всё.
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26.08.2020 12:47 Ответить
Скотча солодового??? ))) а каким он еще может быть? Весь скотч солодовый. Ты имел в виду singl malt, ординарный аиски, тот, что здесь называют "односолодоввм", не купажированный? Ну так слышал звон, да не знаешь, где он. Не понтуйся, дилетант
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26.08.2020 12:49 Ответить
Single, gosh, my fingers...
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26.08.2020 12:51 Ответить
Скотч делается из смеси ( blended ) зерновых и солодовых спиртов. А солодовый ( malt ) только из солодовых. А односолодовый - из солода ячменя и воды одной местности. Тебе, щенок, еще пить и пить.
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26.08.2020 14:20 Ответить
Юноша, вы настолько тупы, что отваживаетесь выстаалять свою тупость на показ...
Шотландский виски не "делается". Его получают в процессе дистилляции и выдержки спиртов. Но не любых зерновых, придурок, запомни, а именно ячменя. Односолодовым называют виски не купажированный, долбойоб, а из солода одной ферментации одной партии урожая, ипанько зебильный. Короче говоря, ты - из тех поверхностных юношей, которым какая разица. И просвещать тебя, ослик - напрасно убивать время... и ни один из бурбонов невозможно сравнить с любым из Глэнов, тупица.
Ты уже второй такой за сегодня... первый елозил мне мозги утром - яркая тупица, но, надо признать, ты его в *********** превзошел...

Так, для прикола, ты голосовал за зеленьськово??? Ну просто, чтобы апредь не тратить время на идиотов...
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26.08.2020 14:44 Ответить
помоему у кого сегодня на таможне будет большой праздник...
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26.08.2020 10:49 Ответить
На Львівській митниці сьогодні буде позаплановий корпоратив...
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26.08.2020 10:55 Ответить
тю, всего пятьсот...явно промышленные масштабы
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26.08.2020 10:55 Ответить
Везти на бусі півтони ваги і надіятись, що не побачать? Хм...
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26.08.2020 10:56 Ответить
Видно просто прикормленный таможенник заболел, а напарников предупредить забыл
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26.08.2020 11:01 Ответить
Ну і гульнуть сьогодні...
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26.08.2020 11:25 Ответить
Классный вискарь ,ищите из своих ,какая то ***** сдала 😠
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26.08.2020 11:30 Ответить
Без договорняка такое никто не повезёт, просто проверка не ожиданная
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26.08.2020 11:33 Ответить
Обещали на проззоро конфискат выставлять, после нефёдова ещё два сменилось таможенника и где? Если натуральный виски, думаю накладные у водилы есть, растаможьте и реалитзуйте. А бабло в бюджет
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26.08.2020 11:32 Ответить
Литровый 20 евро, почти 10 тысяч евро. Могли и склад взять и найти фальшивые марки. Странно что не придумали, как проверить натуральная акцизная марка или нет
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26.08.2020 11:39 Ответить
Классный вискарь ,ищите из своих ,какая то ***** сдала 😠
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26.08.2020 13:22 Ответить
Al Be та ладно , ирландский лучше, ну на вкус и цвет , шотландский уже поднадоел
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26.08.2020 13:25 Ответить
 
 