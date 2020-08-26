Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины во Львовской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 480 бутылок виски "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 25 августа, в пункт пропуска "Краковец – Корчева" из Республики Польши прибыл микроавтобус под управлением 39-летнего жителя Львова. Перед началом таможенного контроля гражданину была выдана для заполнения таможенная декларация и разъяснены таможенные правила. Во время письменного декларирования он заявил о наличии у него только личных вещей. Однако при осмотре авто в багажном отсеке обнаружены незадекларированные по установленной форме 480 бутылок виски ТМ "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок объемом по 1 л каждая", - сказано в сообщении.

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Таможенники составили протоколы о нарушении ст. 472 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса Украины. Незадекларированный товар изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно.

Дело будет передано в суд.