Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине
Сотрудники Государственной таможенной службы Украины во Львовской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 480 бутылок виски "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 25 августа, в пункт пропуска "Краковец – Корчева" из Республики Польши прибыл микроавтобус под управлением 39-летнего жителя Львова. Перед началом таможенного контроля гражданину была выдана для заполнения таможенная декларация и разъяснены таможенные правила. Во время письменного декларирования он заявил о наличии у него только личных вещей. Однако при осмотре авто в багажном отсеке обнаружены незадекларированные по установленной форме 480 бутылок виски ТМ "Jameson Irish Whiskey" без акцизных марок объемом по 1 л каждая", - сказано в сообщении.
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Таможенники составили протоколы о нарушении ст. 472 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса Украины. Незадекларированный товар изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно.
Дело будет передано в суд.
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ПРОСТО. БИЗНЕС ПОТОМ ЛЮДЕЙ ТРАВЯТ
Шотландский виски не "делается". Его получают в процессе дистилляции и выдержки спиртов. Но не любых зерновых, придурок, запомни, а именно ячменя. Односолодовым называют виски не купажированный, долбойоб, а из солода одной ферментации одной партии урожая, ипанько зебильный. Короче говоря, ты - из тех поверхностных юношей, которым какая разица. И просвещать тебя, ослик - напрасно убивать время... и ни один из бурбонов невозможно сравнить с любым из Глэнов, тупица.
Ты уже второй такой за сегодня... первый елозил мне мозги утром - яркая тупица, но, надо признать, ты его в *********** превзошел...
Так, для прикола, ты голосовал за зеленьськово??? Ну просто, чтобы апредь не тратить время на идиотов...