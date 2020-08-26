Двое пострадавших от взрыва в общежитии военного полигона "Десна" находятся в коме

Двое пострадавших от произошедшего 24 августа в поселке Десна Черниговской области взрыва в военном общежитии находятся в коме.

Об этом УНИАН сообщили в учебном центре "Десна", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, пострадавшая от взрыва гражданская девушка впала в кому после операции, которую ей провели вчера в военном госпитале.

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"Ее состояние медики характеризуют как тяжелое. Еще один военный, который тоже пострадал от взрыва, находится в медикаментозной коме", - рассказали в учебном центре.

Напомним, на территории 169-го Учебного центра "Десна" вечером 24 августа в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.