Двое пострадавших от взрыва в общежитии военного полигона "Десна" находятся в коме
Двое пострадавших от произошедшего 24 августа в поселке Десна Черниговской области взрыва в военном общежитии находятся в коме.
Об этом УНИАН сообщили в учебном центре "Десна", передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации, пострадавшая от взрыва гражданская девушка впала в кому после операции, которую ей провели вчера в военном госпитале.
"Ее состояние медики характеризуют как тяжелое. Еще один военный, который тоже пострадал от взрыва, находится в медикаментозной коме", - рассказали в учебном центре.
Напомним, на территории 169-го Учебного центра "Десна" вечером 24 августа в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.
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Mischa #467040
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