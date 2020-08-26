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Двое пострадавших от взрыва в общежитии военного полигона "Десна" находятся в коме

Двое пострадавших от взрыва в общежитии военного полигона

Двое пострадавших от произошедшего 24 августа в поселке Десна Черниговской области взрыва в военном общежитии находятся в коме.

Об этом УНИАН сообщили в учебном центре "Десна", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, пострадавшая от взрыва гражданская девушка впала в кому после операции, которую ей провели вчера в военном госпитале.

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"Ее состояние медики характеризуют как тяжелое. Еще один военный, который тоже пострадал от взрыва, находится в медикаментозной коме", - рассказали в учебном центре.

Напомним, на территории 169-го Учебного центра "Десна" вечером 24 августа в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

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взрыв (6727) Черниговщина (1485)


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Бардак у генералов.Зеля их не гоняет.То взорвут,то девчат переедут,то харасмент.Нема порядку в войсках.Анархия.Что не генерал,то кабан годованый.Вот и вчера назначил кабанчика.
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26.08.2020 11:00 Ответить
Зеля гонять может только шкурку у тёзки.
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26.08.2020 12:36 Ответить
сами виноваты.
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26.08.2020 11:07 Ответить
Не боевые потери.
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26.08.2020 11:16 Ответить
Армия потихоньку комплектуется совковыми лампасниками ,разжиревшими ган*онами и откровенными предателями и самодурами. Боевые офицеры и адекватные генералы убираются и переводятся на бумажные должности и потом выжимаются из Армии.Если вы сейчас проанализируете весь командный состав ВСУ то не найдёте там практически ни одного генерала способного принимать осмысленные решения и брать на себя ответственность за свои приказы,лизоблюды,приспособленцы,трусы и дезертиры.
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26.08.2020 11:29 Ответить
Оружие- инструмент для убийства , требующее уважения и ему пофиг кого А играть можно тем ,что между ног.
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26.08.2020 13:28 Ответить
 
 