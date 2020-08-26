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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Около полусотни человек задержаны в Минске и регионах 25 августа: в Гродно ОМОН применил слезоточивый газ

Около полусотни человек задержаны в Минске и регионах 25 августа: в Гродно ОМОН применил слезоточивый газ

В столице Беларуси вчера были задержаны как минимум 20 человек: часть из них во время и после акции у Министерства образования, часть - на площади Независимости.

Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел в изоляторе на Окрестина, сегодня его должны судить. По информации правозащитников, с вечера 24 августа перестал выходить на связь работник МТЗ Максим Митуневич, который участвовал в забастовке и митингах.

В регионах самым массовым задержанием отметился Гродно. В городе были задержаны 28 сотрудников "Гродно Азот", их продержали в РОВД несколько часов и отпустили после составления протоколов. Против участников акции протеста, проходившей у здания Октябрьского РОВД применили слезоточивый газ.

Телеграм-канал hrodna.life сообщил, что, когда участники акции начали расходиться, их стали задерживать люди в штатском. После этого началась потасовка, прибывшие омоновцы применили слезоточивый газ.

Сообщается о задержаниях также в Гомеле, Бобруйске, Могилеве.

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Напомним, в Минске вчера у Министерства образования собрались учителя, не согласные с высказыванием властей, что в школе должны работать только те, кто разделяет государственную идеологию. Вечером на площадь Независимости уже традиционно вышли люди.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) Минск (1562)


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Топ комментарии
+9
довольно давно услышал одну фразу, не помню кто автор, но она очень подходит сегодняшней Беларуси: "мирный протест - самая глупая форма покорности".
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26.08.2020 11:03
+3
Вообщем Майдан не прошел и хорошо.Жизнь продолжается.
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26.08.2020 11:00
+3
На кол бунтовщиков хабаровских этих. А опосля в кандалы и на Колыму. Договорились уже до того, что путен оказываецца ***** последнее. Крамольники то какие...
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26.08.2020 11:12
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Правила форума Совет форумчан
Вообщем Майдан не прошел и хорошо.Жизнь продолжается.
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26.08.2020 11:00 Ответить
На кол бунтовщиков хабаровских этих. А опосля в кандалы и на Колыму. Договорились уже до того, что путен оказываецца ***** последнее. Крамольники то какие...
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26.08.2020 11:12 Ответить
бацка , оказываеца, умеет сажать не только бульбу
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26.08.2020 11:01 Ответить
Ты из #ябатек будешь?
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26.08.2020 11:13 Ответить
довольно давно услышал одну фразу, не помню кто автор, но она очень подходит сегодняшней Беларуси: "мирный протест - самая глупая форма покорности".
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26.08.2020 11:03 Ответить
Этот тезис сказал Александр Невзоров 1 мая прошлого года.
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26.08.2020 11:06 Ответить
точно, у Невзорова услышал.
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26.08.2020 11:10 Ответить
мирний протест можна вітати тоді,коли країна цивілізована...хоча б відносно... тоді нові вибори "проканають"..

У випадку Білорусі "мирний протест" потрібний лише для одного..
"через палку омонівця -до прочистки мозку пацифіста"...
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26.08.2020 13:50 Ответить
Зачем Лукашеску отравил Навального?А чтобы Хабаровский Майдан аставить.
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26.08.2020 11:03 Ответить
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 1107
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26.08.2020 11:09 Ответить
Так ты и расскажи, пендос лаптеногий.
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26.08.2020 11:14 Ответить
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 8035 Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 6287
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26.08.2020 11:12 Ответить
Лукашенко *****.
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26.08.2020 11:16 Ответить
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 3894Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 979
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26.08.2020 11:16 Ответить
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 48РАБссия братья...Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 4111Чикатилы
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26.08.2020 11:20 Ответить
А дальше, партизанская война.
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26.08.2020 11:21 Ответить
Для успешного протеста беларусам не хватает двух человек - Андрія Парубія та Олександра Турчинова
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26.08.2020 11:23 Ответить
Nelegativnaja vlast boritsia protiv mirnogo naroda
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26.08.2020 11:26 Ответить
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 2534
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26.08.2020 11:30 Ответить
Беларусы , вот вы стебались с нас , но у нас протесты закончились революцией и победой , а ваши протесты неуклонно ведут вас к позору и поражению ! Мобилизуйтесь , будьте едины , и если уже организовали оппозиционный Коордиционный штаб , так не давайте их арестовывать , станьте десятки тысяч вокруг них и не расходитесь , пока не уйдёт кровавый убийца Лукашенко !
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26.08.2020 11:53 Ответить
Все же любопытно .. каким таким путем можно пресечь многочисленное и систематическое нарушение законов государства государственной же ( якобы) властью. Потому что трудно назвать статью белорусской же конституции из 1-2 разделов, которые бы эта власть систематически, в грубой и извращенной форме, по предварительному сговору группы лиц, не нарушила бы.
читаю, например:
Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
И заявка: учителя должны разделять в обязательном порядке " государственную идеологию". при том, что такой не может существовать по дефолту!
Что скажем об соблюдениии
Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом.
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста.
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. ?
Очевидно, классическое " где ваши доказательства"?
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26.08.2020 12:06 Ответить
Слишком боязливые эти протестующие, вышел батька с автоматом и всех разогнал.
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26.08.2020 12:08 Ответить
не все зразу.. )

Білорусь все-таки не такий гнилий варіант,як рашка...)
Чомусь вірю у це..
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 8646
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26.08.2020 13:53 Ответить
У них еще нет ни опыта, ни теоретической основы... Слишком долго меняли права на чечевичную похлебку.
"Опыт - дитя ошибок трудных", не так ли?
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26.08.2020 13:48 Ответить
Не те песни пели))
Надо было про Чебурашку петь или Взвейтесь кострами...хотя нет,ментам костры не нравятся...про кузнечика тоже не катит...пойте боже царя храни.
Овцы своим блеяньем решили напугать волка...
Да,волк может отступить,но только для того чтобы перевести дух от смеха
Страна подопытных овец и тупорылых сцыкливых баранов.
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26.08.2020 14:22 Ответить
а у Председателя точно " 80 прОцэнтов поддержки" ? )))
а то ка кто он нервозен и агресивно себя ведет, бегает с автоматом, все угрожает и угрожает... че с ним
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26.08.2020 16:42 Ответить
 
 