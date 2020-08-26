Около полусотни человек задержаны в Минске и регионах 25 августа: в Гродно ОМОН применил слезоточивый газ

В столице Беларуси вчера были задержаны как минимум 20 человек: часть из них во время и после акции у Министерства образования, часть - на площади Независимости.

Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел в изоляторе на Окрестина, сегодня его должны судить. По информации правозащитников, с вечера 24 августа перестал выходить на связь работник МТЗ Максим Митуневич, который участвовал в забастовке и митингах.

В регионах самым массовым задержанием отметился Гродно. В городе были задержаны 28 сотрудников "Гродно Азот", их продержали в РОВД несколько часов и отпустили после составления протоколов. Против участников акции протеста, проходившей у здания Октябрьского РОВД применили слезоточивый газ.

Телеграм-канал hrodna.life сообщил, что, когда участники акции начали расходиться, их стали задерживать люди в штатском. После этого началась потасовка, прибывшие омоновцы применили слезоточивый газ.

Сообщается о задержаниях также в Гомеле, Бобруйске, Могилеве.

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Напомним, в Минске вчера у Министерства образования собрались учителя, не согласные с высказыванием властей, что в школе должны работать только те, кто разделяет государственную идеологию. Вечером на площадь Независимости уже традиционно вышли люди.