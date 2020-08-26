Около полусотни человек задержаны в Минске и регионах 25 августа: в Гродно ОМОН применил слезоточивый газ
В столице Беларуси вчера были задержаны как минимум 20 человек: часть из них во время и после акции у Министерства образования, часть - на площади Независимости.
Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.
Среди задержанных врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел в изоляторе на Окрестина, сегодня его должны судить. По информации правозащитников, с вечера 24 августа перестал выходить на связь работник МТЗ Максим Митуневич, который участвовал в забастовке и митингах.
В регионах самым массовым задержанием отметился Гродно. В городе были задержаны 28 сотрудников "Гродно Азот", их продержали в РОВД несколько часов и отпустили после составления протоколов. Против участников акции протеста, проходившей у здания Октябрьского РОВД применили слезоточивый газ.
Телеграм-канал hrodna.life сообщил, что, когда участники акции начали расходиться, их стали задерживать люди в штатском. После этого началась потасовка, прибывшие омоновцы применили слезоточивый газ.
Сообщается о задержаниях также в Гомеле, Бобруйске, Могилеве.
Напомним, в Минске вчера у Министерства образования собрались учителя, не согласные с высказыванием властей, что в школе должны работать только те, кто разделяет государственную идеологию. Вечером на площадь Независимости уже традиционно вышли люди.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У випадку Білорусі "мирний протест" потрібний лише для одного..
"через палку омонівця -до прочистки мозку пацифіста"...
читаю, например:
Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
И заявка: учителя должны разделять в обязательном порядке " государственную идеологию". при том, что такой не может существовать по дефолту!
Что скажем об соблюдениии
Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом.
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста.
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. ?
Очевидно, классическое " где ваши доказательства"?
Білорусь все-таки не такий гнилий варіант,як рашка...)
Чомусь вірю у це..
"Опыт - дитя ошибок трудных", не так ли?
Надо было про Чебурашку петь или Взвейтесь кострами...хотя нет,ментам костры не нравятся...про кузнечика тоже не катит...пойте боже царя храни.
Овцы своим блеяньем решили напугать волка...
Да,волк может отступить,но только для того чтобы перевести дух от смеха
Страна подопытных овец и тупорылых сцыкливых баранов.
а то ка кто он нервозен и агресивно себя ведет, бегает с автоматом, все угрожает и угрожает... че с ним