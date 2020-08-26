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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя", - представитель президента в АРК Кориневич

Представительство президента в Автономной республике Крым выразило свою позицию относительно возможности возобновления водоснабжения в оккупированный Крым. Украина не должна решать вопросы вместо государства-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

По словам Кориневича, это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - заявил он.

Кориневич сказал, что вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет с полуострова.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в оккупированный Крым.

Также читайте: Большинство жителей оккупированных территорий не привлекут к ответственности после деоккупации, - Кориневич

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Кравчук Леонид (1226) Крым (26365) водоснабжение (722) вода (918) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+18
Якого дідька взагалі торпедується це питання? У кого там так чешеться з Кримом і водою?
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26.08.2020 11:03
+12
Воду Украинский народ не даст никому дать в Крым. Чтобы они себе там не нафантазировали. Люди перекроют все и никто ничего не даст! А власти будет конец, если она пойдет на сотрудничество с оккупантом. Она сразу будет признана гос изменниками и потеряет свою легитимность!
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26.08.2020 11:09
+7
пусть вёдрами носят по крымскому мосту..
воды нет, но вы держитесь там.. всего хорошего!
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26.08.2020 11:11
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Якого дідька взагалі торпедується це питання? У кого там так чешеться з Кримом і водою?
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26.08.2020 11:03 Ответить
Не "торпедується", а "педалюється".
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26.08.2020 11:08 Ответить
Правильно замічено! В Польщі слово "пЕдал" означає підар.
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26.08.2020 11:15 Ответить
Отже педалюють якісь пЕдали, в поганому сенсі цього слова.
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26.08.2020 11:20 Ответить
там и еще одно слово еврей пишется как у нас означает ксенофобию и это хорошо вот бы поднять вопрос НАПИСАНИЯ этой народности как в Польше....
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26.08.2020 11:21 Ответить
Зараз я трохи порахую гроші в кишенях сусідів. Вчергове бачу обговорення постачання дніпровської води в Крим і вчергове дивуюся. Питання ясне, як Божий день. Піклуватися про окуповані території має окупант. Тут взагалі нема що обговорювати. Як окупант може вирішити проблему? Дуже просто. Від місця впадіння Дону у Азовське море до криму 308 км. Далі, норма споживання води в Україні 170 л на добу на особу. У Криму живе 2 млн людей. Тобто, вони потребують 340 млн літрів води на добу, або 340 тисяч кубометрів. Добовий обсяг донської води, що впадає в Азовське море - складає 58,8 млн кубометрів. Тобто, аби забезпечити Крим прісною водою треба перекинути трубопроводом ось цих 340 тис кубометрів, що складає 0,5% (пів-відсотка) загального обсягу стоку Дону. Скільки коштуватиме такий водопровід? Важко сказати точно, але порядок цифр можна спрогнозувати по аналогії, наприклад, з "південним потоком". Вікіпедія каже, що кілометр "Південного потоку" коштує 16 млн доларів. Тобто, 308 км. відоброводу Дон-Крим має коштувати 5 млрд доларів. Насправді набагато менше, оскільки і глибині Азову аж нічк не 2 кілометри, та й качати воду на порядки дешевше, ніж газ. Але зупинимось на цій цифрі, що це за величина для російського бюджету? Бюджет росії сягає 310 млрд доларів. Тобто, водопровід коштує 1,6% дердавного бюджету. Нагадую, військовий бюджет росії складає десь 27% загальнодержавного бюджету. Тобто, вірогідні витрати на водопостачання до Криму ховається у військовому бюджеті 17 разів. То про що ми говоримо
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26.08.2020 11:15 Ответить
"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя", - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1741
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26.08.2020 11:17 Ответить
"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7849
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26.08.2020 11:21 Ответить
А вдруг там сахар в моче? Не по хозяйски.
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30.08.2020 17:37 Ответить
Питною водою забезпечити можна, навіть через дно Азова класти трубопровід не потрібно, можна й суходолом протягнути, там десь 500 км вийде (цифра сміхотворна). Але це тільки питна вода.
Проблема значно складніша, щоб Крим став придатним для життя, а не солончаком, Дніпро промивав грунти купу років. Зараз вода втікає, а сіль підіймається - пішов зворотній процес. Поля не зрощуються, річки зникли, великі скважини не мають дебету і в колодязях або пусто, або солоно.
Потрібна повноцінна заміна каналу, меліорація і час.
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26.08.2020 11:59 Ответить
Есть и проект водовода с Кубани, от Карачаёв. Там и короче и перепад 170 метров. Но на юге черноморского побережья дефицит воды ещё больший чем в Крыму.
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30.08.2020 17:36 Ответить
так это и ежу понятно. просто нужно назвать всех кому зя.
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26.08.2020 11:03 Ответить
Кто там в данный момент президент Крыма?
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26.08.2020 11:07 Ответить
Зеленский.
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26.08.2020 12:21 Ответить
Вопрос решается только с помощью Кравчука и его "кравчучки",
на добровольных маразматических началах.
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26.08.2020 11:07 Ответить
Нехай кацапня цистернами возить в Крим воду через керченський міст, якщо їй води не вистачає.
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26.08.2020 11:08 Ответить
Воду Украинский народ не даст никому дать в Крым. Чтобы они себе там не нафантазировали. Люди перекроют все и никто ничего не даст! А власти будет конец, если она пойдет на сотрудничество с оккупантом. Она сразу будет признана гос изменниками и потеряет свою легитимность!
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26.08.2020 11:09 Ответить
дай зеленому ******* стакан воды из сивохи и он утолит жажду на пол дня,
дай ему целого сивоху и он сможет утолить не только жужду...
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26.08.2020 11:15 Ответить
пусть вёдрами носят по крымскому мосту..
воды нет, но вы держитесь там.. всего хорошего!
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26.08.2020 11:11 Ответить
а разве не за это ***** обменял свое "перемирие"
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26.08.2020 11:12 Ответить
ну какая нахрен "вода в крым", если херсон и одесса потихоньку становятся пустыней!...
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26.08.2020 11:15 Ответить
"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9531
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26.08.2020 14:03 Ответить
"Кориневич сказал, что вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет из полуострова."
вот-вот. после деоккупации ещё пару лет подумать надо. будет прививкой родноговеньцам.
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26.08.2020 11:16 Ответить
я бы за то, что они в 14-м наголосовали, и после деоккупации не сразу дал.
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26.08.2020 11:16 Ответить
так сразу и не получиться.Канал разбит и разобран. Насосные разграблены. Только после восстановления всей инфраструктуры канала можно о чём то говорить. Восстанавливать надо за счёт крысчан, чтоб знали цену предательства. А тех кто с рашинскими паспортами-вообще "за поребрик"
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26.08.2020 12:55 Ответить
Что-то они часто стали тему юзать. Похоже что зондируют общественное мнение.
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26.08.2020 11:16 Ответить
Да закройте вы уже свои хлебала о воде в Крым!
5 лет до вас не было никаких проблем с этим вопросом.
Заткнитесь и все будет спокойно и дальше!
Конченные дебилы, бл.ять!!!
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26.08.2020 11:16 Ответить
их расеянские хозяева пинают. нужно что-то делать...
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26.08.2020 11:20 Ответить
меньше пить,больше сцать -вот канал и наполнится... )))
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26.08.2020 12:08 Ответить
"Камни с неба" - х..ня. Жажда - ВСЁ !!!
Так, "крымнашики" ?..
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26.08.2020 11:23 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1298358883719815175 11 ч

Якщо хтось хоче покарати Кравчука за державну зраду через Будапештський меморандум - у вас є така можливість. Бо саме зараз Кравчук готує нову зраду - визнання російсько-української війни «внутрішнім конфліктом». Це теж буде закріплено якомось Будапештським меморандумом -2
"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6201"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9395
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26.08.2020 11:24 Ответить
На Донбасс тоже надо перекрыть воду с Украины оккупантам. Нужно быстро построить в обход еще один водопровод в Мариуполь, чтобы водопровод не проходил всквозь земли под оккупацией которые. Украине нужен президент, который будет действовать жестко. Нужно проводить перевыборы и выбрать президента националиста! С Зеленским уже все понятно - это президент обманувший народ на выборах манипуляциями. Например в Англии есть такая штука, как отзыв депутата, если тот обещал одно когда были выборы, а получил власть и делает другое или он не оправдал ожиданий выборцев, то у выборцев есть право его отозвать и Англичане активно пользуются этим правом и этот механизм хорошо работает по отзыву избирателями представителя не пригодного. Вот в Украине должен работать такой же механизм и с депутатами и с президентом. Чтобы не тратить время, если все видят, что выбрали не то, что хотели. Тогда отзываем и перевыбираем следующего. Механизм должен работать быстрее! Контроль народа власти должен быть сильнее, как на западе и даже больше ибо у нас сильное гражданское общество, а политики намного подлее и не порядочнее, чем на западе. Потому контроль должен быть больше от народа за властью. Потому что власть в Украине имеет много непорядочных соблазнов и политики начинают этим пользоваться, чтобы обогащаться незаконно и продаются даже врагу и т.д. Нужно быстрее добиваться народу прямой демократии введение, чтобы народ мог ветировать законы плохие и антинародные и лоббирующие интересы олигархов и другие плохие законы. Также нужно быстрее добиться, чтобы народ мог на референдумах голосовать сам за законы, которые иметь будут высшую силу, чем все другие органы власти ибо народ - это главный источник власти. Чтобы народ мог принимать законы для большинства народа и чтобы всем было лучше жить, а не так, как принимались законы депутатами в интересах меньшинства богатого - олигархов. Должны иметь все равные права и весь народ должен иметь право развиваться, а не только все делать ради олигархов и на них вся страна должна работать. Это олигархия называется, а олигархия - это худшая власть ибо они обогащаются в ущерб всему государству то бишь в ущерб всего народа. Нужно уменьшить власть депутатов и президента и увеличить власть народа и у народа должны быть четкие инструменты - это прямая демократия - нужно создать сайт на котором люди будут регистрироваться на 3 кратной идентификации и там люди смогут создавать законы и те, которые будут набирать голосов много, как в петиции президенту сейчас, только тут будет не питиция, а тут будет голосование, как в Раде всей страны. И люди будут принимать законы и будут жить по ним. Ибо это государство для людей. Это наше государство и мы его делаем для себя и законы делаем для себя и как нам будет лучше жить!
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26.08.2020 11:30 Ответить
Кравчук просто обнаглел, по старой советской привычке... как только чуть власти дали ему, так сразу вспомнил себя в роли "батько нації".... это уже второе уголовное дело можно на него завести за превышение полномочий (первое насчет контактов с той воблой с кремлевского канала и приглашений русопропагандонов в Украину)
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26.08.2020 11:30 Ответить
Мочу им , а не воду.
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26.08.2020 11:38 Ответить
Фигушки ! Вентиль у главного Деда -пенсионера. И подача хоч воды, хоч шампанського будет от активности его Маразма....
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26.08.2020 11:44 Ответить
Чому РФ з Байкала продає воду в Китай, а не возить ешелонами в Крим? Хто Крим окупував той цого і поїть.
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26.08.2020 11:50 Ответить
После деоккупации тоже нельзя подавать воду. На всякий случай.
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26.08.2020 12:04 Ответить
По данным российского правительства Крыма, Симферополь потребляет 160 тысяч кубометров в сутки
. При этом с 7 сентября город по плану перейдет на режим потребления в размере всего 100 тысяч кубометров в сутки.

Чтобы обеспечить Симферополь, российские власти в течение лета строили трубопроводы из других водохранилищ(***переливали з пустого в порожнє) , однако эти усилия, очевидно, не помогли облегчить ситуацию
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26.08.2020 12:06 Ответить
Я не за немедленную подачу воды в Крым! Но оказывается теперь есть такой великий деятель в государстве Украина, как некто Арахамия, который однозначно расписался за всю власть и как бы от ее имени заявил, что воду на Крым никто и не собирается подавать. Не понятно - Арахамия - это сегодня монарх в Украине и он один такой не пререкаемый во власти или их там таких несколько? Но своим внешним видом он больше похож на басмача, чем на официальное лицо от власти. Этот молодой человек видно ещё не понял, что жизнь-это не статика, а постоянная динамика и она может совершить в любой момент такой кульбит, что ему не приснится. А тем более в таком не однозначном сложном политическом вопросе, как Крым. Советую таким скороспелкам во власти никогда не говорить "никогда", пусть почаще консультируются у аксакалов, как это делают на не глупом Востоке. Молодость более нужна в любовных и интимных делах.
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26.08.2020 12:15 Ответить
лапоть, мы можем только насцать в канал, так что готовься - тебе понравится будешь камни с неба запивать
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26.08.2020 12:18 Ответить
Плять, при Порошенко этот вопрос не подымался от слова вообще. При Ваве Ссанычу эту куйню педалируют все кому не лень: и хочется и колется
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26.08.2020 12:17 Ответить
Денег очень хочется А украсить ветки каштанов не хочется Вот и постоянно вброс этого вопроса. Лучше всего : не поднимать совсем в СМИ разговор за подачу воды до полной деокупации полуострова.
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26.08.2020 12:28 Ответить
Чтобы Украину в ООН не обвиняли в "гомнотарной котострофе", можно на пунктах пропуска поставить колонки с водой, каждый может придти и набрать сколько угодно
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26.08.2020 12:46 Ответить
Если власть подаст воду оккупантам в Крым - значит на следующий день она уже не будет властью Украины
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26.08.2020 13:59 Ответить
Ради восстановления контроля над границей можно разрешать проведение выборов в ОРДЛО. Пусть себе выбирают, а хоть путина или сатану - нам по барабану. Под давлением войск РФ-ии можно и в Конституцию ввести особый статус ОДЛО. Эти все обицянки - пустяки и фитеши, которые можно отменить - как только будет закрыта граница. У нас каждый новый президент легко меняет Конституцию и отменяет ранее принятые законы. А вот воду оккупантам Крыма и местным предателям, голосовавшим за аннексию украинского Крыма давать нельзя. Жажда очень способствует просветлению мозгов.
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26.08.2020 14:04 Ответить
Даже разговор об этом должен быть приравнен к государственной измене. Если в Крыму не хватает воды это решаемо самим оккупантом - 1) вывод всех баз и военных частей полностью и военных предприятий 2) вывоз вех наехавших ( переселенных) из РФ граждан с 2014 года на "историческую родину" ( не знаю возможно это Бурятия)3) закрытие крупных предприятий потребляющих большое количество воды ( особенно химической промышленности)4) для снабжения водой остальной части населения оккупированных территорий РФ должна организовать установку опреснителей морской воды, подвоз по пущенной через пролив Жд. дороги подвоз жд транспортом, снять все средства, финансирование и технику с Северного потока 2, Южных потоком и т. д. и строить водовод из Кубани, а нет так из Дона или Волги то уже их дела. И почему у Украины должна "болеть голова" по этому поводу. Тем более понятно что это на данный момент единственный наш козырь в борьбе с оккупантами и их пособниками ( камни им с неба).
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26.08.2020 14:24 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81.html Кравчук подтвердил намерения Зеленского сдать Крым агрессору.
Иначе интерпретировать слова старого коммуниста не получается. Кравчук собирается вынести тему Крыма за скобки Минских договоренностей. Более того, кремлевская шестерка снова заговорила о подаче воды в оккупированное гетто.

О воде на аннексированный Крым при Порошенко даже заикнуться боялись.
Зато кадры Зеленского о воде на Крым говорят постоянно: Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук etc.
Но, теперь капитулянты стали добавлять ремарку, мол, если возникнет гуманитарная катастрофа и вода только для населения, а не военных и предприятий.
Кравчук, ты идиот? Гуманитарная катастрофа настала в 2014 году с момента оккупации Крыма. Согласно международному праву, ответственность за катастрофу несет страна-оккупант.
И как ты собираешься делить воду между крымчанами, понаехами и вояками? Шлагбаумом что ли?
Крымской воды населению достаточно. Не хватает ее военным базам агрессора и понаехавшим оккупантам.
Если бы кто-то из министров СССР в 1941-42 гг. предложил помочь населению оккупированной Украины или Беларуси, то их бы расстреляли по законам военного времени.
У нас идет война. Странно, что мы терпим такие предложения от врагов украинского народа.
К слову, я уверен, что у Зеленского давно обещали подать воду оккупантам. Все восстановительные и ремонтные работы канала на полуострове проведены. Оплачивает их, разумеется, Москва.
Сорить деньгами из без того дефицитного бюджета просто так никто бы не стал. Значит, в Кремле уверены в зраде Зеленского и ждут водички. Поверьте, агрессоров там припекло.
И если Зеленский только подумает о подаче воды на Крым, а фактически о сдаче Крыма, то украинцев ничто не может сдерживать от народного трибунала над такой властью по законам военного времени. Это наше конституционное право.
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26.08.2020 16:57 Ответить
Всё таки даже не надо быть семи пядей во лбу, как Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук, что бы понять, что отсутствие днепровской воды в крыму, разъединяет народы, отдаляет саму возможность воссоединения, и казну Украины не пополняет и пользы не приносит. Метод какой то странный, всё ни это, всё ни то.
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27.08.2020 20:18 Ответить
 
 