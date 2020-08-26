"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя", - представитель президента в АРК Кориневич

Представительство президента в Автономной республике Крым выразило свою позицию относительно возможности возобновления водоснабжения в оккупированный Крым. Украина не должна решать вопросы вместо государства-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

По словам Кориневича, это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - заявил он.

Кориневич сказал, что вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет с полуострова.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в оккупированный Крым.

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