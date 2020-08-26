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Новости Парламентские выборы-2019
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Сегодня стартовал избирательный процесс довыборов в Раду по 208 округу на Черниговщине, - ЦИК

Сегодня стартовал избирательный процесс довыборов в Раду по 208 округу на Черниговщине, - ЦИК

В среду, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

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По данным ЦИК, в общем по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 127 тысяч избирателей.

Голосование будет проходить на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.

В ЦИК добавили, что в 24 часов 23 октября закончится предвыборная агитация, а до 9 ноября включительно должны быть установлены результаты выборов.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 5 июня назначила на 25 октября промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) в случае выделения бюджетного финансирования.

Тело избранного в округе №208 народного депутата Валерия Давыденко (группа "Доверие") с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в туалете его киевского офиса. 

25 октября 2020 года в Украине должны также состояться очередные местные выборы.

Автор: 

ВР (29228) выборы (24722) ЦИК (3644) Черниговщина (1485)


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а ето шо - землечерпалка со дна отложения собирает или насос качает из резервуара удобрения, или лифт везет наверх торф со дна болота?
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26.08.2020 11:10 Ответить
Зелене болото бездонне.
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26.08.2020 11:17 Ответить
Главный "Скотиняка" скорей всего победит...
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26.08.2020 11:10 Ответить
хай буде. а то 3,14дарасів в раді багато, хай і гей буде.
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26.08.2020 11:13 Ответить
Рада без Ляшка шо баба без сраки.
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26.08.2020 11:18 Ответить
 
 