Сегодня стартовал избирательный процесс довыборов в Раду по 208 округу на Черниговщине, - ЦИК

В среду, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

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По данным ЦИК, в общем по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 127 тысяч избирателей.

Голосование будет проходить на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.

В ЦИК добавили, что в 24 часов 23 октября закончится предвыборная агитация, а до 9 ноября включительно должны быть установлены результаты выборов.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 5 июня назначила на 25 октября промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) в случае выделения бюджетного финансирования.

Тело избранного в округе №208 народного депутата Валерия Давыденко (группа "Доверие") с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в туалете его киевского офиса.

25 октября 2020 года в Украине должны также состояться очередные местные выборы.