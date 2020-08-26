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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 95 новых случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 95 новых случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 ле, 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет, 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус побороли 3907 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 случаев и 12 случаев в Оболонском районе.

Читайте: В ВСУ за сутки подтвердили 19 новых случаев COVID-19

Автор: 

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Ты тоже сядешь, холуй рептилоидный.
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26.08.2020 11:48 Ответить
 
 