Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.

Об этом сказал Аваков на пресс-конференции в Нацбанке в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно", - сказал Аваков.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

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