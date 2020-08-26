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Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков

Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.

Об этом сказал Аваков на пресс-конференции в Нацбанке в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно", - сказал Аваков.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (3444) поджог (1066) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+7
Это кем же нужно быть, чтобы верить Портнову, которого даже на Кипре признали говнометом?
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26.08.2020 11:32
+6
Интересно, на Портнова выйдут?
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26.08.2020 11:23
+6
После дельца Шеремета, луцкого "террориста" и других зашкваров авакова-геращенко вы верите в то, что сядут виновные?
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26.08.2020 11:31
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Ну да, грантоедов абидели, Амэрыка в гневе, Аваков напрягся.
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26.08.2020 11:21 Ответить
А вы Степанов сочувствуете поджигателям или впринципе против свободной прессы , а может путлер дал приказ .
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26.08.2020 11:40 Ответить
Какой путлер? Всё, что не нравится порохоботу - то путлер?
Вера в "свободную прессу" в наше время выглядит смешно.
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26.08.2020 12:51 Ответить
Интересно, на Портнова выйдут?
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26.08.2020 11:23 Ответить
Это кем же нужно быть, чтобы верить Портнову, которого даже на Кипре признали говнометом?
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26.08.2020 11:32 Ответить
Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков - Цензор.НЕТ 6141
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26.08.2020 11:32 Ответить
Поправочка, дело против Портонова открыли в Панаме.
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26.08.2020 11:33 Ответить
Какой-то прибабаханный заказчик! Какой смыл нанимать 4-е человека, чтобы спалить одну тачку?
Или полиции надо показать поимку целой банды?
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26.08.2020 11:27 Ответить
Заказчику важно чтоб спалили. Или ты думаешь он с ними собеседования и тимбилдинг проводил? Нанял кого то одного, а тому было скучно без дружбанов шкодить. Теперь им будет весело сидеть вместе по резонансному делу.
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26.08.2020 11:29 Ответить
После дельца Шеремета, луцкого "террориста" и других зашкваров авакова-геращенко вы верите в то, что сядут виновные?
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26.08.2020 11:31 Ответить
зачем задавать вопросы стороннику портнова?
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26.08.2020 11:37 Ответить
Я не знаю чей он сторонник.
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26.08.2020 11:39 Ответить
Ахахаха! Сами заказали - сами и нашли. И что не удивительно "работают дальше")
На хате бульбуляторы стоят, при обыске наркота и патроны уже наверняка задокументированы и чувачков выбор или берут на себя поджог по статье порча имущества с гражданско-правовая ответственностю в виде с возмещением ущерба или хранение производство и сбыт наркоты со сроком от трёх до восьми да ещё и в группе. А теперь вопрос в зал: что выберут эти чудесные ребята? Ну и работаем дальше!
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26.08.2020 11:50 Ответить
Чому не арештували ідейного натхненека і організатора підпалу, ворога України Портнова?
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26.08.2020 11:30 Ответить
Сюрприиииз) Уже задержан чувак который поджег авто "Схем"! Им оказался гражданин имеющий отношение к БПП))"Корреспондент" внештатный газеты "Солидарность"блока порошенко. Свидетельство выдано в 2018году. Порохоботы перешли на партизанщину.ОПГ порошенко и не такое еще устроит
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26.08.2020 11:44 Ответить
Антоненко, Кузьменко, Дугарь преступники?
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26.08.2020 11:47 Ответить
Суд решит.
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26.08.2020 11:54 Ответить
Вовчий? Цей вирішить ...
Потім українцям зі своїх податків потрібно буде плати компенсацію незаконно засудженим, а авакови, геращенки, вовки будуть купувати нові вілли.
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26.08.2020 11:56 Ответить
Який є такий і вирішить. Якщо "білими нитками" без проблем вийдуть, а якщо ні то звиняйте. Ні хто не має права забирати чуже людське життя, навіть якщо ти бринчишь на гітарі все життя, чи десь значився лікарем чі санітаркою. А там не білі нитки, у будь якому разі іншої альтернативи немає. Павлюченків свого часу випустили, але вони були реальними вбивцями судді. Той суддя завдав своїми рішеннями багато шкоди і горя Павлюченкам. То була свого роду вендетта. Але в цьому випадку це не вендетта. Це використання СБУ завербованих агентів в сліпу. Гра в агентів дуже їм подобалась мабуть і не від великого розуму скажу я Вам. Тому хай суд вирішить, тим паче що в цій справі СБУ грає проти Нацполіції і відверто кришує обвинувачених, це видно і по матеріалам справи які де інде вилазять в пресу. Тому тут діло в суді і без варіантів. Те що я знаю по цій справі, так те то що там забагато цікавого. І те що зливається в пресу то пух. М'ясо в середині і воно смердить.
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26.08.2020 12:59 Ответить
"А там не білі нитки"

Там БІЛІ нитки. Про це писалось неодноразово і детально.
Навіть зріст Антоненка не відповідає зросту злочинця.
В правильності слідства сумніваються навіть керівники "Української правди", де працює його цивільна дружина і де працював сам Шеремет.
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26.08.2020 13:04 Ответить
Керівники УП занадто часто чоловіків хоронять. І по Антоненку там багато цікавого, ви експертизи бачили? На парканах теж пишуть багато цікавого на те вони й паркани але паркани то не суд. Майте терпіння, адвокатів багато деякі "блатні істерики" влаштовують але то не допоможе. Все вирішують факти. Той факт що трійця синхронно виключила телефони вечері є фактом і таких фактів там багато. Хай їх оцінює суд.
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26.08.2020 13:14 Ответить
Покажіть експертизи, які ви вважаєте правдоподібними.
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26.08.2020 13:51 Ответить
Ну под гаджубасом или феном не только в "солидарность" вступишь) Бульбуляторы им видимо для журналистских расследований выдают внештатно)
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26.08.2020 11:53 Ответить
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26.08.2020 11:56 Ответить
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск. А пока длиться розыск, двое из четырех подозреваемых представлены к внеочередным званиям и награждены государственными наградами.
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26.08.2020 12:44 Ответить
 
 