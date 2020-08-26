Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.
Об этом сказал Аваков на пресс-конференции в Нацбанке в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно", - сказал Аваков.
Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.
Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.
Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".
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Вера в "свободную прессу" в наше время выглядит смешно.
Или полиции надо показать поимку целой банды?
На хате бульбуляторы стоят, при обыске наркота и патроны уже наверняка задокументированы и чувачков выбор или берут на себя поджог по статье порча имущества с гражданско-правовая ответственностю в виде с возмещением ущерба или хранение производство и сбыт наркоты со сроком от трёх до восьми да ещё и в группе. А теперь вопрос в зал: что выберут эти чудесные ребята? Ну и работаем дальше!
Потім українцям зі своїх податків потрібно буде плати компенсацію незаконно засудженим, а авакови, геращенки, вовки будуть купувати нові вілли.
Там БІЛІ нитки. Про це писалось неодноразово і детально.
Навіть зріст Антоненка не відповідає зросту злочинця.
В правильності слідства сумніваються навіть керівники "Української правди", де працює його цивільна дружина і де працював сам Шеремет.