Мину сбросили с воздуха: штаб ООС о подробностях подрыва бойцов ВСУ на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил раскрыли подробности подрыва группы украинских военных на Донбассе, в результате которого двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ООС в фейсбуке.

По данным штаба, военнослужащие Объединенных сил подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. Они проводили осмотр местности.

Предварительно установлено, что пророссийские террористы сбросили противопехотную мину на участок передвижения украинских военных дистанционно - с использованием БПЛА.

В результате взрыва двое военнослужащих получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

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