Встреча советников лидеров "нормандской четверки" может состояться в первых числах сентября, - Ермак
Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Днепропетровщину отметил, что встречу советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.
"Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.
Напомним, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.
Журналист Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, заявил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была сорвана российской стороной.
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козачокермачок.
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского (.)
Перевірили. Єрмак - зрадник.