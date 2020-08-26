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Новости Нормандские переговоры
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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" может состояться в первых числах сентября, - Ермак

Встреча советников лидеров

Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Днепропетровщину отметил, что встречу советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.

"Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.

Журналист Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, заявил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была сорвана российской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+6
Немає жодної причини проводити зустріч, поки терористи здійснюють обстріли позицій ЗСУ, скидують міни на бійців ЗСУ та влаштовують різноманітні провокації! Владі потрібно зупинитись в її ЛГБТ миролюбстві, бо народ України не розуміє чому ми маємо дарувати терористам розстріл нашої групи евакуації і загибель сержанта який 4 дні не міг отримати медичну допомогу!
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26.08.2020 11:54
+5
А этот своё гнёт. Ну не сволочь прокацапская?
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26.08.2020 11:55
+1
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-25-08-20.html Оперативное мероприятие №16…GF
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского (.)

Перевірили. Єрмак - зрадник.
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26.08.2020 12:52
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Правила форума Совет форумчан
А Козак сказав шо ніфіга. Вони планують.
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26.08.2020 11:54 Ответить
Немає жодної причини проводити зустріч, поки терористи здійснюють обстріли позицій ЗСУ, скидують міни на бійців ЗСУ та влаштовують різноманітні провокації! Владі потрібно зупинитись в її ЛГБТ миролюбстві, бо народ України не розуміє чому ми маємо дарувати терористам розстріл нашої групи евакуації і загибель сержанта який 4 дні не міг отримати медичну допомогу!
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26.08.2020 11:54 Ответить
А если не состоится Осел подаст в отставку?
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26.08.2020 11:55 Ответить
А этот своё гнёт. Ну не сволочь прокацапская?
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26.08.2020 11:55 Ответить
Зеля в маске - вылитый ZErro
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26.08.2020 11:59 Ответить
Вилете "ЗЕРО",тобто "НУЛЬ".
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26.08.2020 12:18 Ответить
А Дєрьмак, це хто?!
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26.08.2020 12:04 Ответить
Это засланный козачок ермачок.
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26.08.2020 12:06 Ответить
путинский шпиен все никак не угомонится, - все тебя слили, дурень!
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26.08.2020 12:18 Ответить
що вже здав, щоб "посмотреть в глаза"???
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26.08.2020 12:50 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-25-08-20.html Оперативное мероприятие №16…GF
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского (.)

Перевірили. Єрмак - зрадник.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:52 Ответить
 
 