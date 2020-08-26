Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры продвигаются медленнее, чем он ожидал, но верит в возможность достижения мира уже в этом году.
Об этом он заявил в интервью "Euronews", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года Зеленский говорил, что дает год на достижение результатов мирных переговоров. Журналистка отметила, что уже август, и спросила, какая ситуация сейчас и какой прогресс был достигнут за это время.
"Продвигаемся, я считаю, но не так быстро, как я представлял. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно.
Сколько еще времени понадобится – я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны. Когда? (задумался) Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня…", - сказал Зеленский.
По его словам, в команде прошлого президента Петра Порошенко никто так сильно не хотел мира, как он, "даже близко", никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он.
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- мира хачю. падлай буду
Да, Клоун - это не профессия, это на всю жизнь, это диагноз.
У День Незалежності особа, яка за трагічним збігом обставин займає посаду голови моєї держави, підготувала (або благословила) шоу, яке максимально принизило мою державу.
Я, навіть, не про сам набір клоунського ідіотизму, який повинен був опустити країну і головне свято на рівень нижче «кварталу» та «сватів». Це було цілком передбачувано.
Я про прапор. Який перетворили на подіум. Який найбільший з відомих мені нікчем весело топтав ногами.
Більш того, туди наказали стати військовим з почесної варти.
І на цю ганьбу з гидливістю і подивом дивився весь світ.
Під цим прапором, наволоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою.
За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його і те, що він символізує.
За нього помер Рибак, поки ти, скотина, разом зі своїми клоунами веселив сепарів в Горлівці.
Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених.
Його на труну нашим загиблим кладуть, урод.Виховувати тебе марно. Горбатого, як відомо, могила виправить.
Відмінна, до речі, терапія. Хоча всім горбатим я бажаю зцілення іншими методами і довгих років життя.
Тобі - ні!
Гліб Бабіч
Знаете, 73%, вы реальные дебилы.
шоу нового сезону.
Шо не фраза то у публіки емоційний екстаз і напівпритомний стан.
Ай да клоун!
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Вот оно как теперь заговорило☹️......., а что ж ты, «важный перец», в 2019 на стадионе упреки Порошенко «читало»........
И вам песню крутую пропою...
Мавзолейный Вова КГБист
От же вовсе не артист....
Звернись до справжніх лікарів, а не пальчевського, може вони тебе повернуть до реального світу
"Зустріч радників глав "нормандського формату", яку було заплановано в Парижі на 28 серпня, скасовано. А по факту - зірвано російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - відзначив Казанський.
За його словами, представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав "досить хамського листа", в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.
Казанський зауважив, що від початку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, де РФ була названа агресором.
"Росіяни заявили, що вона (постанова, - ред.) суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви", - підкреслив журналіст.
Денис Казанський зауважив, що голова української делегації, перший президент Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію.
"Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - констатував він.
"Ця історія зайвий раз доводить те, про що давно пишу. Мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси й поступки не допоможуть.Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - додав Денис Казанський.