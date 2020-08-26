РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13009 посетителей онлайн
Новости
3 575 59

Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял"

Зеленский о продвижении мирных переговоров:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры продвигаются медленнее, чем он ожидал, но верит в возможность достижения мира уже в этом году.

Об этом он заявил в интервью "Euronews", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года Зеленский говорил, что дает год на достижение результатов мирных переговоров. Журналистка отметила, что уже август, и спросила, какая ситуация сейчас и какой прогресс был достигнут за это время.

"Продвигаемся, я считаю, но не так быстро, как я представлял. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно.

Сколько еще времени понадобится – я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны. Когда? (задумался) Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня…", - сказал Зеленский.

По его словам, в команде прошлого президента Петра Порошенко никто так сильно не хотел мира, как он, "даже близко", никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) переговоры (4915) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 5326
показать весь комментарий
26.08.2020 12:17
+19
ну да Вова.... это не причандалом елозить по пиано....
показать весь комментарий
26.08.2020 12:04
+19
Да уж. Чего под коксом не напредставляешь. За что нам это? Зебобики, вы счастливы? Вам дерьма хватает для еды? Если нет, не волнуйтесь! Ваш припиЗЕдент вам еще навалит. Жрите не обляпайтесь.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну да Вова.... это не причандалом елозить по пиано....
показать весь комментарий
26.08.2020 12:04 Ответить
Ніколи переговори не будуть ефективними якщо одна сторона відмовляється від просування своєї позиції силою зброї, а друга сторона застосовує зброю в повному обсязі. Просувати свою позиції на переговорах з дикунами потрібно за допомоги активних дій ЗСУ на фронті. Те що Зеленський хотів припинення вогню - це помилка. Припинення вогню забирає в нас дуже ефективний інструмент примусу терористів до переговорів і примусу терористів до вигідних нам мирних угод! Переговори мають йти не під час припинення вогню, а під час активних бойових дій на фронті! Тоді шанси припинити війну зростають в тисячі разів!
показать весь комментарий
26.08.2020 12:21 Ответить
Слишком будут неравными силы, если ВСУ перейдёт в наступление, и будут потери среди гражданских. Запад это не одобрит, а потерять поддержку Запада равносильно поражению.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:47 Ответить
Хто ж заважає зробити сили ЗСУ рівними або навіть переважаючими ворога? Підняти граничну чисельність ЗСУ до 400 тис. або навіть 600 тис. військових ніхто не забороняє!
показать весь комментарий
26.08.2020 15:01 Ответить
Во-первых, это не спасёт от жертв среди мирного наступления, а во-вторых, за счёт чего можно создать такую армию профессионалов, а не пушечного мяса?
показать весь комментарий
30.08.2020 20:01 Ответить
Ну просто Турбодурачок.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:29 Ответить
Да, было сказано журналистам о встрече с Пуйлом, что надо перестать стрелять (им). Они практически перестали, и люди гибнуть перестали. Всё правильно!
показать весь комментарий
26.08.2020 14:44 Ответить
Рожеві мрії Зелебуби:
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 3945
показать весь комментарий
26.08.2020 12:02 Ответить
Ти ще багато чого не уявляєш, балаганщик.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:02 Ответить
до сих пор плохо выполняет команду: "Раком!"?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:03 Ответить
кто вас из цирка выпустил,урроды
показать весь комментарий
26.08.2020 12:03 Ответить
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 436
показать весь комментарий
26.08.2020 12:04 Ответить
Да уж. Чего под коксом не напредставляешь. За что нам это? Зебобики, вы счастливы? Вам дерьма хватает для еды? Если нет, не волнуйтесь! Ваш припиЗЕдент вам еще навалит. Жрите не обляпайтесь.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:05 Ответить
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 9934
показать весь комментарий
26.08.2020 12:06 Ответить
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 2146
показать весь комментарий
26.08.2020 12:07 Ответить
У Зели уникальные представления о роли Московии, и о роли Путлера в частности.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:07 Ответить
Джугашвили уговорил Гитлера напасть на СССР всего за сутки 22 августа 1939 года позвонил в Берлин а утром 23 августа Риббентроп был уже в Москве.......
показать весь комментарий
26.08.2020 12:10 Ответить
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 518
- мира хачю. падлай буду
показать весь комментарий
26.08.2020 12:10 Ответить
новий тип говнокомандувача: ВІСЛЮК ПІДАЛЬНИЙ
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 8001
показать весь комментарий
26.08.2020 12:10 Ответить
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 9522
показать весь комментарий
26.08.2020 12:11 Ответить
Найгірше, що воно тями не має про речі, які воно озвучує. Все це просто згідно сценарію, такі там тексти написані. А коли воно починає нести щось від себе, то тоді виходить повна ахінея, типу: "зробимо літачки і будемо бомбити". І це створіння президенти держави, жах...
показать весь комментарий
26.08.2020 12:14 Ответить
никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 5326
показать весь комментарий
26.08.2020 12:17 Ответить
Бубочка до сих пор так ничего и не понял.....

Да, Клоун - это не профессия, это на всю жизнь, это диагноз.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:17 Ответить
Ага,быстрый,как понос.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:18 Ответить
Путлер своим Указом засекретил паБЕДУ на Гитлером до 2045 года...,как думаете почему? Есть версии?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:19 Ответить
Зеленский , ты же сам говорил , что не умеешь думать стратегически , а это главное в ведении переговоров .А тактические решения , вроде : взять пива , чипсов и ночью зависнуть с Юлькой в здании ОП , здесь не работают.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:20 Ответить
А как же «надо просто перестать стрелять»? Ась? Ты ж такой разумный год назад был. Миротворец хренов.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:22 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIrZSCubjrAhXyk4sKHT4fAUgQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ftverezo.info%2Fpost%2F120995&usg=AOvVaw1ZTU6K__0mUMq6R9EIT8IE До цього прапор України топтали тільки наші вороги ...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 6414
У День Незалежності особа, яка за трагічним збігом обставин займає посаду голови моєї держави, підготувала (або благословила) шоу, яке максимально принизило мою державу.
Я, навіть, не про сам набір клоунського ідіотизму, який повинен був опустити країну і головне свято на рівень нижче «кварталу» та «сватів». Це було цілком передбачувано.
Я про прапор. Який перетворили на подіум. Який найбільший з відомих мені нікчем весело топтав ногами.
Більш того, туди наказали стати військовим з почесної варти.
І на цю ганьбу з гидливістю і подивом дивився весь світ.

Під цим прапором, наволоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою.
За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його і те, що він символізує.
За нього помер Рибак, поки ти, скотина, разом зі своїми клоунами веселив сепарів в Горлівці.
Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених.
Його на труну нашим загиблим кладуть, урод.Виховувати тебе марно. Горбатого, як відомо, могила виправить.

Відмінна, до речі, терапія. Хоча всім горбатим я бажаю зцілення іншими методами і довгих років життя.
Тобі - ні!
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 4188
Гліб Бабіч
показать весь комментарий
26.08.2020 12:23 Ответить
МРАЗЬ ПАРХАТАЯ
показать весь комментарий
26.08.2020 13:30 Ответить
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2505Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 1993
показать весь комментарий
26.08.2020 12:23 Ответить
и этот дурачок - наш презик. мамадарагая...
показать весь комментарий
26.08.2020 12:26 Ответить
Я не политик,я только учусь...Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 683я Голобородька...тиррарист
показать весь комментарий
26.08.2020 12:29 Ответить
никто не сделал так много для мира чем он


Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2415
показать весь комментарий
26.08.2020 12:30 Ответить
Ну вот, клоун, "остановишь" ты войну таким образом. А в кремле решат, что их это не устраивает и моторылы с гиркиными начнут захватывать район за районом в подконтрольных областях Донбасса. Что ты сделаешь дальше ? Станешь бандеровцем, как Порох или продолжишь останавливать войну, пока линия фронта не дойдет до Киева и Львова ?
Знаете, 73%, вы реальные дебилы.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:30 Ответить
У Зеленського вагончиком метро на Софіївській стартували бенефіс,
шоу нового сезону.
Шо не фраза то у публіки емоційний екстаз і напівпритомний стан.

Ай да клоун!
показать весь комментарий
26.08.2020 12:31 Ответить
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
26.08.2020 12:31 Ответить
Вернитесь на 20 лет назад и все поймете....
показать весь комментарий
26.08.2020 12:34 Ответить
... и никто не сможет положить войне конец быстрее, чем он
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 4791
показать весь комментарий
26.08.2020 12:34 Ответить
конец-то он может положить - но лишь на пианино.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:19 Ответить
достижения мира уже в этом году. / кукарекал уже Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет/ Только Путину это кукареканье ДПД: Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине.Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8923 Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8923
показать весь комментарий
26.08.2020 12:34 Ответить
Речь Путлера в Мюнхене есть в Ютьюбе,кажись 2007 год....в ней понятно что Грузия и Украина станут жертвой этого Негодяя Мавзолейного...Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 7301
показать весь комментарий
26.08.2020 12:40 Ответить
Нібито, ти взагалі щось здатен уявити.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:41 Ответить
«......Если бы это зависело только от меня»(с)
-------------------
Вот оно как теперь заговорило☹️......., а что ж ты, «важный перец», в 2019 на стадионе упреки Порошенко «читало»........
показать весь комментарий
26.08.2020 12:42 Ответить
Так там же по заготовленому тексту і зі звичним артистичним пафосом. а тепер - ні бе, ні ме, ні кукуріку.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:52 Ответить
На колени пред фюрером упаду...
И вам песню крутую пропою...
Мавзолейный Вова КГБист
От же вовсе не артист....
показать весь комментарий
26.08.2020 12:49 Ответить
А простой советский террорист...
показать весь комментарий
26.08.2020 12:55 Ответить
извините интернет пропал... стишок прервался
показать весь комментарий
26.08.2020 12:56 Ответить
договорились о точках разминирования, а в это время новости что сепары минируют
показать весь комментарий
26.08.2020 12:58 Ответить
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8086 9 июля этого года Дважды не судимому индюковичу исполнилось 70 годков.Долгия лета Вихтар Хвидарович
показать весь комментарий
26.08.2020 13:03 Ответить
Не так, як воно собі уявляло... В тій реальності, Вова, в якій ти живеш, і війна вже скінчена, і ніякої кризи немає, і ти найвеличніший лідер Всесвіту, і коропратив на День Незалежності норм...
Звернись до справжніх лікарів, а не пальчевського, може вони тебе повернуть до реального світу
показать весь комментарий
26.08.2020 13:15 Ответить
https://prm.ua/predstavnik-********-v-tkg-rosiya-zirvala-peregovori-v-normandskomu-formati/ "Росія робила все, щоб зірвати майбутні переговори радників голів держав нормандського формату" - написав на сторінці в https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3309609225785233 Facebook представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.
"Зустріч радників глав "нормандського формату", яку було заплановано в Парижі на 28 серпня, скасовано. А по факту - зірвано російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - відзначив Казанський.
За його словами, представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав "досить хамського листа", в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.
Казанський зауважив, що від початку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, де РФ була названа агресором.
"Росіяни заявили, що вона (постанова, - ред.) суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви", - підкреслив журналіст.
Денис Казанський зауважив, що голова української делегації, перший президент Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію.
"Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - констатував він.
"Ця історія зайвий раз доводить те, про що давно пишу. Мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси й поступки не допоможуть.Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - додав Денис Казанський.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:16 Ответить
Так хоть извинись ******, за то что ссал в глаза избирателей
показать весь комментарий
26.08.2020 13:39 Ответить
А ты думал государством управлять, так же легко как по роялю стучать стрючком?
показать весь комментарий
26.08.2020 13:57 Ответить
Да и вообще все как-то пошло не так как он себе представлял в сериале ..
показать весь комментарий
26.08.2020 15:48 Ответить
НІ,Вже немає сил читати ці комети,що Ви всі напали на хлопця,АУ--73% де ви,ну хоть хто-небудь,хоч що небудь ригніть за своє ГІМНО!!!! Богом посланий,як триндів всюди ПАН ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ,а по ходу,веде нас впевненною ходою до РАШИНСЬКОГО РАЮ!!! АЛІЛУЯ!!!
показать весь комментарий
26.08.2020 21:17 Ответить
 
 