ОП предложил Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА, - Трофимов

В Офисе Президента сообщили, что Кабинету Министров предложено согласовать назначение нового главы Черкасской областной государственной администрации – Сергея Сергийчука и Кировоградской ОГА – Андрея Назаренко.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку. Свой жизненный и профессиональный опыт – службы в СБУ и работы на госслужбе – он готов применить в Черкасской области. Его приоритеты – снижение тарифов, запуск поезда Черкассы–Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра", - написал Трофимов.

По его словам, на главу Кировоградской ОГА подана кандидатура Андрея Назаренко. "Ситуацию в области он знает не понаслышке: живет и работает здесь с 2010 года, после завершения дипломатической карьеры за рубежом. В его планах – привлечение инвестиций в переработку и сохранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров", - отметил он.

Трофимов подчеркнул, что команда президента продолжает искать сильных управленцев, чтобы власть в регионах была максимально эффективной, а ее работа - плодотворной.

"Наш главный принцип в региональной кадровой политике – это создание сильной вертикали для эффективного управления на местах. И на этом пути мы останавливаться не собираемся. Это должны понимать и те, кто уже руководит областями, и все, кто готов предложить регионам более качественные программы и, главное, может воплотить их в жизнь", - указал он.

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