РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12277 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 585 28

29-летняя гражданка Замбии умерла в Тернополе во время родов, ранее у нее диагностировали коронавирус

29-летняя гражданка Замбии умерла в Тернополе во время родов, ранее у нее диагностировали коронавирус

В роддоме Тернополя сегодня умерла 29-летняя гражданка Замбии, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам удалось спасти ребенка. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции

Автор: 

дети (6472) иностранец (490) карантин (16729) смерть (9212) Тернополь (769) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Обычная практика. Надо же это коронобесие как-то поддерживатьи совсем не важно, что роженица умерла не от короны. Главное - упомянуть. Да и врачи совсем не прочь надбавку получить.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:02
+4
хорошо что есть корона, а то б врачи голову ломали от чего роженица умерла.А так,хоп и все ясно, да и плюсы нкто не отменял, статистику подправили, надбавки получили, ничего личного исключительно распил бабла.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:15
+4
А что - удобно, теперь безруких эскулапов в гибели пациента из-за непрофессионализма не обвинить.
Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
во время родов от короновируса?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:58 Ответить
Все успели протестировать заранее..
показать весь комментарий
26.08.2020 13:01 Ответить
Обычная практика. Надо же это коронобесие как-то поддерживатьи совсем не важно, что роженица умерла не от короны. Главное - упомянуть. Да и врачи совсем не прочь надбавку получить.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:02 Ответить
Якщо жінка померла під час родів .тому що було екстренне кесареве .то яким боком тут коронавірус .********** ви їбані!!!
показать весь комментарий
26.08.2020 13:15 Ответить
А что - удобно, теперь безруких эскулапов в гибели пациента из-за непрофессионализма не обвинить.
Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:56 Ответить
Якби не коронавірус, який знищив капіляри, з'їв легені, ослабив опірність і т.д.
то ні від родів, ні від кесаревого розтину не померла б.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:14 Ответить
Ковід не знищує капіляри і не з'їдає легені.
Ковід, як і звичайний грип, уражує дихальні шляхи.
Пневмонія - це ускладнення від ковід, яке є приблизно у 10% заражених. І по статті невідомо, чи була пневмонія у жінки.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:51 Ответить
хорошо что есть корона, а то б врачи голову ломали от чего роженица умерла.А так,хоп и все ясно, да и плюсы нкто не отменял, статистику подправили, надбавки получили, ничего личного исключительно распил бабла.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:15 Ответить
Дивно. Вони на диво витривалі до всякої зарази.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:24 Ответить
В США половину померлих від коронавірусу становлять негро-американці.
Це при тому, що загалом їх 12% від усього населення Штатів.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:29 Ответить
Тому що вони дуже важкі (багато важать) в США, особливо жінки, навіть молоді.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:16 Ответить
Підвишена вага, - це лише один з факторів ризику смертності, і вона аж ніяк не пояснює таку велику різницю між білими і чорними. Тим більше, ща зайва маса тіла серед євро-американців теж досить поширена, хоча негри в цьому плані, дійсно, впевнено тримають пальму лідерства.
Основна ж причина такого рівня смертності серед чорних, - вкорінені, так би мовити, "традиції" асоціального способу життя. Коли будь-яке місце, де з'являється значима кількість негрів, неухильно перетворюється на брудний свинарник, - це не сприяє здоров'ю населення.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:06 Ответить
Я мав на увазі африканців, американські африканці давно втратили африканський імунітет.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:59 Ответить
Ну так а умерла всё-таки от чего?
показать весь комментарий
26.08.2020 13:31 Ответить
Ясен пень, що від коронавіруса.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:43 Ответить
Чи негри помирають від Тернополя?
показать весь комментарий
26.08.2020 13:44 Ответить
Если это не сарказм с твоей стороны, то прочитай статью, а не только заголовок. Там не указана причина смерти. Просто пишется, что диагностировали корону. Уверен, что при исследовании у нее нашли бы и вирус герпеса, и тогда с точно такой же вероятностью можно было бы утверждать, что умерла от герпеса
показать весь комментарий
26.08.2020 14:01 Ответить
Заголовок навіяв мені думку, що кожна його фраза могла бути причиною смерті: 29-річна, громадянинка Замбії, Тернопіль, пологи, діаггостика. А запишуть покійну в жертви коронавіруса.
показать весь комментарий
26.08.2020 21:40 Ответить
От коронавируса!
Непонятно только, почему протокол лечения от коронавируса включает в себя кесарево сечение, но это уже мелочи.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:53 Ответить
😁
показать весь комментарий
26.08.2020 13:55 Ответить
Причем - экстренное.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:17 Ответить
Громадянка Замбії, це мабуть Європейка, яка одружилася не Замбійцю і прийняла громадянство чоловіка.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:53 Ответить
29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 6560
29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 3376
показать весь комментарий
26.08.2020 14:14 Ответить
Якщо європейка, то скоріше всього українка.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:20 Ответить
Скорее всего, она уже умирала, когда экстренно пришлось спасать хоть ребенка.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:49 Ответить
Капец. Конешно короновирус не криволапые говноврачи же виноваты.
показать весь комментарий
26.08.2020 16:25 Ответить
тогда в замбии шансов 0
показать весь комментарий
26.08.2020 18:37 Ответить
Шаман звать нада
показать весь комментарий
26.08.2020 21:41 Ответить
 
 