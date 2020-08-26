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29-летняя гражданка Замбии умерла в Тернополе во время родов, ранее у нее диагностировали коронавирус
В роддоме Тернополя сегодня умерла 29-летняя гражданка Замбии, у которой диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.
"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачам удалось спасти ребенка.
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+6 Оксана Фесенко
показать весь комментарий26.08.2020 13:02
+4 Tui Yii
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+4 OA #425083
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Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
то ні від родів, ні від кесаревого розтину не померла б.
Ковід, як і звичайний грип, уражує дихальні шляхи.
Пневмонія - це ускладнення від ковід, яке є приблизно у 10% заражених. І по статті невідомо, чи була пневмонія у жінки.
Це при тому, що загалом їх 12% від усього населення Штатів.
Основна ж причина такого рівня смертності серед чорних, - вкорінені, так би мовити, "традиції" асоціального способу життя. Коли будь-яке місце, де з'являється значима кількість негрів, неухильно перетворюється на брудний свинарник, - це не сприяє здоров'ю населення.
Непонятно только, почему протокол лечения от коронавируса включает в себя кесарево сечение, но это уже мелочи.