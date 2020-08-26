29-летняя гражданка Замбии умерла в Тернополе во время родов, ранее у нее диагностировали коронавирус

В роддоме Тернополя сегодня умерла 29-летняя гражданка Замбии, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам удалось спасти ребенка.

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