Литва расширила санкционный список должностных лиц Беларуси: теперь там 118 человек, включая Лукашенко

Более ста должностных лиц Беларуси, в том числе и Александр Лукашенко, внесены Литвой в перечень лиц, в отношении которых Вильнюс хочет применить санкции.

Об этом сообщила советница министра иностранных дел Раса Якилайтене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это второй вариант санкций письма балтийской республики.

"МИД Литвы направил в МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе президент Лукашенко", - сказала она.

Начальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, МИД передал на утверждение МВД 19 августа.

Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

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