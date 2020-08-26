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Новости Революция в Беларуси
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Литва расширила санкционный список должностных лиц Беларуси: теперь там 118 человек, включая Лукашенко

Литва расширила санкционный список должностных лиц Беларуси: теперь там 118 человек, включая Лукашенко

Более ста должностных лиц Беларуси, в том числе и Александр Лукашенко, внесены Литвой в перечень лиц, в отношении которых Вильнюс хочет применить санкции.

Об этом сообщила советница министра иностранных дел Раса Якилайтене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это второй вариант санкций письма балтийской республики.

"МИД Литвы направил в МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе президент Лукашенко", - сказала она.

Начальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, МИД передал на утверждение МВД 19 августа.

Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

Читайте также: ЕС введет адресные санкции против белорусских руководителей, санкционный список будет открытым

Беларусь (7888) Литва (2445) санкции (11257)


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Топ комментарии
+1
Kak raz segodnia vse Baltijskije strani dogovorilsi ne pokupat elektricestvo s Belorus,oni stolko nam prodavali kak i raska
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26.08.2020 13:29
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Санкции экономические или только персональные? Литва - страна со свободной экономикой и хорошо растущим ВВП.
Литва расширила санкционный список должностных лиц Беларуси: теперь там 118 человек, включая Лукашенко - Цензор.НЕТ 551
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26.08.2020 13:03 Ответить
Kak raz segodnia vse Baltijskije strani dogovorilsi ne pokupat elektricestvo s Belorus,oni stolko nam prodavali kak i raska
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26.08.2020 13:29 Ответить
Литва - о да, мощнейшая огромнейшая супердержава
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26.08.2020 13:05 Ответить
Ne sverderzava no liudi tut zyvut 10 raz luce tebia
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26.08.2020 13:30 Ответить
А ты откуда знаешь КАК я живу???
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26.08.2020 13:35 Ответить
Монако - очень маленькая страна, а живут там лучше чем в большинстве развитых европейских стран. А как ты, пацак, живешь, никому не интересно.
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26.08.2020 13:52 Ответить
Я не тебе отвечал, пацак
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26.08.2020 19:12 Ответить
Ждём Латвию и Эстонию, тогда усатому самозванцу точно кабздец
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26.08.2020 13:18 Ответить
Это ты их в Германии ждёшь?
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26.08.2020 13:36 Ответить
Какая разница, где. А прибалты действительно нашли экономическую нишу в Европе и прибавляют неподетски.

Литва розширила санкційний список посадовців Білорусі: тепер там 118 осіб, включно з Лукашенком - Цензор.НЕТ 4105
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26.08.2020 13:52 Ответить
Очень красивая картинка нарисованная в фотошопе, ты мне лучше скажи сколько там населения осталось, и где остальные?
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26.08.2020 19:13 Ответить
Респект балтам!
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26.08.2020 13:54 Ответить
 
 