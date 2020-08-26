Линкявичюс о ситуации в Беларуси: Выходом из этого морального и политического тупика могут быть только новые выборы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в письме главе МИД Беларуси Владимиру Макею заявил о неприемлемости нарушений прав белорусских граждан, а также о необходимости проведения в стране прозрачных выборов для выхода из "морального и политического тупика".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на публичный призыв Макея не вмешиваться в дела Беларуси и на критику по поводу вводимых санкций, Линкявичюс заявил, что белорусское руководство "собственноручно разрушило" существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также и "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".

"Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы демократическому суверенному государству и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками", - утверждает Линкявичюс.

Глава МИД Литвы признал, что "мы не намерены и не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства", и добавил, что "независимость и суверенитет Белaруси является так же и нашим национальным интересом".

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"Мы наблюдаем неспособность власти вести диалог со своими гражданами", - утверждает литовский министр.

"Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества. Выходом из этого морального и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства", - подчеркивает Линкявичюс.

Макей ранее признал в публичном письме, что в Беларуси "сейчас сложная ситуация", однако призвал Запад прекратить помогать оппозиции.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов", - заявил глава МИД Беларуси.

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В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. В минувшее воскресенье, по оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. Во вторник, 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.