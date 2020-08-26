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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не было, - Минобороны

С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не было, - Минобороны

С начал текущих суток российско-оккупационные войска не проявляли огневой активности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы жизни и здоровью наших воинов или местному населению во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, или угрозы захвата противником территории. Это гарантировано международным гуманитарным правом.

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Автор: 

Минобороны (9288) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
"Сброс гранат с воздуха - обстрелом не считается!"
В.А.Зеленский
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26.08.2020 13:04
+3
Обстрілів не було а загиблі та поранені - є! Такий фейковий мир нам не потрібен!
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26.08.2020 13:15
+1
Кто погиб если не секрет ?
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26.08.2020 13:32
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"Сброс гранат с воздуха - обстрелом не считается!"
В.А.Зеленский
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26.08.2020 13:04 Ответить
Обстрілів не було а загиблі та поранені - є! Такий фейковий мир нам не потрібен!
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26.08.2020 13:15 Ответить
Кто погиб если не секрет ?
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26.08.2020 13:32 Ответить
Ярослав Журавель, например
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26.08.2020 13:55 Ответить
точно? бо завтра напишете що померло 2-3 "від загострення хвороби" або "побутової травми"
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26.08.2020 14:11 Ответить
 
 