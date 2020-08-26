С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не было, - Минобороны
С начал текущих суток российско-оккупационные войска не проявляли огневой активности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"С начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы жизни и здоровью наших воинов или местному населению во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, или угрозы захвата противником территории. Это гарантировано международным гуманитарным правом.
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В.А.Зеленский