С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не было, - Минобороны

С начал текущих суток российско-оккупационные войска не проявляли огневой активности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы жизни и здоровью наших воинов или местному населению во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, или угрозы захвата противником территории. Это гарантировано международным гуманитарным правом.

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