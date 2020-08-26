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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-командующий Силами специальных операций Лунев о своем увольнении: "Я остаюсь в ВСУ"

Экс-командующий Силами специальных операций Лунев о своем увольнении:

Уволенный вчера президентом Владимиром Зеленским с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Игорь Лунев заявил, что он остается в рядах ВСУ.

Его заявление опубликовано пресс-службой Командования ССО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Передавая полномочия командующего ССО хочу подчеркнуть - я остаюсь в ВСУ и будут продолжать делать все возможное для защиты Украины. Вы должны сохранить и наращивать те достижения, которых мы с вами совместно достигли в условиях войны", - заявил Лунев. При этом он не уточнил, что именно стало причиной его увольнения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Галагана вместо Лунева командующим Сил специальных операций ВСУ

Лунев поблагодарил иностранных партнеров, волонтеров и самих военных за весомый вклад в развитие ССО. "Мы не имеем права останавливаться. Мы должны сделать следующие шаги по наращиванию способностей ССО", - добавил Лунев.

Экс-командующий Силами специальных операций Лунев о своем увольнении: Я остаюсь в ВСУ 01
Экс-командующий Силами специальных операций Лунев о своем увольнении: Я остаюсь в ВСУ 02

Автор: 

оборона (5198) увольнение (2674) ССО (522) Лунев Игорь (14) Силы специальных операций (41) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+17
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.08.2020 13:15
+10
Настоящих офицеров Зелябобик вытесняет!Зеленский работает на Путина однозначно!Уверяю,Зеля вскоре будет бежать с Украины и будет судим по всем его государственным преступлениям!Пережила Украина самого Зека,переживем и корпоративного Клоуна(блазня)!!!
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26.08.2020 13:22
+10
Достойные люди стремятся к сотрудничеству с достойными людьми.
Говнюк обрастает говнюками.

Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
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26.08.2020 13:23
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В который превратил Украину.
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26.08.2020 13:14 Ответить
Достойные люди стремятся к сотрудничеству с достойными людьми.
Говнюк обрастает говнюками.

Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
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26.08.2020 13:23 Ответить
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.08.2020 13:15 Ответить
Ми з кожним днем стаємо слабшими.
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26.08.2020 13:15 Ответить
Так забажав мудрий нарід.
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26.08.2020 13:26 Ответить
Хто такі оті твої "ми"? "Ми2 - це ви трололо цього сайту?
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26.08.2020 13:46 Ответить
Настоящих офицеров Зелябобик вытесняет!Зеленский работает на Путина однозначно!Уверяю,Зеля вскоре будет бежать с Украины и будет судим по всем его государственным преступлениям!Пережила Украина самого Зека,переживем и корпоративного Клоуна(блазня)!!!
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26.08.2020 13:22 Ответить
ішак-кремлівський порноактьор.
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26.08.2020 13:25 Ответить
А сколько там по опросам доверия к зеленой мухе 26% из 73%? С такими процентами недоверия зеленому приговору уже пора о рояле думать шоб не путался у Украины под ногами.
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26.08.2020 13:28 Ответить
Екскомандувач Сил спеціальних операцій Луньов про звільнення: "Я залишаюся в ЗСУ" - Цензор.НЕТ 5899
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
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26.08.2020 13:31 Ответить
на пустой площади любой шут может сойти за короля...
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26.08.2020 13:38 Ответить
зекретин его уволил за то ,что тот ему честь не отдал на кенгурации...
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26.08.2020 13:48 Ответить
пусть пробегут стометровку, как во всем мире - с кого больше жира слезет, или, кто раньше упадет! Очередной квартал. Позор для армии.
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26.08.2020 13:51 Ответить
стосовно привітання головнокомандувача: навіть на цензорі були дописи - що відбулося чітко стосовно військового церомоніалу.
якщо змінилися завдання і в цю "мирну" добу порузуміння з рос.-терористчними військами - у ССО мають буть якісь інші - "більш адекватні" завдання - це капець - голову розвідки - геть, тепер командувача ССО. Заважає "рос. миру" на іх умовах ?
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26.08.2020 20:16 Ответить
Скоро, точно так же "уйдут" и Дроздова С.С. (командующий ПС). Очень скоро.
Сначала был Воронченко, теперь Лунёв. Дроздов, на выходе.
Меняют, по требованию зебилыша гнусавого.
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26.08.2020 21:11 Ответить
 
 