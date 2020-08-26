Экс-командующий Силами специальных операций Лунев о своем увольнении: "Я остаюсь в ВСУ"
Уволенный вчера президентом Владимиром Зеленским с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Игорь Лунев заявил, что он остается в рядах ВСУ.
Его заявление опубликовано пресс-службой Командования ССО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Передавая полномочия командующего ССО хочу подчеркнуть - я остаюсь в ВСУ и будут продолжать делать все возможное для защиты Украины. Вы должны сохранить и наращивать те достижения, которых мы с вами совместно достигли в условиях войны", - заявил Лунев. При этом он не уточнил, что именно стало причиной его увольнения.
Лунев поблагодарил иностранных партнеров, волонтеров и самих военных за весомый вклад в развитие ССО. "Мы не имеем права останавливаться. Мы должны сделать следующие шаги по наращиванию способностей ССО", - добавил Лунев.
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Говнюк обрастает говнюками.
Экс-командующему - уважение и признательность за достойную службу и выполнение своего воинского долга по защите Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
якщо змінилися завдання і в цю "мирну" добу порузуміння з рос.-терористчними військами - у ССО мають буть якісь інші - "більш адекватні" завдання - це капець - голову розвідки - геть, тепер командувача ССО. Заважає "рос. миру" на іх умовах ?
Сначала был Воронченко, теперь Лунёв. Дроздов, на выходе.
Меняют, по требованию зебилыша гнусавого.