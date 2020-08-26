ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ
Защитник фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что к рассмотрению Европейского суда по правам человека поступили его жалобы.
Об этом адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения", - написал он.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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Бубочка, авакян, прокуроры и судьи накосячили в этом деле по полной!
Рассмотрение нарушения прав человека и уголовка на местном уровне никак не связаны!
Хотя с затянутыми нашими судами, не удивлюсь если решение ЕСПЧ придет раньше чем решение украинского, и на его основании закроют дело!
Ця експертиза є в матеріалах справи і вона нікуди не ділась. Вона робилась в 2016 році Враховуючі можливі похибки зріст Кузьменко чітко в межах експертизи у Антоненко фактичний зріст на 1.5 см більший від похибки. Те що розказують адвокати що Антоненко уже підірс до 180см))) - чиста брехня. Групове фото Антоненко в центрі справа Сергій Кузін я кого я знаю, спілкувася з ним не раз бо на мотах катаємо і там перетиналсиь. Він не високого зросту при наймі від моїх 184 см. на 10 точно нижчий. А на фото вони фактично одного зросту. Поміряти зріст Антоненка експертам - не проблема. Впевнений що він реально 175-176 см. Хай адвокати фотку Антонека з поліцейської mug shot ruler кинуть як аргумент його 180. Але не кидають чогось, бо там того зросту немає і близько. Підозрювані під експертизу фактично чітко підходять. А те що там в зливних бачках публікують на заказ - так на те вони і треба, щоб полову зливати в уха. Суд розгляне і вирішить, невинуваті якщо - хай держава компенсує а ні хай сидять свої 15 чі пожиттєве.