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Новости Убийство Шеремета
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ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Защитник фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что к рассмотрению Европейского суда по правам человека поступили его жалобы.

Об этом адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения", - написал он.

ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат 01

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Автор: 

адвокат (1430) Европейский суд по правам человека (811) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+4
ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 5258
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26.08.2020 13:26
+2
То було очевидним, що до того йде. Але ж компенсації бубочка з аваковим не зі своїх, а все за наші буде. І то ж не маленькі суми, напевно.
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26.08.2020 13:19
+2
В Одесі мужик відсудив 2 мільйони гривень. Його звинувачували в вбивстві при самообороні. 7 років судився
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26.08.2020 13:28
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Враховуючи те що термін розгляду таких справ в ЕСПЧ як правило триває до 2-х років, то можливо з великою вірогідністю повангувати, що до винесення рішення по справі Шеремета ЕСПЧ своїх рішень видавати не буде.
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26.08.2020 13:18 Ответить
???? Кто на ком стоял? О_о
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26.08.2020 13:24 Ответить
Это не взаимосвязано!
Бубочка, авакян, прокуроры и судьи накосячили в этом деле по полной!
Рассмотрение нарушения прав человека и уголовка на местном уровне никак не связаны!
Хотя с затянутыми нашими судами, не удивлюсь если решение ЕСПЧ придет раньше чем решение украинского, и на его основании закроют дело!
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26.08.2020 16:15 Ответить
будем надеяться! но в ЕСПЧ надо лобировать, иначе это может растянуться на годы.
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26.08.2020 13:19 Ответить
То було очевидним, що до того йде. Але ж компенсації бубочка з аваковим не зі своїх, а все за наші буде. І то ж не маленькі суми, напевно.
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26.08.2020 13:19 Ответить
Компенсації, з великою долею ймовірності, буде видавати вже нова влада.
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26.08.2020 13:25 Ответить
В Одесі мужик відсудив 2 мільйони гривень. Його звинувачували в вбивстві при самообороні. 7 років судився
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26.08.2020 13:28 Ответить
Стерненко?
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27.08.2020 07:50 Ответить
ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 5258
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26.08.2020 13:26 Ответить
У інтерв'ю Кузьменко зазначила цікавий факт - виявляється поліцейські експерти ще в 2016 провели аж дві експертизи зросту осіб на відео і встановили, що ріст осіб на відео - десь 168-170 см. В реальності ріст Кузьменко 168 см, а Антоненка - 177 см. АЛЕ в 2019 чомусь аваковські орли наплювали на результати своєї ж експертизи і провели нову, де написали - ріст осіб встановити неможливо...
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26.08.2020 13:30 Ответить
Это логично, значит Кузьменко виновна, а Антоненко невиноватый.
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26.08.2020 13:40 Ответить
Не бачу логіки...
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26.08.2020 13:49 Ответить
Факт в тій експертизі дійсно цікавий. Ви читали експертизу? Я почитав не полінувався. Особа 1 чоловічої статі зріст експертиза встановила на рівні 170 см с похибкою +-3% другої особи з пакунком в руках 165см з похибкою +-3% так як зображення нечітке, особи знаходяться в русі, мають на голові кепі та капюшон і невідома товщина підошви взуття.
Ця експертиза є в матеріалах справи і вона нікуди не ділась. Вона робилась в 2016 році Враховуючі можливі похибки зріст Кузьменко чітко в межах експертизи у Антоненко фактичний зріст на 1.5 см більший від похибки. Те що розказують адвокати що Антоненко уже підірс до 180см))) - чиста брехня. Групове фото Антоненко в центрі справа Сергій Кузін я кого я знаю, спілкувася з ним не раз бо на мотах катаємо і там перетиналсиь. Він не високого зросту при наймі від моїх 184 см. на 10 точно нижчий. А на фото вони фактично одного зросту. Поміряти зріст Антоненка експертам - не проблема. Впевнений що він реально 175-176 см. Хай адвокати фотку Антонека з поліцейської mug shot ruler кинуть як аргумент його 180. Але не кидають чогось, бо там того зросту немає і близько. Підозрювані під експертизу фактично чітко підходять. А те що там в зливних бачках публікують на заказ - так на те вони і треба, щоб полову зливати в уха. Суд розгляне і вирішить, невинуваті якщо - хай держава компенсує а ні хай сидять свої 15 чі пожиттєве.
ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 9398
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27.08.2020 11:01 Ответить
 
 