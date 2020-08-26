ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Защитник фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что к рассмотрению Европейского суда по правам человека поступили его жалобы.

Об этом адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения", - написал он.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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