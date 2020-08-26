Неизвестные напали на группу подростков в парке в Одессе: в ход пошли зеленка и слезоточивый газ, - полиция

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению хулиганских действий в Стамбульском парке Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Приморского отдела полиции в г. Одессе.

"Вчера, около восьми часов вечера, к компании подростков, которые отдыхали в беседке на территории парка, неожиданно подбежала группа молодых людей, распылили вещество слезоточивого действия и облила зеленкой, после чего повредила музыкальный инструмент (гитару)", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции принимают исчерпывающие меры по установлению полных обстоятельств происшествия, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воспитанник бойцовского клуба набросился на полицейских на трассе "Киев-Одесса"