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Новости
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Неизвестные напали на группу подростков в парке в Одессе: в ход пошли зеленка и слезоточивый газ, - полиция

Неизвестные напали на группу подростков в парке в Одессе: в ход пошли зеленка и слезоточивый газ, - полиция

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению хулиганских действий в Стамбульском парке Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Приморского отдела полиции в г. Одессе.

"Вчера, около восьми часов вечера, к компании подростков, которые отдыхали в беседке на территории парка, неожиданно подбежала группа молодых людей, распылили вещество слезоточивого действия и облила зеленкой, после чего повредила музыкальный инструмент (гитару)", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции принимают исчерпывающие меры по установлению полных обстоятельств происшествия, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного правонарушения.

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дети (6472) нападение (2208) Одесская область (3547)


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Топ комментарии
+19
Пока зезидент не возьмет это резонансное дело под личный контроль, с мертвой точки оно не сдвинется.
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26.08.2020 13:21
+5
Возмущенной общественности не нравится когда подвыпившая малолетняя поросль лабает во все свое горло кацапский шансон)))
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
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26.08.2020 13:51
+3
Уже выяснили: очень плохо пели...
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26.08.2020 13:20
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Уже выяснили: очень плохо пели...
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26.08.2020 13:20 Ответить
Пока зезидент не возьмет это резонансное дело под личный контроль, с мертвой точки оно не сдвинется.
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26.08.2020 13:21 Ответить
Бывает...
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26.08.2020 13:23 Ответить
Сейчас Аваков наловит пацанов и отчитается что "банда" споймана
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26.08.2020 13:25 Ответить
Кто же своих ловить будет. Их почерк
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26.08.2020 13:33 Ответить
Не в той тональности лабухали?)))
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26.08.2020 13:41 Ответить
Возмущенной общественности не нравится когда подвыпившая малолетняя поросль лабает во все свое горло кацапский шансон)))
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
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26.08.2020 13:51 Ответить
Не чуди. Подвыпившая малолетняя поросль может лабать только на телефоне. Обычные пубертатные стычки.
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26.08.2020 14:25 Ответить
Ой не гони волны))
Ещё как могут))
Телефоны не в тренде,гитара и Мурка в авторитете))
А сам знаешь,АУЕ движняк у нас не канает))
Одесса это ж не Магадан))
Теперь репертуар прийдётся менять))
Ну хотя бы на "Ах Одесса,жемчужина у моря".
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26.08.2020 14:32 Ответить
Ну как же сегодня без зЄльОнки?... Сегодня без зЄлЬОнки ниЗЗя...
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26.08.2020 14:36 Ответить
Все дело в том что внешность у этой компании была резко выделяющаяся крашенные волосы, необычные прически, а в этот день в Одессе проходила какая то акция ЛГБТ, по всей видимости их за них приняли, а может они ими и были.
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26.08.2020 15:25 Ответить
 
 