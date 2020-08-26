Неизвестные напали на группу подростков в парке в Одессе: в ход пошли зеленка и слезоточивый газ, - полиция
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению хулиганских действий в Стамбульском парке Одессы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Приморского отдела полиции в г. Одессе.
"Вчера, около восьми часов вечера, к компании подростков, которые отдыхали в беседке на территории парка, неожиданно подбежала группа молодых людей, распылили вещество слезоточивого действия и облила зеленкой, после чего повредила музыкальный инструмент (гитару)", - сказано в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудники полиции принимают исчерпывающие меры по установлению полных обстоятельств происшествия, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного правонарушения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
Ещё как могут))
Телефоны не в тренде,гитара и Мурка в авторитете))
А сам знаешь,АУЕ движняк у нас не канает))
Одесса это ж не Магадан))
Теперь репертуар прийдётся менять))
Ну хотя бы на "Ах Одесса,жемчужина у моря".