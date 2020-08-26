В отношении двух женщин с коронавирусом, которые посещали свадьбы на Буковине, могут открыть уголовное производство, - ОГА

В Черновицкой области проводят эпидемиологическое расследование по фактам, когда люди с подтвержденным COVID-19 или с симптомами коронавируса приходили на свадьбы, на которых потом заразились много гостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"В Черновицкой области зафиксированы факты, когда свадебная дружка с клиническими симптомами коронавируса была на двух свадьбах. А венчальная мать, имея положительный результат теста на COVID-19, также пришла на праздник", - сказала Гусак.

Она рассказала, что сейчас по этим фактам продолжается эпидемиологическое расследование. По его результатам будут обращаться к правоохранителям.

"Сейчас нам известно, что дружка на момент свадьбы не знала о своем диагнозе, но имела все клинические симптомы COVID-19. А у венчальной матери уже был положительный ПЦР-тест и она не отказалась от участия в таком массовом мероприятии. Конечно, гости об этом не знали", - рассказала заместитель председателя ОГА.

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