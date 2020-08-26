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Новости Коронавирус и карантин
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В отношении двух женщин с коронавирусом, которые посещали свадьбы на Буковине, могут открыть уголовное производство, - ОГА

В отношении двух женщин с коронавирусом, которые посещали свадьбы на Буковине, могут открыть уголовное производство, - ОГА

В Черновицкой области проводят эпидемиологическое расследование по фактам, когда люди с подтвержденным COVID-19 или с симптомами коронавируса приходили на свадьбы, на которых потом заразились много гостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"В Черновицкой области зафиксированы факты, когда свадебная дружка с клиническими симптомами коронавируса была на двух свадьбах. А венчальная мать, имея положительный результат теста на COVID-19, также пришла на праздник", - сказала Гусак.

Она рассказала, что сейчас по этим фактам продолжается эпидемиологическое расследование. По его результатам будут обращаться к правоохранителям.

"Сейчас нам известно, что дружка на момент свадьбы не знала о своем диагнозе, но имела все клинические симптомы COVID-19. А у венчальной матери уже был положительный ПЦР-тест и она не отказалась от участия в таком массовом мероприятии. Конечно, гости об этом не знали", - рассказала заместитель председателя ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) ОГА (2388) свадьба (154) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ коронавирусом. Это разные вещи.
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26.08.2020 13:47
+10
Я думал, что "есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома"(С) - это должно быть очевидно и само собой разумеющееся. Но, похоже, не для всех
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26.08.2020 13:50
+4
Совісна людина не попреться на весілля, коли в неї нежить.
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26.08.2020 14:31
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В отношении двух женщин с коронавирусом, которые посещали свадьбы на Буковине, могут открыть уголовное производство, - ОГА - Цензор.НЕТ 3785
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26.08.2020 13:33 Ответить
Короче есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома иначе расстрел
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26.08.2020 13:42 Ответить
С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ коронавирусом. Это разные вещи.
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26.08.2020 13:47 Ответить
Я думал, что "есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома"(С) - это должно быть очевидно и само собой разумеющееся. Но, похоже, не для всех
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26.08.2020 13:50 Ответить
Совісна людина не попреться на весілля, коли в неї нежить.
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26.08.2020 14:31 Ответить
А якщо вони на на всіх чхати хотіли?
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26.08.2020 14:44 Ответить
Ну вот - не пригласили видать попа, вот и заразились. А если и пригласили, то это значит что Яхве говно и рулит Аллах. И надо было муллу притащить. А если от там был с попом, то значит шо оба пердуна говно и рулит один из 1000050000 божков, которых придумали психи и хитрецы.
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26.08.2020 13:43 Ответить
Всё дело в патриархате. Венчались в МП. К гадалке не ходи.
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26.08.2020 13:51 Ответить
Ах эта свадьба,свадьба,свадьба ....
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26.08.2020 13:58 Ответить
Не, ну если бы триппером всех перезаражали,- было бы ничего, или, даже,- весело... а так,- как-то по свински!
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26.08.2020 14:05 Ответить
Не дай Боже таку падлюку поряд мати...це не вінчальна мати - це курва від якої треба триматися, як можо далі...
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26.08.2020 14:08 Ответить
А каких симптомов нет в симптомах ковида?
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26.08.2020 14:13 Ответить
Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині, можуть відкрити кримінальне провадження

Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині,ПОВИННІ відкрити кримінальне провадження
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26.08.2020 15:33 Ответить
Власти https://inforesist.org/tag/kitaj/ Китая приравняли умышленное сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 к уголовному преступлению, за которое суд может приговорить человека к смертной казни. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/http://bjrb.bjd.com.cn/html/2020-02/15/node_1.htm Beijing Daily со ссылкой на заявление китайского суда.
Кроме утаивания симптомов коронавируса, также уголовно наказуемым теперь в КНР является ложное сообщение о симптомах. Наказаны могут быть и те, кто отказывается делиться информацией об истории путешествий.
По решению китайского суда, человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. За это его могут приговорить к 10 годам заключения, пожизненному лишению свободы, и даже к смертной казни.
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26.08.2020 15:41 Ответить
Пристрелите Дурду, иначе он казнит всех, смертоубийца.
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26.08.2020 17:40 Ответить
 
 