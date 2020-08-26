В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура
Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа") журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.
"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая. – Ред.) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине", - сказал Качура .
По его словам, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители всех фракций Рады.
Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.
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"Прекратить стрелять!... даже если вас убивают."
СпецЗакон №2:"Война СТОЙ! Раз-два."
СпецЗакн №3:
"Капитуляция - всеобъемлющая и поголовная."
"В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление РЮСЬКАГО мира в Украине"
Ну то приміть закон, що Крим повертається до складу України 30-го вересня 2020 року, а воду ми туди даємо 1-го жовтня! Все по "завєтам" Кравчука...
Абсурд, скажете? Так, для нормальної, адекватної людини - абсурд, але не для кодли паяців, що перетворили головне свято держави на власний корпоратив.
Зеленський запевняє, що існують шанси для закінчення війни на Донбасі вже цього року. Але Зеленський обманює і самого себе, і своїх виборців
Ніяких шансів для закінчення війни немає ні у цьому році, ні у доступному для огляду майбутньому. При цьому Україна - лише частина війни, яку веде путінський режим, а зовсім не її центр.
Зеленський і його виборці - люди, позбавлені інстинкту державників - просто не здатні зрозуміти причин, через які Путін веде цю війну. Вони не здатні зрозуміти, чому у цій війні російського президента підтримує велика частина його співвітчизників. Для Путіна війна з Україною - священна війна. Війна за відродження Російської імперії, частиною території якої є українські землі. Путіну не потрібен Донбас. І навіть Крим не є таким важливим, як контроль над усією Україною. І Донбас, і Крим - це лише частина інструментів по дестабілізації ситуації у нашій країні з метою її поглинання. І обстріли на Донбасі, і навіть припинення цих обстрілів на час - теж частина інструментів. Не більше того. І це потрібно розуміти. Як потрібно розуміти, що якщо нашою країною продовжать керувати безвідповідальні популісти, якщо ми залишимося заручниками інфантилізму виборців Зеленського, Україна не зможе зупинити війну і тим більше її виграти. Запорука нашого успіху - в тому, що ми лише фрагмент краху Російської імперії. Хоче того Зеленський чи ні, йому доведеться воювати довго і наполегливо. Хочуть того виборці Зеленського чи ні, їм доведеться воювати довго і наполегливо. Така логіка історії, яку не змінять жодні вибори, ніяка безвідповідальність 73 відсотків. Конфлікт з Росією - це наше минуле, сьогодення й найближче майбутнє.
Віталій Портников, блог, https://espreso.tv/article/2020/08/26/vitaliy_portnykov_viyna_ne_zakinchytsya_cogo_roku
Детский лепет смешался со старческим маразмом, коктейль - ещё тот..
Яким чином ти збираєшся встановлювати мир в Україні?
прям интересно, какого они там законы от слуг испугаются и утекать начнут?
Народный депутат от фракции "Слуга народа" https://rus.lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.
Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .
"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова"
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.
https://rus.lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html
мир будет когда кацапия выведет свою армию!
какие нах законы!
чи не половину слуг уродів складають осколки ригів. Іншу половину - кар'єристи і взагалі випадкові особи. Зажопи - половина осколків ригів, інша половина - не так обрізані. Згадаємо минулі коаліції ригів, заїду, обрізаних, комуняк, селсоциків, тощо.
А тепер ви зрозуміли, наскільки далекоглядним був Порох, запроваджуючи "мінські домовленності", відроджуючи армію та оборону України, створюючи антипутінську міжнародну коаліцію з санкціями на касапію?