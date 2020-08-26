В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа") журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.

"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая. – Ред.) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине", - сказал Качура .

По его словам, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители всех фракций Рады.

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Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.