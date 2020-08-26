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В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура

В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, -

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа") журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.

"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая. – Ред.) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине", - сказал Качура .

По его словам, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители всех фракций Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержат в профильном комитете, - "слуга народа" Качура

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

ВР (29228) Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Слуга народа (2628) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+23
Це той самий Качура, який є головою київської парторганізації "Український вибір" мертвечука, і він буде "розробляти закони"... зрозуміло, що з капітуляції...
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26.08.2020 13:36
+16
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7362
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26.08.2020 13:34
+16
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5049
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26.08.2020 13:35
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В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7362
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26.08.2020 13:34 Ответить
Присядь ещё ниже. И работать, работать, работать! Как завещал великий Ленин!
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26.08.2020 13:48 Ответить
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5049
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26.08.2020 13:35 Ответить
Це той самий Качура, який є головою київської парторганізації "Український вибір" мертвечука, і він буде "розробляти закони"... зрозуміло, що з капітуляції...
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26.08.2020 13:36 Ответить
Мир в Україні буде після ліквідації росії.
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26.08.2020 13:36 Ответить
Добра,Али.Самый надежный вариант-слава хабаровскам. Но эта страна-тварюга ещё всем крови попьет.
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26.08.2020 13:50 Ответить
СпецЗакон №1:

"Прекратить стрелять!... даже если вас убивают."
СпецЗакон №2:"Война СТОЙ! Раз-два."
СпецЗакн №3:
"Капитуляция - всеобъемлющая и поголовная."
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26.08.2020 13:37 Ответить
- Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.(с)
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26.08.2020 13:37 Ответить
Что за пургу несут эти новые молодые тупые морды лиц, как можно *установить*мир в Украине, если присутствуют оккупационные войска рф и уходить оттуда не собираются?
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26.08.2020 13:38 Ответить
Исправлено:
"В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление РЮСЬКАГО мира в Украине"
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26.08.2020 13:38 Ответить
Ви вже, курви, збираєтесь забезпечити законність українського "придністров'я"???
Ну то приміть закон, що Крим повертається до складу України 30-го вересня 2020 року, а воду ми туди даємо 1-го жовтня! Все по "завєтам" Кравчука...
Абсурд, скажете? Так, для нормальної, адекватної людини - абсурд, але не для кодли паяців, що перетворили головне свято держави на власний корпоратив.
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26.08.2020 13:39 Ответить
https://espreso.tv/article/2020/08/26/vitaliy_portnykov_viyna_ne_zakinchytsya_cogo_roku Війна не закінчиться цього року

Зеленський запевняє, що існують шанси для закінчення війни на Донбасі вже цього року. Але Зеленський обманює і самого себе, і своїх виборців
Ніяких шансів для закінчення війни немає ні у цьому році, ні у доступному для огляду майбутньому. При цьому Україна - лише частина війни, яку веде путінський режим, а зовсім не її центр.
Зеленський і його виборці - люди, позбавлені інстинкту державників - просто не здатні зрозуміти причин, через які Путін веде цю війну. Вони не здатні зрозуміти, чому у цій війні російського президента підтримує велика частина його співвітчизників. Для Путіна війна з Україною - священна війна. Війна за відродження Російської імперії, частиною території якої є українські землі. Путіну не потрібен Донбас. І навіть Крим не є таким важливим, як контроль над усією Україною. І Донбас, і Крим - це лише частина інструментів по дестабілізації ситуації у нашій країні з метою її поглинання. І обстріли на Донбасі, і навіть припинення цих обстрілів на час - теж частина інструментів. Не більше того. І це потрібно розуміти. Як потрібно розуміти, що якщо нашою країною продовжать керувати безвідповідальні популісти, якщо ми залишимося заручниками інфантилізму виборців Зеленського, Україна не зможе зупинити війну і тим більше її виграти. Запорука нашого успіху - в тому, що ми лише фрагмент краху Російської імперії. Хоче того Зеленський чи ні, йому доведеться воювати довго і наполегливо. Хочуть того виборці Зеленського чи ні, їм доведеться воювати довго і наполегливо. Така логіка історії, яку не змінять жодні вибори, ніяка безвідповідальність 73 відсотків. Конфлікт з Росією - це наше минуле, сьогодення й найближче майбутнє.


Віталій Портников, блог, https://espreso.tv/article/2020/08/26/vitaliy_portnykov_viyna_ne_zakinchytsya_cogo_roku

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26.08.2020 13:41 Ответить
Портников - "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины"
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26.08.2020 14:09 Ответить
В шести знаменательных словах: примите как данность войны на окраинах, при крушении империй. Не оптимистичная перспектива.
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26.08.2020 14:12 Ответить
іншої немає
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26.08.2020 14:30 Ответить
Одни с горшков только слезли (основная масса СН), другие опять начали ходить на горшки(Кравчук, Фокин и др. плесень), а уже - "спецзаконы" по восстановлению мира
Детский лепет смешался со старческим маразмом, коктейль - ещё тот..
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26.08.2020 13:42 Ответить
**** Кравчук керує ****** СН. Якщо людина з вулиці керує ВР то нах№й така ВР
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26.08.2020 13:42 Ответить
Какие могут создаваться законы для мира в Украине, если агрессия внешняя?? Только капитулянские, для утоления аппетитов агрессора!
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26.08.2020 13:47 Ответить
Поки наші ветерани будуть вирішувати в соцмережах хто більший патріот і що таке Марш Захисників, зелена влада по тихому, через спецзакони, поверне Україну в болото "малоросії".
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26.08.2020 13:48 Ответить
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4340
Яким чином ти збираєшся встановлювати мир в Україні?
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26.08.2020 13:49 Ответить
1. Войну начинала не Украина, не нам и заканчивать.. 2. Только после деокуппации и вывода войск с аннексированного Крыма, оккупированного Донбасса. 3. массовые посадки в пенитенциарные заведения с конфискацией имущества всех боевиков и чиновников оккупантов, + коллабораетов мин на 17- 20 лет.4. только после воскрешения более 13 тысяч убитых украинцев. 5. Только после выплат репараций и контрибуций государству Украина и семьям погибших в войне граждан ********** всех материальных и моральных убытков. 6. И только потом можем подумать о мире, ключи от которого находятся на ********* у ***** и компашки
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26.08.2020 13:52 Ответить
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4343
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26.08.2020 13:59 Ответить
Качура *** ,ты где такую шмаль берёшь забористую ? для установления мира нужны не законы а могучие армия и флот и руководство страны готовое умереть за каждый дюйм своей земли ...
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26.08.2020 13:57 Ответить
Які ще, *********, спецзакони??? Не буде там миру, на жаль. Укріплювати позиції і молитися за наших воїнів, їх мужність і терпіння.
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26.08.2020 13:59 Ответить
какой там закон разработают, что роисяне должны будут утопать сами с донбаса?
прям интересно, какого они там законы от слуг испугаются и утекать начнут?
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26.08.2020 14:02 Ответить
Привидите мне хоть один пример в истории, когда в войне побеждали принятием законов?!!!!!!
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26.08.2020 14:02 Ответить
Кочура сепар? Какая еще война внутри Украины?
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26.08.2020 14:02 Ответить
И да, милости просим разрабатывающих такие законы чиновников , из Украины , - У Раді створять робочу групу для напрацювання спецзаконів, спрямованих на встановлення миру в Україні, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1690 в рашисткие гребеня
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26.08.2020 14:05 Ответить
А шо, Украина уже победила и дошла до границ с РФ? Теперь можно и спецзаконы разрабатывать. Или это спецзаконы об эффективной капитуляции?
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26.08.2020 14:05 Ответить
В Минюсте подтвердили, что "слуга народа" КАЧУРА руководит подразделением организации МЕДВЕДЧУКА


Народный депутат от фракции "Слуга народа" https://rus.lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.
Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .

"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова"
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.
https://rus.lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html
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26.08.2020 14:14 Ответить
Розробити закон, за яким такі як Качура, Кравчук,Медведчук і близько не допускалися до влади.
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26.08.2020 14:15 Ответить
Они в тюрьме должны сидеть.
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26.08.2020 14:17 Ответить
Готовятся сдать Украину в турборежиме в специфический способ
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26.08.2020 14:16 Ответить
Полный идиот!
мир будет когда кацапия выведет свою армию!
какие нах законы!
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26.08.2020 14:24 Ответить
Видимість діяльности -теж діялність.
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26.08.2020 14:26 Ответить
Задумайтесь, член партии и фракции "Слуги" КАЧУРА одновременно возглавляет подразделение Медведчука!!!
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26.08.2020 14:35 Ответить
та шо тут думати - одна шайка.
чи не половину слуг уродів складають осколки ригів. Іншу половину - кар'єристи і взагалі випадкові особи. Зажопи - половина осколків ригів, інша половина - не так обрізані. Згадаємо минулі коаліції ригів, заїду, обрізаних, комуняк, селсоциків, тощо.
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26.08.2020 14:40 Ответить
Народ, який тут відписався... а тепер...
А тепер ви зрозуміли, наскільки далекоглядним був Порох, запроваджуючи "мінські домовленності", відроджуючи армію та оборону України, створюючи антипутінську міжнародну коаліцію з санкціями на касапію?
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26.08.2020 14:35 Ответить
Ну этого и следовало ожидать. Это предвидели, что один из "слуг" внесет вирус. Ну не просто же так собирались.
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26.08.2020 15:05 Ответить
" Раде создадут рабочую спецгруппу для наработки спецзаконов, направленных на спецкапитуляцию Украины", - сказала одна зелёная тварь.
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26.08.2020 15:41 Ответить
может все же вместо спецзаконов - спецстену и спецров со спецкроуодилами?
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26.08.2020 17:25 Ответить
 
 